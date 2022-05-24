Россияне из Горловки артиллерией обстреляли три района Донбасса, - Офис Генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры и окружных прокуратур Донецкой области осуществляется досудебное расследование в 10 уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, 22-23 мая 2022 года армия РФ совершила со стороны временно оккупированного г. Горловка артиллерийские обстрелы г. Бахмут, г. Соледар, пгт Нью-Йорк г. Торецкая, с. Берестово Бахмутского района, пгт. Очеретино и Орловка Покровского района, пгт Дробышево и г. Лиман Краматорского района Донбасса", - говорится в сообщении.







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В Офисе Генерального прокурора отмечают, что от полученной минно-взрывной травмы погибла местная жительница, еще три женщины получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Разрушены жилые кварталы, линии электропередач и газовые коммуникации, повреждены автомобили. В результате возникшего после обстрелов пожара сгорел склад и один из цехов местного предприятия. Досудебное расследование по уголовным производствам продолжается.