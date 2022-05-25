В окрестностях Северодонецка продолжаются бои, враг безуспешно атаковал в районе Камышевахи и Троицкого, - Гайдай. ФОТО
Северодонецк сейчас находится под украинским флагом, однако оккупанты продолжают наступать на город.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, бои продолжаются в окрестностях города и сейчас.
"Враг атаковал вечером героическую Белогоровку, ночью орки пошли в наступление в районе Камышувахи и Троицкого, успеха не имели, понесли потери", - отметил глава региона.
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Не можна говорити про жодну відбудову України до повного знищення рашки.
Такого, щоб вона більше не могла нікому ніколи загрожувати.
Її потрібно знешкодити.
Данные Пентагона (на соответствующую дату): 24 февраля: 125-130 БТГ, или 190 тыс.чел. ... 8 апреля: 40 БТГ 11 апреля: 60 БТГ 18 апреля: 76 БТГ плюс 22 БТГ в резерве 19 апреля: 78 БТГ 20 апреля: 80 БТГ 21 апреля: 85 БТГ 28 апреля: 92 БТГ 29 апреля: 92 БТГ 2 мая: 93 БТГ 9 мая: 97 БТГ 13 мая: 105 БТГ 16 мая: 106 БТГ в Украине, всего - 140 БТГ 19 мая: 106 БТГ
Данные Генштаба Украины: 19 мая (А.Резников): 91 БТГ, или 167 тыс.чел. Плюс резерв - 55 БТГ. 23 мая (К.Буданов): 93 БТГ, или 141,5 тыс.чел.
4. Промежуточные выводы
1. Популярные шапкозакидательские заявления не имеют отношения к действительности.
2. Война является кровопролитной и может быть долгой.
3. Поворота в войне пока не произошло.
4. Численность, преимущество в тяжелом вооружении, в огневой мощи, инициатива - все пока на стороне ВСР.
5. Что-то очень важное о численности и качестве ВСР для многих популярных экспертов остается неизвестным и непонимаемым.
6. Что-то очень важное о численности и качестве ВСУ для наблюдателей остается неизвестным.