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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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На рынке в оккупированном Севастополе продают овощи и клубнику "из Херсона" и украинские продукты. ФОТО

В оккупированном Севастополе на рынках продают овощи и ягоды из Херсона и продукты украинских торговых марок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

На рынке в оккупированном Севастополе продают овощи и клубнику из Херсона и украинские продукты 01

Первыми продуктами, которые рекламировали как "херсонские", стали молодые картошки и огурцы. Цена – сравнима с обычной в Севастополе, 50-60 рублей за килограмм. С началом ягодного сезона в Севастополе начали продавать "херсонскую" клубнику по цене 150-200 рублей за килограмм. Это ниже средней рыночной стоимости. Клубнику привозят каждый день, торговля проходит в постоянных точках.

На рынке в оккупированном Севастополе продают овощи и клубнику из Херсона и украинские продукты 02

На ценниках продуктов, якобы привезенных из материковой Украины, продавцы пишут "вкус детства", "самое лучшее", "привет из Украины".

На рынке в оккупированном Севастополе продают овощи и клубнику из Херсона и украинские продукты 03

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Кроме сельхозпродуктов в киосках и торговых центрах Севастополя появилась украинская парфюмерия и средства гигиены – шампуни, кремы, масла. После начала полномасштабной войны России против Украины цена этих косметических средств в оккупированном Крыму подскочила на 50-70%.

Крым (26384) оккупация (10143) город Севастополь (1760) Херсонская область (4770)


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Топ комментарии
+39
Намародерили освободітєлі
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24.05.2022 20:35
+37
И не боятся биолабораторий, вдруг какой-то бандеровский ген.
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24.05.2022 20:38
+22
Продукты залитые кровью, такая себе "вкусняшка"
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24.05.2022 20:37
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У кого що з сіллю?
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24.05.2022 21:56 Ответить
хана...
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24.05.2022 22:54 Ответить
шоб вы там суки подавились мразота кацапская
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24.05.2022 22:19 Ответить
Панове, а пам'ятаєте "он ліпецкую фабріку нє закрил і таргуєт там шакаладам.." - наразі аналогічно можна сміливо казати "він постачає воду і харчи окупантам". Бумеранг то таке...
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24.05.2022 23:05 Ответить
А унитазы видать на рашку отправили.
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24.05.2022 23:44 Ответить
Ааа не пронесло тебя, оглоеда, с тех огурчиков-то? (https://xn-----6kckxdcc1akw3bb6av8fya.xn--p1ai/phrases/13/12/ Цитаты из фильма "Любовь и голуби")
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25.05.2022 00:10 Ответить
так вони ж отруєні вірусом "Бандера"
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25.05.2022 00:25 Ответить
дивно що ціни на продукцію написани в гривнах а не рублях, тому це по менший мірі не ціники в севастополі
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25.05.2022 04:29 Ответить
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