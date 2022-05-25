Столичная прокуратура наложила арест на белорусскую строительную технику более чем на 200 млн грн, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Подольская окружная прокуратура Киева совместно с другими правоохранителями передала в управление АРМА 60 единиц строительной техники белорусских компаний.

Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту присвоения государственных средств, выделяемых на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, а также возможного финансирования действий, совершенных с целью захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.









"В рамках следствия на предмет причастности к совершению преступлений изучается деятельность ряда белорусских компаний, функционирующих в Киеве и на территории других регионов Украины. В ходе следствия арестованы 60 единиц строительной техники этих компаний - экскаваторы, катки, погрузчики, бульдозеры, машины для содержания дорог, автогрейдеры, автогудронаторы, генераторы, тракторы и т.п. на общую сумму более 200 млн грн.", - говорится в сообщении.

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По ходатайству прокуратуры строительная техника передана в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.