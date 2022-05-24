В Донецкой области РФ разрушила уже 30 объектов, которые были реконструированы за средства ЕИБ, - Кириленко. ФОТО
За три месяца большой войны российская армия разрушила и повредила уже 30 объектов, которые были реконструированы на средства Европейского инвестиционного банка. Более половины из них – в Мариуполе.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"То, что построила для нас Европа, россияне систематически уничтожают. В последние 7 лет ЕИБ помогал нам превращать устаревшую инфраструктуру в современную. Всего за это время банк выделил 3,5 млрд. гривен на 117 проектов в 34 населенных пунктах области. Это новейшие школы, детсады, больницы, о которых раньше можно было только мечтать. "Русский мир" – это только горе и разрушение. Так было всегда, и так будет всегда", - говорится в сообщении.
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-жінко, йорж твою миш, у хаті ложки горілки нема, а ти хліб купуєш.
Замість зброї зелені закуповувати у агресора бітум і будували дороги, які спростили агресор пересування.
для Великого Крадівничого: добрий хозяїн перед тим як будувати хату ставить
міцний паркан, щоб сусіди не розікрали буд. матеріали
Такий сценарій зазавичай передує запланованим обстрілам орків по житловим кварталам. Тому сьогодні варто утриматись від виходу на вулицю і триматись щонайближче до укриття.
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