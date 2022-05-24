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На Харьковщине обнаружены тела двух мирных жителей, убитых российскими оккупантами, - прокуратура. ФОТО

В Харьковской области в с.Малая Рогань и с.Ольховка проведена эксгумация тел местных жителей, убитых во время оккупации региона.

Об этом сообщила областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

На Харьковщине обнаружены тела двух мирных жителей, убитых российскими оккупантами, - прокуратура 01

Установлено, что 25 марта 2022 во время оккупации с.Малая Рогань военные РФ выстрелили из огнестрельного оружия в местного жителя, который находился у себя во дворе, в результате чего мужчина погиб. В окружную прокуратуру обратился родственник погибшего и сообщил, что тело мужчины похоронено во дворе их дома.

На Харьковщине обнаружены тела двух мирных жителей, убитых российскими оккупантами, - прокуратура 02

Кроме того, 15 марта 2022 при въезде в с.Ольховка Харьковского района военными страны-агрессора из танка обстрелян автомобиль, в результате чего на месте погиб мужчина. В дальнейшем родители, пронеся 15 км тело погибшего, похоронили его на огороде у домовладения.

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На Харьковщине обнаружены тела двух мирных жителей, убитых российскими оккупантами, - прокуратура 03

В настоящее время труппы эксгумированы и направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы. Ведется досудебное расследование уголовных производств по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

прокуратура (5012) Харьковщина (5577) жертвы (2072)


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24.05.2022 16:31 Ответить
Орки їбані! Щоб ви всі виздихали в страшних корчах, підори заліссянські!
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24.05.2022 17:10 Ответить
"порушення законів та звичаїв війни" ...

Дивовижні речі інколи пишуть про цю війну !

Це людожери ніколи й за усе їх існування не знали , що таке "звичаї війні" ...

Скоріше папуасів простійше переконати , що вести війну усім вигідно за "звичаями війні" , ніж цих рептілоїдів . Бо папуаси просто ніколи не знали , що це таке .
А рептілойди примато-подібні вони як прімати добре усе знають , але їх рептілоїдна природа їм підказує , що це не для їх сутності !!!

Прокуратурі буде на 5 порядків простійше фіксувати ті випадки де ці "закони" не порушувалися ... А усі іши випадки фікусувати разом й готувати звинувачення не на конкретних рептілоїдів , а на їх тейпових вожаків ... Це , по суті й називається геноцидом й злочинами проти людяниності !
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24.05.2022 17:13 Ответить
Ще довго будуть знаходити ....
Те що посіяла москва вона буде рясно пожинати у себе на паРащі, трупів в них буде більше.
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25.05.2022 12:42 Ответить
 
 