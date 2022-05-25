Ракеты, танки, артиллерия, "Грады", "Торнадо". За сутки россияне нанесли 25 ударов по Донбассу. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Оккупанты обстреляли 18 населенных пунктов. Есть погибшие и раненые. Разрушения получили 45 гражданских объектов - жилые дома, больница, железнодорожный вокзал, завод, строительное предприятие, критическая инфраструктура.

Об этом в ежедневном отчете сообщается в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

"Враг ударил по населенным пунктам - Авдеевка, Славянск, Краматорск, Николаевка, Лиман, Торецк, Бахмут, Соледар, Железное, Нелиповка, Нью-Йорк, Райгородок, Бердичи, Щербиновка, Ласточкино, Калиново, Орловка, Улаклы. Российские войска обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, ракетных установок, реактивных систем залпового огня "Град" и "Торнадо", - говорится в сообщении.

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На всех местах обстрелов работали полицейские. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.