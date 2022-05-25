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"Азовсталь" продолжает сражаться даже сейчас: еще двое вражеских саперов взорвались во время разминирования территории

Еще двое вражеских саперов подорвались во время разминирования территории "Азовстали" в Мариуполе.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Возмездие. Еще двое саперов уже из так называемой "ДНР" вчера взорвались на "Азовстали". Оба - тяжелых, и наши из больницы говорят - без вариантов. Хорошая новость. "Азовсталь" продолжает драться даже сейчас. Мариуполь. Несокрушимый и Непокоренный" , – отметил он.

Азовсталь продолжает сражаться даже сейчас: еще двое вражеских саперов взорвались во время разминирования территории 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время разминирования "Азовстали" подорвались четверо российских саперов, - Андрющенко

Мариуполь (5712) разминирование (713) Азовсталь (376) Андрющенко Петр (581)


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розмінування буде проводитись більше сотні років, якщо не з'являться нові технології, там купа металу і з міношукачем там нічого не вдієш, тільки руками або ногами.
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25.05.2022 12:03 Ответить
Або кацапами.
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25.05.2022 12:25 Ответить
Главное, чтобы им не пришло в голову пообщаться с минерами
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25.05.2022 12:34 Ответить
А что там с нашими пленными с азовстали? Их собираются менять или их отдали оркам на растерзание с шантажом сдачи территорий?
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25.05.2022 12:40 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть і допомагайте нашим зихисникам, благаю
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25.05.2022 12:42 Ответить
На Азовсталі нікого не залишилося ?
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25.05.2022 12:56 Ответить
раз орки розміновують, і якщо вірити шмарклі, то нікого.
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25.05.2022 13:28 Ответить
да сейчас насрать на азовсталь, то проблемы оккупантов. Что с Бахмутской трассой?
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25.05.2022 13:16 Ответить
 
 