"Азовсталь" продолжает сражаться даже сейчас: еще двое вражеских саперов взорвались во время разминирования территории
Еще двое вражеских саперов подорвались во время разминирования территории "Азовстали" в Мариуполе.
Об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. Возмездие. Еще двое саперов уже из так называемой "ДНР" вчера взорвались на "Азовстали". Оба - тяжелых, и наши из больницы говорят - без вариантов. Хорошая новость. "Азовсталь" продолжает драться даже сейчас. Мариуполь. Несокрушимый и Непокоренный" , – отметил он.
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