Мародерство на ЧАЭС: разоблачен генерал-майор полиции РФ Якушев, руководивший разграблением во время оккупации. ФОТО

Разоблачен генерал-майор полиции РФ, руководивший разграблением Чернобыльской АЭС во время оккупации.

Об этом сообщила в фейсбуке генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, это Олег Якушев, во время оккупации Чернобыльской АЭС исполнявший обязанности старшего оперативной группы Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ.

"Этот генерал-майор руководил операцией по незаконному содержанию АЭС под контролем войск страны-агрессора. По его приказу с предприятия похищено более 2000 единиц имущества. От станков, оборудования, инструментов и офисной техники до мебели и одежды. Захватчики похитили со станции имущества на более чем 26 млн грн", - отметила Венедиктова.

Также они полностью вывели из строя Центральную аналитическую лабораторию, исследовавшую радиоактивные отходы на разных этапах обращения. Поэтому персонал не мог осуществлять контроль за ними.

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"Прокуроры Вышгородской окружной прокуратуры Киевской области совместно с Нацполом и СБУ собрали достаточно доказательств, чтобы сообщить ему о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны", - резюмирует генпрокурор.