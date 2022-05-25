РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4340 посетителей онлайн
Новости Фото Война
3 565 7

Оккупанты с территории РФ нанесли ракетный удар по Краснополью на Сумщине, повреждены дома, - Живицкий. ФОТОрепортаж

Ночью российские оккупанты обстреляли Краснополье в Сумской области. Ракетный удар был нанесен с территории России.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Около часа ночи с территории россии враг выпустил ракеты по нашему Краснополью. Пуск, предварительно, был из самолета, который не пересекал государственную границу.

Пострадали дома мирных жителей Краснополья. Повреждены около 20 домов и ЛЭП. Половина поселка осталась без электроэнергии.

Погибших предварительно нет", – отметил Живицкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Николаевской области переодетые в форму ВСУ россияне пытались захватить блокпост

Оккупанты с территории РФ нанесли ракетный удар по Краснополью на Сумщине, повреждены дома, - Живицкий 01
Оккупанты с территории РФ нанесли ракетный удар по Краснополью на Сумщине, повреждены дома, - Живицкий 02
Оккупанты с территории РФ нанесли ракетный удар по Краснополью на Сумщине, повреждены дома, - Живицкий 03
Оккупанты с территории РФ нанесли ракетный удар по Краснополью на Сумщине, повреждены дома, - Живицкий 04
Оккупанты с территории РФ нанесли ракетный удар по Краснополью на Сумщине, повреждены дома, - Живицкий 05
Оккупанты с территории РФ нанесли ракетный удар по Краснополью на Сумщине, повреждены дома, - Живицкий 06
Оккупанты с территории РФ нанесли ракетный удар по Краснополью на Сумщине, повреждены дома, - Живицкий 07
Оккупанты с территории РФ нанесли ракетный удар по Краснополью на Сумщине, повреждены дома, - Живицкий 08

обстрел (27151) Сумская область (3125) Живицкий Дмитрий (242)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеле боби де ППО ???!!!
показать весь комментарий
25.05.2022 09:23 Ответить
Миші з'їли
показать весь комментарий
25.05.2022 09:28 Ответить
Ну а ми що? Хто розкаже в коментах, чого в нас не вистачає? Пари мінометів в нас у Сумській області немає, аби за порєбрік *******?
Писав і буду писати - кацапи поважають лише силу!
Коли ми не відповідаємо, вони сприймають це як слабкість!
показать весь комментарий
25.05.2022 09:32 Ответить
Міномети є. Мін нема.
показать весь комментарий
25.05.2022 09:44 Ответить
Хгггг
показать весь комментарий
25.05.2022 11:29 Ответить
маючи **...того сусіда потрібно було готуватися завчасно..
показать весь комментарий
25.05.2022 09:52 Ответить
 
 