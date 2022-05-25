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Последствия ракетного удара войск РФ по Запорожью: повреждено более 60 частных домов, один разрушен до основания. ФОТОрепортаж

Утром 25 мая военнослужащие РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру Запорожья сразу в двух районах. По предварительным данным, есть погибшие и травмированные.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, каждый день военнослужащие РФ целенаправленно уничтожают жилые дома мирного населения запорожского края.

"Сегодня, 25 мая, около 5 часов утра российские войска запустили четыре крылатые ракеты по городу Запорожье. Одна из них сбита украинской противовоздушной обороной. Другие три ударили по объектам гражданской инфраструктуры в двух районах города. В результате вооруженной агрессии поврежден один из торгово-развлекательных комплексов в центре города", - говорится в сообщении.

Также рашисты попали по частному сектору в одном из районов Запорожья. В более чем 60 домах ударной волной повреждены стены, окна и кровельное покрытие, разбиты придомовые территории. В результате прямого попадания ракеты один из домов разрушен до основания.

Последствия ракетного удара войск РФ по Запорожью: повреждено более 60 частных домов, один разрушен до основания 01
Последствия ракетного удара войск РФ по Запорожью: повреждено более 60 частных домов, один разрушен до основания 02

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На месте происшествия продолжают работать соответствующие службы и документировать последствия ракетных обстрелов.

По данному факту полицейские собирают необходимые доказательные материалы вооруженного преступления, которые будут переданы в УСБУ в Запорожской области для решения вопроса об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Ужас‼️Здохните , проклятые Рашисты☠️🇷🇺💩ВЫРОДКИ НЕЛЮДИ
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25.05.2022 16:43 Ответить
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25.05.2022 17:48 Ответить
 
 