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Столичная прокуратура наложила арест на белорусскую строительную технику более чем на 200 млн грн, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Подольская окружная прокуратура Киева совместно с другими правоохранителями передала в управление АРМА 60 единиц строительной техники белорусских компаний.

Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту присвоения государственных средств, выделяемых на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, а также возможного финансирования действий, совершенных с целью захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Столичная прокуратура наложила арест на белорусскую строительную технику более чем на 200 млн грн, - Офис Генпрокурора 01
Столичная прокуратура наложила арест на белорусскую строительную технику более чем на 200 млн грн, - Офис Генпрокурора 02
Столичная прокуратура наложила арест на белорусскую строительную технику более чем на 200 млн грн, - Офис Генпрокурора 03
Столичная прокуратура наложила арест на белорусскую строительную технику более чем на 200 млн грн, - Офис Генпрокурора 04

"В рамках следствия на предмет причастности к совершению преступлений изучается деятельность ряда белорусских компаний, функционирующих в Киеве и на территории других регионов Украины. В ходе следствия арестованы 60 единиц строительной техники этих компаний - экскаваторы, катки, погрузчики, бульдозеры, машины для содержания дорог, автогрейдеры, автогудронаторы, генераторы, тракторы и т.п. на общую сумму более 200 млн грн.", - говорится в сообщении.

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По ходатайству прокуратуры строительная техника передана в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

арест (10455) Беларусь (7891) техника (1736) Офис Генпрокурора (2467)


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Тобто під час війни ця техніка буде простоювати на штрафмайданчиках, замість використання для оборонних потреб? І, доречи, кому вона безпосередньо належить?
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25.05.2022 15:15 Ответить
Яка різниця кому? Білорусам. Ці покидьки нам винні вже втричі більше ніж коштує вся білорашка разом з ними. Забирати все і всюди, найближчі 100 років.
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25.05.2022 16:04 Ответить
 
 