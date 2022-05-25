Французские эксперты фиксируют военные преступления в Черниговской области, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Французские специалисты помогают прокурорам фиксировать военные преступления в Черниговской области.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"24 мая 2022 года прокуроры совместно со специалистами Жандармерии Франции провели следственные действия на поврежденных и уничтоженных российскими оккупантами объектах в городе Чернигове. В составе иностранной группы работали взрывотехники, трасологи, баллисты и судебно-медицинский эксперт.

Проведен осмотр полностью разрушенного 28 февраля 2022 года здания Черниговского кинотеатра им. Щорса. Также осмотрены разбитая крыша, повреждены стены, выбиты окна городской детской стоматполиклиники, которая была разрушена в результате ракетных обстрелов 27 февраля.

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Кроме других объектов, которые получили повреждения и разрушения, прокурорами Черниговщины совместно с французскими экспертами осмотрен жилой массив по улице Черновола. В марте на микрорайон был совершен авианалет. В результате погибли 15 человек, десятки – получили ранения", - говорится в сообщении.







