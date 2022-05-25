В окрестностях Северодонецка продолжаются бои, враг безуспешно атаковал в районе Камышевахи и Троицкого, - Гайдай. ФОТО

Северодонецк сейчас находится под украинским флагом, однако оккупанты продолжают наступать на город.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, бои продолжаются в окрестностях города и сейчас.

"Враг атаковал вечером героическую Белогоровку, ночью орки пошли в наступление в районе Камышувахи и Троицкого, успеха не имели, понесли потери", - отметил глава региона.









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