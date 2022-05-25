На Закарпатье сообщено о подозрении экс-председателю РГА, который незаконно передал 122 га земли предприятиям, конечным бенефициаром которых является Оксана Марченко. ФОТО
Речь идет о передаче земли под размещение комплекса "Медвежья дубрава". Конечным бенефициаром обществ, получивших земли, является супруга бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука Оксана Марченко.
Об этом сообщают в Департаменте стратегических расследований Нацполиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
"По данным следствия, должностное лицо, вопреки Земельному кодексу Украины, своими распоряжениями исключило из земель государственного лесного фонда 122 га стоимостью 26,9 млн грн и передало их в аренду в пользу субъектов хозяйствования. Конечными бенефициарами этих обществ являются жена бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука Оксана Марченко: На указанных земельных участках построили комплекс "Медвежья дубрава", - говорится в сообщении.
24 мая на основании полученных доказательств следователи Главного следственного управления при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Национальной полиции бывшему главе райгосадминистрации сообщили о подозрении. Действия должностного лица квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, на территории Закарпатской области правоохранители провели санкционированные обыски у доверенных лиц Оксаны Марченко.
"Ранее в рамках уголовного производства полицейские провели обыски на территории комплекса и изъяли значительные активы – произведения искусства (более 300 картин известных художников), транспортные средства и т.д. На изъятые предметы и земельные участки был наложен арест. Сейчас идет процедура передачи их в АРМА", – добавили в ДСР.
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Потрібно знімати нові?
Бо якщо Ведмечук дійсно заговорить, то здасть всю опЕ, квартал, беню і ще купу мудаків.
Шукайте, вони десь повинні бути...
таких історій купа, не ясно чому так мало розслідують і конфіскують