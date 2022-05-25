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Новости Фото Война
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Мародерство на ЧАЭС: разоблачен генерал-майор полиции РФ Якушев, руководивший разграблением во время оккупации. ФОТО

Разоблачен генерал-майор полиции РФ, руководивший разграблением Чернобыльской АЭС во время оккупации.

Об этом сообщила в фейсбуке генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, это Олег Якушев, во время оккупации Чернобыльской АЭС исполнявший обязанности старшего оперативной группы Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ.

Мародерство на ЧАЭС: разоблачен генерал-майор полиции РФ Якушев, руководивший разграблением во время оккупации 01

"Этот генерал-майор руководил операцией по незаконному содержанию АЭС под контролем войск страны-агрессора. По его приказу с предприятия похищено более 2000 единиц имущества. От станков, оборудования, инструментов и офисной техники до мебели и одежды. Захватчики похитили со станции имущества на более чем 26 млн грн", - отметила Венедиктова.

Также они полностью вывели из строя Центральную аналитическую лабораторию, исследовавшую радиоактивные отходы на разных этапах обращения. Поэтому персонал не мог осуществлять контроль за ними.

Читайте: Предварительный ущерб, нанесенный оккупантами в зоне отчуждения ЧАЭС, превышает 2,5 млрд грн

"Прокуроры Вышгородской окружной прокуратуры Киевской области совместно с Нацполом и СБУ собрали достаточно доказательств, чтобы сообщить ему о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны", - резюмирует генпрокурор.

армия РФ (19224) ограбление (1369) оккупация (10143) ЧАЭС (566) Венедиктова Ирина (726) Офис Генпрокурора (2467)


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Топ комментарии
+28
Ну и рожа....
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25.05.2022 16:36
+17
Мутант, по ходу 🥶
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25.05.2022 16:39
+16
Промежуточное звено. Между обезьяной и хрен знает чем.
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25.05.2022 17:13
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Ну и рожа....
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25.05.2022 16:36 Ответить
Промежуточное звено. Между обезьяной и хрен знает чем.
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25.05.2022 17:13 Ответить
Это краснеожопый агент из фильма "Отель Будапешт", один в один.
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25.05.2022 16:38 Ответить
Мутант, по ходу 🥶
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25.05.2022 16:39 Ответить
Жуткая помесь кацапа и кацапки!
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25.05.2022 16:51 Ответить
помесь свиньи и собаки....
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25.05.2022 19:52 Ответить
Рожа мутанта
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25.05.2022 16:42 Ответить
У генерала не было унитаза.. Теперь есть..
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25.05.2022 16:49 Ответить
Синдромо даунито лишний хромосом !
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25.05.2022 16:50 Ответить
Синдромо даунито лишний хромосом !
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25.05.2022 16:52 Ответить
Ну орк, млять, просто с рождения. И дети орки и жена.
Страна ублюдков и воров. Как мы с ними жили вместе раньше?
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25.05.2022 16:52 Ответить
одним словом-мусор !!!
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25.05.2022 16:54 Ответить
Надеюсь, он хорошо надышался чернобыльской пыли
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25.05.2022 16:56 Ответить
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25.05.2022 16:56 Ответить
Bingo
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25.05.2022 17:18 Ответить
Нас таким давно не здивуєш. А ось як таке кловану? В принципі риторичне питання.
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25.05.2022 17:28 Ответить
Сміття світове!
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25.05.2022 16:56 Ответить
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25.05.2022 16:57 Ответить
Намародерили, а потім, як тікали, склали акт про передачу об'єктів ЧАЕС українцям.
В акті написали, - "Претензий со стороны администрации охраняемого объекта в отношении войск национальной гвардии российской федерации не имеется".
І це мурло на фото теж підписало цього акта. Які тільки підлі нахабні суки!
https://myrotvorets.center/criminal/yakushev-oleg-vladimirovich/

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25.05.2022 16:59 Ответить
Підписали Мухлюкін, Фальшовник та Мухлюк. Народ завжди дає влучні прізвища !
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26.05.2022 02:32 Ответить
Не лице все признаки вырождения. Если кто ещё лицом можно назвать.
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25.05.2022 17:23 Ответить
Ну і? Він буде вбитий? А, ну тоді все дарма
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25.05.2022 17:27 Ответить
Це реально морда свинособаки😆
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25.05.2022 17:44 Ответить
Алкаш дауніто
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25.05.2022 18:01 Ответить
Типовий кацапський мусор. Вміє кришувати, красти та кацапів на мітінгах пи,,,,ти. Навіщо йому обличчя з інтелектом, йому достатньо морди ОРКА.
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25.05.2022 18:41 Ответить
Типовий Iван Онучьєвич Тьоркiн. Його робили мабуть або лопатой, або кирзовим сапогом.
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25.05.2022 18:43 Ответить
Какая отвратительная рожа, просто ужас!!!
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25.05.2022 20:37 Ответить
Своєю смертю не помре ця фашистська федерастська ****.
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25.05.2022 22:49 Ответить
Отследить и кончить, падлу!
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27.05.2022 04:27 Ответить
Мусор, мародер, косаб, рашист... стільки родових плям. Добре, що, хоч, сам, особисто, унітази не ******, підлеглим наказував.
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28.05.2022 21:39 Ответить
 
 