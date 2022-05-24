Раскрыто убийство семьи старосты Мотыжина. Установлено 5 военнослужащих ВС РФ и трое наемников ЧВК "Вагнер", - Венедиктова. ФОТО
Раскрыто убийство семьи старосты села Мотыжин в Киевской области. Установлены 5 военнослужащих ВС РФ и 3 наемника ЧВК "Вагнер".
Об этом сообщила в фейсбуке генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, как минимум 14 эпизодов преступлений на 8 российских военнослужащих и членах частной военной компании. Лишь три человека выжили после пыток, которые проводили идентифицированные военные преступники.
Прокуроры Киевской областной и Киево-Святошинской окружной прокуратур совместно с СБУ идентифицировали причастных к зверствам в Мотыжине:
- старший лейтенант Олег Крикунов – командир взвода 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии;
- сежант Чингис Гончиков – командир отделения – командир боевой машины 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии;
- сержант Александр Ванчиков – командир отделения 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии;
- сержант Магомедмирза Сулейманов – командир боевой машины 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии;
– старший лейтенант Виталий Дмитриев командир взвода 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии;
- Сергей Сазанов – член ЧВК "Вагнер";
- Сергей Сазонов – водитель отделения КШМ ЧВК "Вагнер";
- Александр Ступницкий - разведчик-связист 1 разведывательно-штурмового взвода 1 разведывательно-штурмовой роты ЧВК "Вагнер".
"Следствием установлено, что в марте 2022 года во время оккупации они похитили из дома старосту села Мотыжин Ольгу Сухенко, ее мужа и сына. сначала прострелили ногу сыну, а затем убили выстрелом в голову. Вся семья погибла от множественных огнестрельных ранений", - говорится в сообщении.
"Вдумайтесь в причины другого убийства – одна из их жертв получила пулю просто за то, что была одета в черное. Ее же отца они взяли в плен и держали в сарае со связанными руками и завязанными глазами практически без еды и воды" , – добавляет Венедиктова.
По ее словам, двое волонтеров, которые пытались провезти в оккупированную Мотыжин гуманитарную помощь для местных, после допросов и пыток они вывезли в лесополосу, где расстреляли. Один из них, к счастью, выжил. И не сомневайтесь, что гуммопомощь и их автомобили, российские военные и наемники своровали. Подозреваемые замучили до смерти и двух членов общественной организации "Патриот", их тела найдены с многочисленными сквозными огнестрельными ранениями.
Еще одного из пострадавших изверги привязали к квадроциклу, заставив так бежать почти 1 км. Мужчине также пришлось пережить допросы, угрозы убийства и избиения и несколько дней заточения в канализационной яме.
Кроме убийств, пыток и удерживания пленных, среди установленных "подвигов" подозреваемых также обстрелы и поджоги мирных домов, и отбирание мобильных телефонов.
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ненав'язчиво, повертать в Україну смертну кару. І знову ж, по чистому співпадінню, як і ***** в мордорі.
Уявляю, як Захід зрадіє цьому зЕбільному нововведенню партії пліснявих колаборантів.
- "усі пропозиції Порошенка про збільшення військового бюджету є політичним популізмом".
Слуга народу Веніславський, Січень 2022