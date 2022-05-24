В Донецкой области РФ разрушила уже 30 объектов, которые были реконструированы за средства ЕИБ, - Кириленко. ФОТО

За три месяца большой войны российская армия разрушила и повредила уже 30 объектов, которые были реконструированы на средства Европейского инвестиционного банка. Более половины из них – в Мариуполе.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"То, что построила для нас Европа, россияне систематически уничтожают. В последние 7 лет ЕИБ помогал нам превращать устаревшую инфраструктуру в современную. Всего за это время банк выделил 3,5 млрд. гривен на 117 проектов в 34 населенных пунктах области. Это новейшие школы, детсады, больницы, о которых раньше можно было только мечтать. "Русский мир" – это только горе и разрушение. Так было всегда, и так будет всегда", - говорится в сообщении.







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