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На Закарпатье сообщено о подозрении экс-председателю РГА, который незаконно передал 122 га земли предприятиям, конечным бенефициаром которых является Оксана Марченко. ФОТО

Речь идет о передаче земли под размещение комплекса "Медвежья дубрава". Конечным бенефициаром обществ, получивших земли, является супруга бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Об этом сообщают в Департаменте стратегических расследований Нацполиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, должностное лицо, вопреки Земельному кодексу Украины, своими распоряжениями исключило из земель государственного лесного фонда 122 га стоимостью 26,9 млн грн и передало их в аренду в пользу субъектов хозяйствования. Конечными бенефициарами этих обществ являются жена бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука Оксана Марченко: На указанных земельных участках построили комплекс "Медвежья дубрава", - говорится в сообщении.


На Закарпатье сообщено о подозрении экс-председателю РГА, который незаконно передал 122 га земли предприятиям, конечным бенефициаром которых является Оксана Марченко 01

24 мая на основании полученных доказательств следователи Главного следственного управления при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Национальной полиции бывшему главе райгосадминистрации сообщили о подозрении. Действия должностного лица квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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Кроме того, на территории Закарпатской области правоохранители провели санкционированные обыски у доверенных лиц Оксаны Марченко.

На Закарпатье сообщено о подозрении экс-председателю РГА, который незаконно передал 122 га земли предприятиям, конечным бенефициаром которых является Оксана Марченко 02

"Ранее в рамках уголовного производства полицейские провели обыски на территории комплекса и изъяли значительные активы – произведения искусства (более 300 картин известных художников), транспортные средства и т.д. На изъятые предметы и земельные участки был наложен арест. Сейчас идет процедура передачи их в АРМА", – добавили в ДСР.

Автор: 

Медведчук Виктор (1789) обыск (1896) Нацполиция (16463) Марченко Оксана (109) Закарпатская область (2585)


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Топ комментарии
+5
А може Департамент стратегічних росслідувань Нацполіції врешті повідомить, кому і на що мертвечук передавав отримані від ***** гроші?
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25.05.2022 13:48
+4
Попередних відосіків про Порошенко виявилось недостатньо?
Потрібно знімати нові?
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25.05.2022 13:48
+4
Це тільки одному голові РДГ оголосили підозру , а у нас таких тисячі , які розпорядились нашими землями і надрами , Оце і є наша ППО, літаки , кораблі , і вся оборонка . Якщо наш народ не домовиться змінити 100% політичну еліту яка була і є , щоб вишвирнути їх разом всіх до одного , не дивлячись на піари , не реагуючи на пропаганду і популізм всіх , бо там одна брехня і злочинність , то всі ці жертви будуть марними . Українцям пора зрозуміти , що , маючи таке географічне розташування і таких сусідів , ми маємо обирати на президента лише із етнічних українців , і тільки інтелектуального військового , бо ці торгаші державниками нездатні бути , для них держава , це корито для отримання надприбутків для своїх прихильників .
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25.05.2022 14:53
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Попередних відосіків про Порошенко виявилось недостатньо?
Потрібно знімати нові?
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25.05.2022 13:48 Ответить
А може Департамент стратегічних росслідувань Нацполіції врешті повідомить, кому і на що мертвечук передавав отримані від ***** гроші?
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25.05.2022 13:48 Ответить
Версія, яка задовольнить зебілів, наразі в стадії формування...
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25.05.2022 13:59 Ответить
А раніше вас це питання не бентежило?
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25.05.2022 14:45 Ответить
Їх цікавить лише вигадані свідчення проти Пороха.
Бо якщо Ведмечук дійсно заговорить, то здасть всю опЕ, квартал, беню і ще купу мудаків.
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25.05.2022 14:59 Ответить
Тобто, якщо Ведмедчук скаже, що у часи гібридного миру "квартал" незаконно торгував сепарським вугіллям та передав братнім агресорам "трубу для відмивання", ці свідчення вже не будуть вигаданими?
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27.05.2022 01:30 Ответить
ДСР при обшуку знайшов обгортки від рошенок?
Шукайте, вони десь повинні бути...
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25.05.2022 13:52 Ответить
Не "дубрава", а "услуга"...
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25.05.2022 14:42 Ответить
Це тільки одному голові РДГ оголосили підозру , а у нас таких тисячі , які розпорядились нашими землями і надрами , Оце і є наша ППО, літаки , кораблі , і вся оборонка . Якщо наш народ не домовиться змінити 100% політичну еліту яка була і є , щоб вишвирнути їх разом всіх до одного , не дивлячись на піари , не реагуючи на пропаганду і популізм всіх , бо там одна брехня і злочинність , то всі ці жертви будуть марними . Українцям пора зрозуміти , що , маючи таке географічне розташування і таких сусідів , ми маємо обирати на президента лише із етнічних українців , і тільки інтелектуального військового , бо ці торгаші державниками нездатні бути , для них держава , це корито для отримання надприбутків для своїх прихильників .
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25.05.2022 14:53 Ответить
і тільки інтелектуального військового !
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25.05.2022 15:14 Ответить
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25.05.2022 15:23 Ответить
120 га то ж мєлочі жизні, подумав ексголова,
таких історій купа, не ясно чому так мало розслідують і конфіскують
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25.05.2022 20:35 Ответить
 
 