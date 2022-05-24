На Харьковщине обнаружены тела двух мирных жителей, убитых российскими оккупантами, - прокуратура. ФОТО

В Харьковской области в с.Малая Рогань и с.Ольховка проведена эксгумация тел местных жителей, убитых во время оккупации региона.

Об этом сообщила областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что 25 марта 2022 во время оккупации с.Малая Рогань военные РФ выстрелили из огнестрельного оружия в местного жителя, который находился у себя во дворе, в результате чего мужчина погиб. В окружную прокуратуру обратился родственник погибшего и сообщил, что тело мужчины похоронено во дворе их дома.

Кроме того, 15 марта 2022 при въезде в с.Ольховка Харьковского района военными страны-агрессора из танка обстрелян автомобиль, в результате чего на месте погиб мужчина. В дальнейшем родители, пронеся 15 км тело погибшего, похоронили его на огороде у домовладения.

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В настоящее время труппы эксгумированы и направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы. Ведется досудебное расследование уголовных производств по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).