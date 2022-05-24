На рынке в оккупированном Севастополе продают овощи и клубнику "из Херсона" и украинские продукты. ФОТО

В оккупированном Севастополе на рынках продают овощи и ягоды из Херсона и продукты украинских торговых марок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Первыми продуктами, которые рекламировали как "херсонские", стали молодые картошки и огурцы. Цена – сравнима с обычной в Севастополе, 50-60 рублей за килограмм. С началом ягодного сезона в Севастополе начали продавать "херсонскую" клубнику по цене 150-200 рублей за килограмм. Это ниже средней рыночной стоимости. Клубнику привозят каждый день, торговля проходит в постоянных точках.

На ценниках продуктов, якобы привезенных из материковой Украины, продавцы пишут "вкус детства", "самое лучшее", "привет из Украины".

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Кроме сельхозпродуктов в киосках и торговых центрах Севастополя появилась украинская парфюмерия и средства гигиены – шампуни, кремы, масла. После начала полномасштабной войны России против Украины цена этих косметических средств в оккупированном Крыму подскочила на 50-70%.