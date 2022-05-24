Некоторые давали нам всего три дня, а мы выстояли три месяца и продолжаем борьбу, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы продолжают делать все для победы и мира.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Некоторые давали нам всего три дня, а мы выстояли три смелых, победоносных, героических месяца и продолжаем борьбу за нашу свободу и независимость.

Спасибо каждому и каждому, кто делает все для победы, для мира в Украине", - подчеркнул президент.

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