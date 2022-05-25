"Азовсталь" продолжает сражаться даже сейчас: еще двое вражеских саперов взорвались во время разминирования территории

Еще двое вражеских саперов подорвались во время разминирования территории "Азовстали" в Мариуполе.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Возмездие. Еще двое саперов уже из так называемой "ДНР" вчера взорвались на "Азовстали". Оба - тяжелых, и наши из больницы говорят - без вариантов. Хорошая новость. "Азовсталь" продолжает драться даже сейчас. Мариуполь. Несокрушимый и Непокоренный" , – отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время разминирования "Азовстали" подорвались четверо российских саперов, - Андрющенко