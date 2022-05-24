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Некоторые давали нам всего три дня, а мы выстояли три месяца и продолжаем борьбу, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы продолжают делать все для победы и мира.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Некоторые давали нам всего три дня, а мы выстояли три смелых, победоносных, героических месяца и продолжаем борьбу за нашу свободу и независимость.

Спасибо каждому и каждому, кто делает все для победы, для мира в Украине", - подчеркнул президент.

Читайте: У нас – десятки тысяч черных пакетов с российскими солдатами. РФ их не забирает, - Зеленский

Некоторые давали нам всего три дня, а мы выстояли три месяца и продолжаем борьбу, - Зеленский 01
Некоторые давали нам всего три дня, а мы выстояли три месяца и продолжаем борьбу, - Зеленский 02
Некоторые давали нам всего три дня, а мы выстояли три месяца и продолжаем борьбу, - Зеленский 03
Некоторые давали нам всего три дня, а мы выстояли три месяца и продолжаем борьбу, - Зеленский 04
Некоторые давали нам всего три дня, а мы выстояли три месяца и продолжаем борьбу, - Зеленский 05
Некоторые давали нам всего три дня, а мы выстояли три месяца и продолжаем борьбу, - Зеленский 06
Некоторые давали нам всего три дня, а мы выстояли три месяца и продолжаем борьбу, - Зеленский 07
Некоторые давали нам всего три дня, а мы выстояли три месяца и продолжаем борьбу, - Зеленский 08

Зеленский Владимир (20362)


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Топ комментарии
+50
"ми орали. я та тактор" ©

Боріслав Береза

Обратите внимание, что законопроект Марьяны Безуглой о праве командиров безнаказанно расстреливать солдат сегодня обговаривали все! И это активно продвигается в РФ через все каналы. Тезис такой "украинцы уже не хотят воевать - их за это будут стрелять". Этот законопроект обговаривают уже и в армии. Вопрос, зачем это сделали Безуглая, Мазурашу и Третьякова? И это ведь не первый факап именно этой группы. Кто заказчик и где он сидит? А ещё интересно он ли заказал подать проект об объединении разведки и контразведки, что гарантированно нанесёт вред Украине и понизить эффективность структур. Интересные у нас "слуги", которые демотивируют украинских воинов и помогают пропагандонам России.
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24.05.2022 14:05
+48
Это статья 111 УК Украины.
Остановка ракетной программы - статья 111 УК Украины.
Сорванный оборонзаказ - статья 111 УК Украины.
Сорванное финансирование армии - статья 111 УК Украины.
Разминирование Чонгара и Перекопа - статья 111 УК Украины.
Вагнеровцы - статья 111 УК Украины.
И т.д. по списку "подвигов" зеленого Боневтика.

Заказчик тут, я думаю, вполне хорошо виден.
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24.05.2022 14:10
+28
Нагадало анекдот:
Лошадь тянет на высокий холм воз с углем. Вся мокрая, ноги трусятся и чуть не падая, выползает на самый верх. Мужик, который ее погоняет, с верхушки холма видит свое село и кричит: "Люди, я уголь привез!". А лошадь вся в пене и соплях говорит: "да, мля, ты привез"
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24.05.2022 14:07
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"ми орали. я та тактор" ©

Боріслав Береза

Обратите внимание, что законопроект Марьяны Безуглой о праве командиров безнаказанно расстреливать солдат сегодня обговаривали все! И это активно продвигается в РФ через все каналы. Тезис такой "украинцы уже не хотят воевать - их за это будут стрелять". Этот законопроект обговаривают уже и в армии. Вопрос, зачем это сделали Безуглая, Мазурашу и Третьякова? И это ведь не первый факап именно этой группы. Кто заказчик и где он сидит? А ещё интересно он ли заказал подать проект об объединении разведки и контразведки, что гарантированно нанесёт вред Украине и понизить эффективность структур. Интересные у нас "слуги", которые демотивируют украинских воинов и помогают пропагандонам России.
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24.05.2022 14:05 Ответить
Это статья 111 УК Украины.
Остановка ракетной программы - статья 111 УК Украины.
Сорванный оборонзаказ - статья 111 УК Украины.
Сорванное финансирование армии - статья 111 УК Украины.
Разминирование Чонгара и Перекопа - статья 111 УК Украины.
Вагнеровцы - статья 111 УК Украины.
И т.д. по списку "подвигов" зеленого Боневтика.

Заказчик тут, я думаю, вполне хорошо виден.
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24.05.2022 14:10 Ответить
А у страны в 2014 году была армия образца 2019 года, чтобы противостоять прямой агрессии раши? Да хоть какое-то более-менее подобие регулярной армии было?
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24.05.2022 14:20 Ответить
В 2019 была. И эшелонированная оборона на Чонгаре и Перекопе построена была. И ракетная программа на финальной стадии была. И армия финансировалась, и оборонка. Армия крепла и развивалась день ото дня. Только вот мозгов у избирателей не было.
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24.05.2022 14:32 Ответить
"мінські протоколи" не мають складу злочину, навпаки, це класна дипломатична спецоперація пана Порошенка, розумного дипломата, яка зупинила ворога і дала нам можливість побудувати ************ армія, якої не було.
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24.05.2022 14:32 Ответить
Минск оправдывает все выше перечисленное? В таком случае тебе дорога в Бучу и Мариуполь
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24.05.2022 15:02 Ответить
А чому Ви не побачили: - "Ізоляцію", де також ст. 111 УК України;
-віждкликання позову зі Стокгольму у звинувачення Газпрому на 11 млрд.доларів США - ст.111 УК;
-відведення військ із бетонних укріплень - ст.111 УК;
-знищення програми по САУ "Богдана" - ст. 111 УК;
-передача Бені "Центренерго" - ст. 111 УК;
-знищення програми і виробництво катерів - ст.111 УК...
інші, кричуща статті по інших злочинах6
- фальшування справ і незаконне утримування під вартою Ріфа, Марченко, Павловського та інших;
-програш держави в судах Бені, Фірташу на сотні тисяяч позовів із державного бюджета, які держава мала вигравати;
-призначення на посади люстрованих Богдана, Демченко, Татарова, Шкарлета та інших;
-розкрадання держзезервів масок і медклстюмів;
-розкрадання резервів зерна;
-розкрадання ковідного фонду;
-будівництво по проекту і за гроші кацапів "Бабиного Яру", де закладена часова бомба, бо побудовано на старих козацьких похованнях;
-купівля російського вугілля і закриття українських шахт;
-купівля електроенергії у білорусів (росіян), а свої сонячні і вітрові станції відключає...
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24.05.2022 14:24 Ответить
Саме на Банковій та Грушевського знаходиться велетенське кубло кремлівських гнид і саме з Банкової йде двіжуха колабоантської гидоти!!))
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24.05.2022 14:20 Ответить
Кацапы буксуют, темпы их продвижения минимальны. Кацапская пропаганда кормит ванек подбитыми танками свиноты, выдавая это за танки ВСУ, потому что своих серьезных успехов нет. Что же мы сделаем? Может надавим сильнее на больную точку кацапов? Нет! Мы начнем политическую грызню и дадим кучу тем для ипсо!
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24.05.2022 14:21 Ответить
та хай зелени ублюдкі завалять своє хайло и мовчки сидять по кутам як останні три місяца
та не заважають іншим боронить Украину.
скількі депутатів від боневтіка в армії? НОЛЬ! по закардонам верштаються з "перевірками життя беженців"
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24.05.2022 14:24 Ответить
Законопроекты депутаты сами не пишут
ОБЫЧНО ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА готовят законопроект и потом через депутатов его проталкивают
возможно и этот законопроект готовили пророссийские деятели .
НО , напомню , что Чаушеску расстреляли полевым судом и без законопроекта
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24.05.2022 14:30 Ответить
Нагадало анекдот:
Лошадь тянет на высокий холм воз с углем. Вся мокрая, ноги трусятся и чуть не падая, выползает на самый верх. Мужик, который ее погоняет, с верхушки холма видит свое село и кричит: "Люди, я уголь привез!". А лошадь вся в пене и соплях говорит: "да, мля, ты привез"
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24.05.2022 14:07 Ответить
як гарно сказано про Володю Боневтіка і його молоду малороську, воровиту команду, яку складають бувші риги і нинішні беняхапуги, і що характерно ці дві категорії однаково не ******* Україну, її культуру і мову.
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24.05.2022 14:11 Ответить
Що в таке кажете, вони вже успішно перефарбувались у патрійотів і вчать всіх жити.
Але більшість не зрозуміє вашого посилу, бо вона сама - така ж сама, тому прощає і своїм кумирам їх оці -"ой ми ж нє зналі что так будет"...
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24.05.2022 14:36 Ответить
Шо то козлятиной завоняло!
Чемодан,вокзал,Рацея
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24.05.2022 14:09 Ответить
Бовдур, інтернет запахи не передає. Не там шукаєш.
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24.05.2022 14:53 Ответить
Блєать,ну нахер ці всі балачки? Коли Херсон з Маріуполем почнуть звільняти? Чи дєрьмак таких відповідей в сценарії не прописав?
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24.05.2022 14:09 Ответить
У диванних експертів усе просто-пішов та звільнив Херсон та Маріуполь. Однак у хлопців в окопах та у Залужного не настільки простий погляд на такі речі.
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24.05.2022 14:23 Ответить
Аlex,не думаю,что вы в окопе сидите, у тех кто на передовой как раз таки правельный взгляд на происходящее, а вы видемо в Киеве,рядом с Банковой.
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25.05.2022 08:02 Ответить
Сценарії не дЄрмак пише,дЄрмак лише через Генітальнішего втілює кремлівські сценарії в життя!! Є лише одна проблема народ якісь нелагідний трапився,не погоджується на анексію та асиміляцію,створив якісь гонорові ЗСУ,Іі чинить спротив "братьям вьізволителям"!!!))))
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24.05.2022 14:27 Ответить
Арестовича передивився? Глянь на Попасну. Яке накуй звільнення!
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24.05.2022 14:33 Ответить
Світлодарськ і Мироніаське уже теж...
Сумно, саме там загинув Василь Сліпак на захопленій сепарській позиції біля "чарівного лісу"
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24.05.2022 14:38 Ответить
Ну все, якщо Попасну орки взяли, то ховаймося в кущі! А вирівнювання лінії фронту - не маневр? Й тоді навіщо було розповідати про міфічний "контрнаступ", якщо ані літаків, ані ракет нам однаково не дадуть? А без них не те що Херсон, навіть село розміром з Попасну не повернеш. Передивився Арестовича. Він повідомив, що в Херсоні аж з 2023 р. введуть тільки рублі, й ось тоді! наші союзники накажуть їх за це 6 пакетом санкцій...
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24.05.2022 14:42 Ответить
їх може і за яйця, а тебе за що підвісити? за язик твій мудаковатий?
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24.05.2022 15:22 Ответить
"Бази" порохоботів, в основному, на передньому краю оборони. А ти, гнидо, де ховаєшся?
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24.05.2022 15:40 Ответить
Самое скверное это то, что всего этого кошмара можно было избежать. Веди власть себя адекватно, все могло бы быть по-другому.
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24.05.2022 14:10 Ответить
Треба було не розвалювати армію, а то ***** побачило що замість того щоб покращувати армію як це було попередні 5 років до ЗЕ, зелебоба з Єрмаком 3 роки розвалювали армію та скорочували фінансування
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24.05.2022 14:14 Ответить
Скорочення фінансування - це брехня. Фінансування армії стабільно зростало, починаючи з 2014 року.
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24.05.2022 14:28 Ответить
Геніально! Твій Зе керує саме з 2014 р.
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24.05.2022 14:43 Ответить
Бюджетне фінансування ЗСУ і УОП справді, з 2014-го включно по 2019-тий невпино зрстало, як по виділенню коштів в бюджетному розписі, так і по факту виконання цього розпису.
І навіть в 2020-му і в 2021-му - зростало; але тільки в планах державного бюджету. Але по факту ті плани виконувались на 10% і на 40%..
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24.05.2022 16:09 Ответить
треба було готуватись до війни а не відосіки знимати
пів року попереджень. три року бездіяльності влади. це все і є причина того що на фото
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24.05.2022 14:17 Ответить
"Это чтобы путин не напал." - и как? Помогло?
"А про деокупацию военным путем ОРДЛО и тем более Крыма речь не шла." - в смысле? А "всех бамбить"?
"
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24.05.2022 14:25 Ответить
Угу. Вместе с Мариком, и Херсоном.
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24.05.2022 14:22 Ответить
Что бы власть вела себя адекватно, власть должна быть адекватной.
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24.05.2022 15:24 Ответить
Шо,нае тебя,зекрыса,эти "некоторые "?
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24.05.2022 14:11 Ответить
Строитель дорог.
Вашу мать.
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24.05.2022 14:11 Ответить
дякую Пороху за те що за 5 років створив армію яка навалює кацапам, а зелебоба що зробив для армії за 3 роки? Нічого хорошого
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24.05.2022 14:12 Ответить
Зелень -это главная консерва *****. Моль любит символизм и зашифровал в символах V O Z Vолодемер Олександрович Zеленський. Остального смысла я не вижу в использовании армией орков этой символики. А может я и ошибаюсь.
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24.05.2022 14:12 Ответить
Ніт
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24.05.2022 14:17 Ответить
3 місяці і втрачено 20 % відсотків території України
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24.05.2022 14:13 Ответить
А якби не ти, то і нас було би більше шансів
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24.05.2022 14:16 Ответить
Деякі про прискорений шлях до ЄС говорили у перші тижні, коли цапню почали гамселити. А тепер - про 30 років. Який сенс у тому "прискоренні"?
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24.05.2022 14:16 Ответить
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24.05.2022 14:16 Ответить
одно и то же выбалтывает как попугай .... тут уже к военной импотенции и экономические проблемы прибавляются, и ****** в экономике и логистике на горизонте, а эта чмоня все как в первые недели войны самопиаром занимается
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24.05.2022 14:17 Ответить
А що воно ще вміє?! У нього за спиною дорослі дяді, і він на них і покладається. Сказали йому п**діти щодня, воно й п**дить.
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24.05.2022 14:21 Ответить
Ага, а дехто говорив "нє нада баяцца і пакупать спічкі і гречку", "всьо пад кантролєм, ми гатови к любому развітію сабитій, гатовімся к шашликам"...
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24.05.2022 14:17 Ответить
Да объясните уже ему кто-нибудь, что если оркам не удалось взять Киев с наскока за три дня и быстро захватить Украину, это еще далеко не победа Украины! Реальные планы и цели у орков скорее всего намного скромнее, чем ***** озвучило вначале. То, что Запад поставляет вооружение это хорошо, но кто-то же должен из него стрелять. Те, кто оборонял Мариуполь уже из него стрелять не будут. И есть очень большая вероятность того, что те, кто сейчас в Северодонецке и Лисичанске тоже! Если потерян город, но есть армия, то борьба продолжится, но если будет потеряна армия, то и война будет проиграна
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24.05.2022 14:21 Ответить
Роби щось з лисичанськом. Роки

вже в світлодарську
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24.05.2022 14:21 Ответить
Да годі вже !
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24.05.2022 14:22 Ответить
люди помешали украинцы не дали вам упырям сдать все
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24.05.2022 14:23 Ответить
Вова,вам,тобто Зешоблі давали дійсно три дні.А вистояли не ви,а Україна
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24.05.2022 14:24 Ответить
Доброго дня, (Партии Зеленского и Медведчука в Николаеве зарегистрированы по одинаковому адресу и в одном кабинете.) прокоментуйте будь ласка
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24.05.2022 14:25 Ответить
на Банковій також в одному кабінеті сидять "слуги" і "риги". "Слуг" і їх лідера знають всі, але не знають "ригів" татарова, демченка,єрмака, подоляка, шкакрлета та інших. Як то кажуть, "все птенцы одной моли в одном гнезде".
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24.05.2022 15:01 Ответить
так регионы молодые это и есть слуги
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24.05.2022 15:28 Ответить
А дехто взагалі не збирався воювати і мріяв заглянути путіну в очі !
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24.05.2022 14:26 Ответить
Злодії повинні сидіти в Сізо років з 20, до суда,як було.
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24.05.2022 14:30 Ответить
судячи з того як здавали Південь , уся жОПа теж на це розрахувала
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24.05.2022 14:31 Ответить
І ще просили підірвати мости між Миколаєвом і Одесою, щоб і Миколаїв вслід за Херсоном...
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24.05.2022 14:41 Ответить
Вистояли військові, ДСНС, Нацгвардія, поліція, прикордонники, волонтери, а от за вас ще говорити дуже зарання. Низький уклін нашим захисникам і щира подяка.
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24.05.2022 14:32 Ответить
та же риторика как и с "Азовом" только уже спроицирована на всю Украину
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24.05.2022 14:46 Ответить
Це тобі, зелупа, і твоїй зеко-манді давали 3 дні - бо ви обісрані тупорилі манкурти
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24.05.2022 14:49 Ответить
Сам то Харькову сколько давал?
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24.05.2022 15:02 Ответить
Харків був, є і буде Україна.
Слава Богу, слава Україні.
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24.05.2022 15:31 Ответить
«Дехто давав нам лише три дні..» , ні, блд, дехто в ОПі робив все щоб Україна впала за 3 дні і лише за 3 дні до нападу дехто зрозумів що українці не здадуться і на х..ю вертіли гівнокомандуючого, і почав скиглити «НАТО, дай зброю, бо таки напад».
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24.05.2022 15:05 Ответить
одними победными лозунгами войны не выигрываются
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24.05.2022 15:34 Ответить
Українці в ЗСУ, в ТрО, волонтерять, забезпечують тил, допомагають армії. А ти, гнидо, де?!!!
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24.05.2022 15:48 Ответить
три дня по оманскому договорняку вам давал ***** Но украинцы обламали ваш зговор
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24.05.2022 15:27 Ответить
ЦЕ УКРАЇНІ ДАВАЛИ ТРИ ДНІ, А НЕ ТОБІ ЛАШАРА
Європа і так знала що ти як Асфальтовий фельдмаршал і хвилини не протримаєшся проти кацапів.
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24.05.2022 15:29 Ответить
рашистська агентура із ze-каманди розраховувала, що Україна капітулює за три дні, однак із-за героїчності воїнів ЗСУ, щось пішло не так з рашистськими планами
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24.05.2022 16:09 Ответить
"Ми" - це бубочка та лєнка зі скумбрією???
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24.05.2022 17:11 Ответить
Твої заслуги які? ти чмо і збирався чкурнути Ермак стримав, налякав Порошенком.
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24.05.2022 20:55 Ответить
 
 