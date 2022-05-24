Рашисты кассетными снарядами обстреляли Славянск, никто не пострадал, - мэр Лях. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты 24 мая обстреляли город Славянск кассетными снарядами. Никто из гражданских не пострадал.

Об этом сообщил глава города Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 24 мая, Славянск снова подвергся обстрелу. Кассетные снаряды прилетели в частную застройку одного из микрорайонов. Жертв удалось избежать лишь потому, что люди из домов уже уехали. Этот пример еще раз наглядно доказывает: оставаться в городе опасно!" – отметил мэр.

По словам Ляха, обстрелы становятся все более разрушительными. Опыт соседних громад говорит о том, что ехать нужно сейчас, пока есть возможность.

"Завтра будет автобус в Днепр. В четверг – в Ровенскую область. Примите решение! Не подвергайте опасности себя и своих близких!" – подытожил он.

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