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Новости Фото Агрессия России против Украины Война
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Ракеты, танки, артиллерия, "Грады", "Торнадо". За сутки россияне нанесли 25 ударов по Донбассу. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Оккупанты обстреляли 18 населенных пунктов. Есть погибшие и раненые. Разрушения получили 45 гражданских объектов - жилые дома, больница, железнодорожный вокзал, завод, строительное предприятие, критическая инфраструктура.

Об этом в ежедневном отчете сообщается в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

"Враг ударил по населенным пунктам - Авдеевка, Славянск, Краматорск, Николаевка, Лиман, Торецк, Бахмут, Соледар, Железное, Нелиповка, Нью-Йорк, Райгородок, Бердичи, Щербиновка, Ласточкино, Калиново, Орловка, Улаклы. Российские войска обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, ракетных установок, реактивных систем залпового огня "Град" и "Торнадо", - говорится в сообщении.

Ракеты, танки, артиллерия, Грады, Торнадо. За сутки россияне нанесли 25 ударов по Донбассу. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 01

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Ракеты, танки, артиллерия, Грады, Торнадо. За сутки россияне нанесли 25 ударов по Донбассу. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 02
Ракеты, танки, артиллерия, Грады, Торнадо. За сутки россияне нанесли 25 ударов по Донбассу. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 03
Ракеты, танки, артиллерия, Грады, Торнадо. За сутки россияне нанесли 25 ударов по Донбассу. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 04

Также смотрите: Россияне нанесли авиаракетный удар по спальным районам Краматорска, - мэр. ФОТО


Ракеты, танки, артиллерия, Грады, Торнадо. За сутки россияне нанесли 25 ударов по Донбассу. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 05
Ракеты, танки, артиллерия, Грады, Торнадо. За сутки россияне нанесли 25 ударов по Донбассу. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 06
Ракеты, танки, артиллерия, Грады, Торнадо. За сутки россияне нанесли 25 ударов по Донбассу. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 07

На всех местах обстрелов работали полицейские. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

обстрел (27151) Нацполиция (16463) Донецкая область (9648)


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Топ комментарии
+5
Рашисты тоже учатся, хоть и с запозданием. Они согнали в район Северодонецка-Славянска кучу техники. Они изменили стратегию. Они теперь не делают многокилометровые колонны а разбивают на небольшие группы, они обстреливают города издалека всем чем можно, железа и снарядов у них дохрена. На жертвы населения и на разрушения им пофиг, они сначала просто уничтожают города и поселки, потому что рашисты. А следом уже идут пехотой.
Да, сейчас на Донбассе реально тяжело. Паниковать не надо, помощь идет, но не так быстро, в течении недель как минимум.
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25.05.2022 10:52
+4
Я не очень понимаю что происходит.
По всей линии фронта на Донбассе идут тяжелейшие бои. Наша линия обороны там фактически взломана. Но при этом, количество потерь врага, которые публикует Генштаб (и в живой силе и технике) с каждым днем всё меньше и меньше.
Это как? Мы просто отходим не нанося противнику особого ущерба?
Я не паникую. Я просто хочу чтобы перестали врать украинцам про "не оставим наши позиции", "у нас крепкая оборона", "западное вооружение", "у РФ заканчиваются резервы", "в армии орков никто не хочет воевать" и т.п.
Украинцы - не маленькие дети. И все понимают, что эта война не на один год. Соберемся и победим.
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25.05.2022 10:41
+4
особисто я не вірю арестовичу ще з часів вагнергейту, коли він казав, що такої операції не було і не могло бути. це виборці зеленського вірять всьому, що їм розказують на канала г+г, який належить коломойському і медведчуку. і який зараз приватизував весь тв простір україни.
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25.05.2022 10:49
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Помнится, целый полковник разговорных войськ пан Люси рассказывал каждый день сколько снарядов и ракет осталось у кацапов. По его подсчетам они сейчас в минус какой то степени уже должны быть.
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25.05.2022 10:40 Ответить
Я с вас ****, фанаты Пороха. То вы поносите зеленых по любой херне, которая совершенно не в их компетенции, то верите всему шапкозакидательству арестовичей, а теперь возмущаетесь, когда реальность оказалась несколько другой.
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25.05.2022 10:44 Ответить
особисто я не вірю арестовичу ще з часів вагнергейту, коли він казав, що такої операції не було і не могло бути. це виборці зеленського вірять всьому, що їм розказують на канала г+г, який належить коломойському і медведчуку. і який зараз приватизував весь тв простір україни.
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25.05.2022 10:49 Ответить
З чого ти взяв , що тут одні порохоботи , яких насправді не існує,
ну хіба що у вашій хворій уяві , зебобіки 😠
якщо люди висловдюються не так , як ваш Боневтік , то він що , поробот ?

Перестаньте займатися бредятиною , а напишіть щось розумне і корисне для краіни , яка воює із кацапською ордою !
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25.05.2022 10:56 Ответить
У вас щось дуже погано зі сприйняттям інформації. Ви десь у своєй голові побачили слово "порохобот", котрого я не писав. Так само я не писав жодного слова похвали про зеленського.
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25.05.2022 11:09 Ответить
У вас роздвоєння особистості? Це писав не Александр Александров а Александров Александр?
"Я с вас ****, фанаты Пороха"
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25.05.2022 11:14 Ответить
Я писав це, і що? Де там слово "порохобот"? Дивні ви якись хлопці.
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25.05.2022 11:23 Ответить
Фанати Пороха це що, я придумав ?
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25.05.2022 11:15 Ответить
"Порохобот" і фанат Пороха це одно і те саме у вашому світосприйнятті? У вас усе гаразд з логікою?
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25.05.2022 11:19 Ответить
Ху@єй там
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25.05.2022 11:07 Ответить
****
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25.05.2022 11:11 Ответить
Я не очень понимаю что происходит.
По всей линии фронта на Донбассе идут тяжелейшие бои. Наша линия обороны там фактически взломана. Но при этом, количество потерь врага, которые публикует Генштаб (и в живой силе и технике) с каждым днем всё меньше и меньше.
Это как? Мы просто отходим не нанося противнику особого ущерба?
Я не паникую. Я просто хочу чтобы перестали врать украинцам про "не оставим наши позиции", "у нас крепкая оборона", "западное вооружение", "у РФ заканчиваются резервы", "в армии орков никто не хочет воевать" и т.п.
Украинцы - не маленькие дети. И все понимают, что эта война не на один год. Соберемся и победим.
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25.05.2022 10:41 Ответить
Рашисты тоже учатся, хоть и с запозданием. Они согнали в район Северодонецка-Славянска кучу техники. Они изменили стратегию. Они теперь не делают многокилометровые колонны а разбивают на небольшие группы, они обстреливают города издалека всем чем можно, железа и снарядов у них дохрена. На жертвы населения и на разрушения им пофиг, они сначала просто уничтожают города и поселки, потому что рашисты. А следом уже идут пехотой.
Да, сейчас на Донбассе реально тяжело. Паниковать не надо, помощь идет, но не так быстро, в течении недель как минимум.
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25.05.2022 10:52 Ответить
Ну на самом деле, ты все правильно понимаешь. Нормальные украинцы уже научились читать между строк в том феерическом информпоносе, который льётся нам в головы из СМИ. Уже давно можно и к Украине отнести карикатуру, где ТВ - жопа, а унитазы - головы украинцев
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25.05.2022 10:53 Ответить
Вперед на передову і там відразу стає все зрозуміло 😡
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25.05.2022 11:00 Ответить
А смысл умирать тогда? Кому станет лучше
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25.05.2022 13:25 Ответить
А Где пан Ярош?
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25.05.2022 10:50 Ответить
А де ви , Бидний , в окопі ?
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25.05.2022 10:58 Ответить
ярош воює, захищає Дніпро
а де зеслуги? коля-катлєта, труханов, демченко, кишенькові прокурори, судді, митники?
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25.05.2022 11:00 Ответить
Судді і прокурори бігають за Порохом , а Коля котлєта відпочиаає на Закарпатті !

Ну а головний боневтік , відисиками замилює нам очі , поки Беня бабло рахує від гумдопомоги !
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25.05.2022 11:05 Ответить
"Котлету"-тищенко, не чіпайте!! У нього є пістолет(нагородний)... як колись у Ківи.,
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25.05.2022 11:18 Ответить
у них один метод - випалена земля. Чечня, Сирія ,Україна... *миротворці*
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25.05.2022 11:13 Ответить
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25.05.2022 11:17 Ответить
У нас теж одна мета , перебити всіх орків на нашій землі , щоби ніколи не зазіхали на чуже 😠
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25.05.2022 11:17 Ответить
 
 