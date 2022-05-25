Оккупанты с территории РФ нанесли ракетный удар по Краснополью на Сумщине, повреждены дома, - Живицкий. ФОТОрепортаж
Ночью российские оккупанты обстреляли Краснополье в Сумской области. Ракетный удар был нанесен с территории России.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Около часа ночи с территории россии враг выпустил ракеты по нашему Краснополью. Пуск, предварительно, был из самолета, который не пересекал государственную границу.
Пострадали дома мирных жителей Краснополья. Повреждены около 20 домов и ЛЭП. Половина поселка осталась без электроэнергии.
Погибших предварительно нет", – отметил Живицкий.
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