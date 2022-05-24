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Раскрыто убийство семьи старосты Мотыжина. Установлено 5 военнослужащих ВС РФ и трое наемников ЧВК "Вагнер", - Венедиктова. ФОТО

Раскрыто убийство семьи старосты села Мотыжин в Киевской области. Установлены 5 военнослужащих ВС РФ и 3 наемника ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщила в фейсбуке генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, как минимум 14 эпизодов преступлений на 8 российских военнослужащих и членах частной военной компании. Лишь три человека выжили после пыток, которые проводили идентифицированные военные преступники.

Прокуроры Киевской областной и Киево-Святошинской окружной прокуратур совместно с СБУ идентифицировали причастных к зверствам в Мотыжине:

- старший лейтенант Олег Крикунов – командир взвода 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии;

- сежант Чингис Гончиков – командир отделения – командир боевой машины 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии;

- сержант Александр Ванчиков – командир отделения 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии;

- сержант Магомедмирза Сулейманов – командир боевой машины 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии;

– старший лейтенант Виталий Дмитриев командир взвода 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии;

- Сергей Сазанов – член ЧВК "Вагнер";

- Сергей Сазонов – водитель отделения КШМ ЧВК "Вагнер";

- Александр Ступницкий - разведчик-связист 1 разведывательно-штурмового взвода 1 разведывательно-штурмовой роты ЧВК "Вагнер".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военнослужащему РФ сообщили о подозрении в совершении военных преступлений в Киевской области, - Нацполиция. ФОТО

 Раскрыто убийство семьи старосты Мотыжина. Установлено 5 военнослужащих ВС РФ и трое наемников ЧВК Вагнер, - Венедиктова 01
Раскрыто убийство семьи старосты Мотыжина. Установлено 5 военнослужащих ВС РФ и трое наемников ЧВК Вагнер, - Венедиктова 02
Раскрыто убийство семьи старосты Мотыжина. Установлено 5 военнослужащих ВС РФ и трое наемников ЧВК Вагнер, - Венедиктова 03
Раскрыто убийство семьи старосты Мотыжина. Установлено 5 военнослужащих ВС РФ и трое наемников ЧВК Вагнер, - Венедиктова 04
Раскрыто убийство семьи старосты Мотыжина. Установлено 5 военнослужащих ВС РФ и трое наемников ЧВК Вагнер, - Венедиктова 05
Раскрыто убийство семьи старосты Мотыжина. Установлено 5 военнослужащих ВС РФ и трое наемников ЧВК Вагнер, - Венедиктова 06
Раскрыто убийство семьи старосты Мотыжина. Установлено 5 военнослужащих ВС РФ и трое наемников ЧВК Вагнер, - Венедиктова 07
Раскрыто убийство семьи старосты Мотыжина. Установлено 5 военнослужащих ВС РФ и трое наемников ЧВК Вагнер, - Венедиктова 08

"Следствием установлено, что в марте 2022 года во время оккупации они похитили из дома старосту села Мотыжин Ольгу Сухенко, ее мужа и сына. сначала прострелили ногу сыну, а затем убили выстрелом в голову. Вся семья погибла от множественных огнестрельных ранений", - говорится в сообщении.

"Вдумайтесь в причины другого убийства – одна из их жертв получила пулю просто за то, что была одета в черное. Ее же отца они взяли в плен и держали в сарае со связанными руками и завязанными глазами практически без еды и воды" , – добавляет Венедиктова.

По ее словам, двое волонтеров, которые пытались провезти в оккупированную Мотыжин гуманитарную помощь для местных, после допросов и пыток они вывезли в лесополосу, где расстреляли. Один из них, к счастью, выжил. И не сомневайтесь, что гуммопомощь и их автомобили, российские военные и наемники своровали. Подозреваемые замучили до смерти и двух членов общественной организации "Патриот", их тела найдены с многочисленными сквозными огнестрельными ранениями.

Еще одного из пострадавших изверги привязали к квадроциклу, заставив так бежать почти 1 км. Мужчине также пришлось пережить допросы, угрозы убийства и избиения и несколько дней заточения в канализационной яме.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Командиры "Бучанских палачей": СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области. ВИДЕО

Кроме убийств, пыток и удерживания пленных, среди установленных "подвигов" подозреваемых также обстрелы и поджоги мирных домов, и отбирание мобильных телефонов.

армия РФ (19224) Киевская область (4132) СБУ (19898) жертвы (2072) Буча (460) ЧВК Вагнер (1332) Венедиктова Ирина (726) военные преступления (1435) Офис Генпрокурора (2467)


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Топ комментарии
+30
А хто то такий хороший дядько, що відпустив "вагнерівців"?
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24.05.2022 15:02
+15
Все більше і більше впевнююсь: українцям потрібен аналог "моссаду" І не тому що вони такі жорстокі, а тому що їх противники - нелюди!!! Ще гірші нацистів! Бо катуваннями та вбивствами вермахт не займався він воював з таким же противником що був зі зброєю в руках А розстріли та катування мирних людей робили переважно "ейнзайтцкоманди СС" А тут - "добровільнобажаючі" військовослужбовці а не ФСБшники чи ГРУшники!
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24.05.2022 15:11
+14
Про вторгнення керівництво держави знало (президент сам сказав), Верховна Рада заблокувала виділення на армію грошей, провалене оборонне замовлення два роки поспіль, розмінований Чонгар, не евакуйовані прикордонні райони. Пані прокурор, кримінальну справу будете відкривати?
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24.05.2022 15:12
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А хто то такий хороший дядько, що відпустив "вагнерівців"?
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24.05.2022 15:02 Ответить
Кстати , и Безугла тоже виновата
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24.05.2022 15:07 Ответить
"СЛУГИ" ВНЕСЛИ ЗАКОНОПРОЄКТ, ЯКИМ ДОЗВОЛЯТЬ СТРАТУ ВІЙСЬКОВИХ ЗСУ БЕЗ СУДУ"
Авторами виступили нардепи "Слуги народу" Мар'яна Безугла, Олександр Аліксійчук, Олександр Бакумов, Сергій Гривко, Галина Третьякова, Віталій Войцеховський, Георгій Мазурашу, Олександр Федієнко
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24.05.2022 15:17 Ответить
пятая колонна путина надает ему услуги по дискредитации армии, а поскольку Севрюга записана первой сдесь чувствуется рука Мастера
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24.05.2022 15:43 Ответить
Ще й, ненав'язчиво, повертать в Україну смертну кару. І знову ж, по чистому співпадінню, як і ***** в мордорі.
Уявляю, як Захід зрадіє цьому зЕбільному нововведенню партії пліснявих колаборантів.
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24.05.2022 15:50 Ответить
було би добре їх розстріляти перед розглядом законопроекту, але вже зняли, кажуть.
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24.05.2022 18:11 Ответить
Не безугла а безмозгла
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24.05.2022 15:42 Ответить
Можливо навіть і когось з тих трьох.
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24.05.2022 15:18 Ответить
Чурки не миті!
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24.05.2022 15:06 Ответить
Це війна азіатів проти европейців
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24.05.2022 15:08 Ответить
війна не націй, а цивілізацій
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24.05.2022 15:14 Ответить
війна цивілізації проти варварів., так точніше.
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24.05.2022 15:28 Ответить
Не чурки,а любителі руського мира...
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24.05.2022 15:14 Ответить
їбала шо у канібала😝
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24.05.2022 15:07 Ответить
І шо цім тиканням можна добитися? Пора слів давно прошла.
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24.05.2022 15:13 Ответить
Все більше і більше впевнююсь: українцям потрібен аналог "моссаду" І не тому що вони такі жорстокі, а тому що їх противники - нелюди!!! Ще гірші нацистів! Бо катуваннями та вбивствами вермахт не займався він воював з таким же противником що був зі зброєю в руках А розстріли та катування мирних людей робили переважно "ейнзайтцкоманди СС" А тут - "добровільнобажаючі" військовослужбовці а не ФСБшники чи ГРУшники!
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24.05.2022 15:11 Ответить
так в нас є аналог "моссаду" в ОП, тільки правда не про професійному признаку, а по національності.
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24.05.2022 15:32 Ответить
А ще цей АНАЛог знищує українців, а не ворогів
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24.05.2022 15:44 Ответить
Толик, лавров (ну, тот, который путлеровская лошадь) тебе аплодирует. А Израиль срочно высылает Украине "железный купол".
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24.05.2022 16:09 Ответить
Про вторгнення керівництво держави знало (президент сам сказав), Верховна Рада заблокувала виділення на армію грошей, провалене оборонне замовлення два роки поспіль, розмінований Чонгар, не евакуйовані прикордонні райони. Пані прокурор, кримінальну справу будете відкривати?
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24.05.2022 15:12 Ответить
- "можна збільшити бюджет армії, але тоді ми не зможемо будувати більше доріг"...

- "усі пропозиції Порошенка про збільшення військового бюджету є політичним популізмом".

Слуга народу Веніславський, Січень 2022
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24.05.2022 15:18 Ответить
Цих нелюдей відразу потрібно, щоб не було варіантів!
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24.05.2022 15:32 Ответить
Типові російські утирки
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24.05.2022 16:07 Ответить
Одні інтелегнтні мордяки @блани
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24.05.2022 16:13 Ответить
Вагнерівці, мабуть, ті, кого Вова боневтік власноруч і свідомо спас від міжнародного суду..
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24.05.2022 19:39 Ответить
 
 