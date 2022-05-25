Ракеты, танки, артиллерия, "Грады", "Торнадо". За сутки россияне нанесли 25 ударов по Донбассу. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Оккупанты обстреляли 18 населенных пунктов. Есть погибшие и раненые. Разрушения получили 45 гражданских объектов - жилые дома, больница, железнодорожный вокзал, завод, строительное предприятие, критическая инфраструктура.
Об этом в ежедневном отчете сообщается в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
"Враг ударил по населенным пунктам - Авдеевка, Славянск, Краматорск, Николаевка, Лиман, Торецк, Бахмут, Соледар, Железное, Нелиповка, Нью-Йорк, Райгородок, Бердичи, Щербиновка, Ласточкино, Калиново, Орловка, Улаклы. Российские войска обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, ракетных установок, реактивных систем залпового огня "Град" и "Торнадо", - говорится в сообщении.
На всех местах обстрелов работали полицейские. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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ну хіба що у вашій хворій уяві , зебобіки 😠
якщо люди висловдюються не так , як ваш Боневтік , то він що , поробот ?
Перестаньте займатися бредятиною , а напишіть щось розумне і корисне для краіни , яка воює із кацапською ордою !
"Я с вас ****, фанаты Пороха"
По всей линии фронта на Донбассе идут тяжелейшие бои. Наша линия обороны там фактически взломана. Но при этом, количество потерь врага, которые публикует Генштаб (и в живой силе и технике) с каждым днем всё меньше и меньше.
Это как? Мы просто отходим не нанося противнику особого ущерба?
Я не паникую. Я просто хочу чтобы перестали врать украинцам про "не оставим наши позиции", "у нас крепкая оборона", "западное вооружение", "у РФ заканчиваются резервы", "в армии орков никто не хочет воевать" и т.п.
Украинцы - не маленькие дети. И все понимают, что эта война не на один год. Соберемся и победим.
Да, сейчас на Донбассе реально тяжело. Паниковать не надо, помощь идет, но не так быстро, в течении недель как минимум.
а де зеслуги? коля-катлєта, труханов, демченко, кишенькові прокурори, судді, митники?
Ну а головний боневтік , відисиками замилює нам очі , поки Беня бабло рахує від гумдопомоги !