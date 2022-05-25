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В окрестностях Северодонецка продолжаются бои, враг безуспешно атаковал в районе Камышевахи и Троицкого, - Гайдай. ФОТО

Северодонецк сейчас находится под украинским флагом, однако оккупанты продолжают наступать на город.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, бои продолжаются в окрестностях города и сейчас.

"Враг атаковал вечером героическую Белогоровку, ночью орки пошли в наступление в районе Камышувахи и Троицкого, успеха не имели, понесли потери", - отметил глава региона.

В окрестностях Северодонецка продолжаются бои, враг безуспешно атаковал в районе Камышевахи и Троицкого, - Гайдай 01
В окрестностях Северодонецка продолжаются бои, враг безуспешно атаковал в районе Камышевахи и Троицкого, - Гайдай 02
В окрестностях Северодонецка продолжаются бои, враг безуспешно атаковал в районе Камышевахи и Троицкого, - Гайдай 03
В окрестностях Северодонецка продолжаются бои, враг безуспешно атаковал в районе Камышевахи и Троицкого, - Гайдай 04

Также читайте: Литва примет на реабилитацию украинских солдат, - Минобороны

армия РФ (19224) Северодонецк (605) боевые действия (4049) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+38
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25.05.2022 09:08
+24
Війна. То є війна. Правда дехто цього так і не відчув і тому не зрозумів. Життя не повернеться до передвоєнного більше ніколи. І тим, хто говорить про мир без повного розгрому рашки потрібно подивитись, що ворог робить у прикордонних зонах Сумської і Чернігівської області - наче й не окупує їх, але з власної території завдпє вогневого ураження, свючи руйнування і смерть. Ба, навіть більше - під постійною загрозою авіаударів знаходяться міста за тисячі кілометрів від зони бойових дій - на заході України. І ворог, доки у нього буде чим пуляти, ніколи не перестане цього робити, бо цей ворог може існувати у нинішньому стані лише воюючи. Тму він має бути знищений і обеззброєний. Амінь.
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25.05.2022 09:17
+19
Саме так.
Не можна говорити про жодну відбудову України до повного знищення рашки.
Такого, щоб вона більше не могла нікому ніколи загрожувати.

Її потрібно знешкодити.
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25.05.2022 09:20
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25.05.2022 09:08 Ответить
в тому то і справа..їм похер на м'ясо і скільки кидати...в то шо відмовляються одиниці ,то херня..ще набере ...довбой..ів на орді багато..)(уйло сказав всьо ідьо па плану ..Шойгу підтвердив, а Патрушев сказав -шо целі будут достігнути.
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25.05.2022 09:25 Ответить
А кого їбе, шо сказав шойга і патрушев?
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26.05.2022 08:06 Ответить
тільки почнуть тягнути з москви і пітера москаляк вийобувастих тоді і завирищать самки , вони ж думають шо в москві вони еліта
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25.05.2022 14:48 Ответить
Ну танк впритул до будівлі ми уже бачили,це було 3 дні тому. До речі,танк розбили чи ... Боріться і перемагайте, досить слів.
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25.05.2022 09:08 Ответить
Орки вже на бахмутській трасі. Робіть щось бо буде другий Маріуполь.
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25.05.2022 09:10 Ответить
Откуда инфа.Вроде бы говорилось ,что они только обстреливают эту трассу
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25.05.2022 09:14 Ответить
четкой инфы никто не даст. Все начнется со слухов, твиттов, опровержений.. потом и так станет понятно. ГШ подаст уже "задним числом". Так было всегда - и в Илловайске и в Дебалцево и в Мариуполе
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25.05.2022 09:22 Ответить
Ворог вчора захопив Попасну, а вона якраз виходить на трасу, що означає проблеми для нас.
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25.05.2022 14:46 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024612140901 Олег Быков 23 May, 22:27 · Видео сегодняшней эвакуации по "дороге жизни" Лисичанск-Бахмут. По обеим сторонам дороги идёт обстрел, бус едет прямо через взрывы.
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25.05.2022 09:14 Ответить
Війна. То є війна. Правда дехто цього так і не відчув і тому не зрозумів. Життя не повернеться до передвоєнного більше ніколи. І тим, хто говорить про мир без повного розгрому рашки потрібно подивитись, що ворог робить у прикордонних зонах Сумської і Чернігівської області - наче й не окупує їх, але з власної території завдпє вогневого ураження, свючи руйнування і смерть. Ба, навіть більше - під постійною загрозою авіаударів знаходяться міста за тисячі кілометрів від зони бойових дій - на заході України. І ворог, доки у нього буде чим пуляти, ніколи не перестане цього робити, бо цей ворог може існувати у нинішньому стані лише воюючи. Тму він має бути знищений і обеззброєний. Амінь.
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25.05.2022 09:17 Ответить
Саме так.
Не можна говорити про жодну відбудову України до повного знищення рашки.
Такого, щоб вона більше не могла нікому ніколи загрожувати.

Її потрібно знешкодити.
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25.05.2022 09:20 Ответить
Военным путем - никак к сожалению. Германию, с ее промытым таким же населением - давили всем миром военным способом в течение 6 лет, причем у той не было ни ОМП, ни ресурсной базы, ни территории. Развалить рашку, как и совок, можно толко экономически и социально.
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25.05.2022 09:53 Ответить
Германия при Гитлере была значительно сильнее Паради при *****.
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25.05.2022 12:01 Ответить
в 45 году германия не была сильнее чем сейчас рашка
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25.05.2022 13:07 Ответить
Что по людям, что по технике, рашка превосходит нас в 2-3 раза. В некоторых областях (авиация, пво) в 30. В ракетах в тысячу. На нашей стороне только экономическая небольшая поддержка, моральная, и поставки оружия, вяленькие. Защищаться вроде можно, нанести военное поражение "в логове врага" - никогда.
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25.05.2022 14:17 Ответить
Давид здолав Голіафа. Велика шафа гучно падає.
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26.05.2022 08:12 Ответить
ось ,аж тепер з 23 числа ,почався той самий бій за донбас.про який, так багато говорили
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25.05.2022 09:21 Ответить
И судя по тому как развиваются события в эти два-три дня, то этот самый бой может и закончиться к концу месяца.
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25.05.2022 09:44 Ответить
https://aillarionov.livejournal.com/1301538.html 3. Численность ВСР, действующих против Украины
Данные Пентагона (на соответствующую дату): 24 февраля: 125-130 БТГ, или 190 тыс.чел. ... 8 апреля: 40 БТГ 11 апреля: 60 БТГ 18 апреля: 76 БТГ плюс 22 БТГ в резерве 19 апреля: 78 БТГ 20 апреля: 80 БТГ 21 апреля: 85 БТГ 28 апреля: 92 БТГ 29 апреля: 92 БТГ 2 мая: 93 БТГ 9 мая: 97 БТГ 13 мая: 105 БТГ 16 мая: 106 БТГ в Украине, всего - 140 БТГ 19 мая: 106 БТГ
Данные Генштаба Украины: 19 мая (А.Резников): 91 БТГ, или 167 тыс.чел. Плюс резерв - 55 БТГ. 23 мая (К.Буданов): 93 БТГ, или 141,5 тыс.чел.
4. Промежуточные выводы
1. Популярные шапкозакидательские заявления не имеют отношения к действительности.
2. Война является кровопролитной и может быть долгой.
3. Поворота в войне пока не произошло.
4. Численность, преимущество в тяжелом вооружении, в огневой мощи, инициатива - все пока на стороне ВСР.
5. Что-то очень важное о численности и качестве ВСР для многих популярных экспертов остается неизвестным и непонимаемым.
6. Что-то очень важное о численности и качестве ВСУ для наблюдателей остается неизвестным.
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25.05.2022 09:50 Ответить
Цитировать русню? Зочем? Про шапкозакидательство и так понятно - меньше арестовичей слушайте.
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25.05.2022 10:37 Ответить
Русню? Це дані Пентагону та Генштабу ЗСУ. Зрозумів, кацапе? Чи мову не сприймаєш?
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25.05.2022 12:33 Ответить
Илларианов это пентагон? ты в своем уме это кацапская консерва!
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25.05.2022 13:09 Ответить
Сам ти кацапська консерва, Іларіонов умніца.
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25.05.2022 15:33 Ответить
Что ты тут разорался? Разве можно человека кацапом называть? Сиди себе в тихой Канаде и водку пей с бургером!
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25.05.2022 18:32 Ответить
куйловский агент влияния. .., d
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25.05.2022 20:44 Ответить
Кажуть люди,що орченята вже перебралися на інший берег річки.Наші відступають .А вчора коло Лиману попали в полон близько 200-х бійців ЗСУ.
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25.05.2022 10:23 Ответить
Штик-ножами та прикладами навіть в імпортгих касках відбиватись складно.
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25.05.2022 10:28 Ответить
Звідкиля інфа? Знову від якись невідомих телеграм-пабліків?
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25.05.2022 10:38 Ответить
130-140тыс. + сепары. Это еще 40-50 тыс.
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25.05.2022 10:26 Ответить
Сепаров русня за людей не считает, отправляет их на убой как пушечное мясо.
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25.05.2022 10:39 Ответить
А тем временем билхароцкая мардва пакуить чумаданья на ссысрань.
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25.05.2022 11:28 Ответить
Похоже назревает Мариуполь 2.
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25.05.2022 14:05 Ответить
Зеля сдаст Северодонецк и скажет, что недостаточно артиллерии нам дало НАТО.
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25.05.2022 21:38 Ответить
Чим більше наших полонених буде в Росії, тим легше буде сісти Зелі за стіл переговорів з Путлером.
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25.05.2022 21:46 Ответить
 
 