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С территории РФ обстреляли приграничья Сумщины и Черниговщины: 45 минут били из артиллерии и минометов. ФОТОрепортаж

25 мая со стороны российского населенного пункта Любачене начались обстрелы приграничной территории Новгород-Северского района Черниговщины. В течение 45 минут враг бил из ствольной артиллерии и минометов калибра 120 мм, корректируя огонь с помощью дронов.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.

"Кроме того, сегодня ночью и вчера вечером произошли обстрелы с территории России пограничных территорий Сумщины. Около часа ночи с территории россии враг выпустил из самолета четыре ракеты по одному из населенных пунктов Краснопольской территориальной громады. В результате нанесения авиаудара пострадали несколько домов местных жителей и линия электропередачи. Также вчера около 20 часов пара вражеских самолетов дважды совершала пуски неуправляемыми ракетами в направлении пограничных сел Шосткинского района. Возле другой деревни этого же района разорвалось 8 боеприпасов, выпущенных со стороны русской деревни лемешовка. Еще 7 мин, выпущенных врагом со стороны российского поселка Теткино, взорвались в окрестностях населенного пункта Конотопского района Сумщины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ снова накапливает войска и технику у северных границ Украины, - The Washington Post

Бойцы Госпогранслужбы постоянно фиксируют обстрелы с территории России пограничных территорий, откуда Силы обороны Украины вытеснили захватчиков. Пограничники стойко и самоотверженно защищают рубежи нашей страны", - говорится в сообщении.

С территории РФ обстреляли приграничья Сумщины и Черниговщины: 45 минут били из артиллерии и минометов 01
С территории РФ обстреляли приграничья Сумщины и Черниговщины: 45 минут били из артиллерии и минометов 02

армия РФ (19224) обстрел (27151) Сумская область (3129) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+13
Прикордонники героїчно спостерігали, як по ним 45 хвилин гатили з артилерії та мінометів? Ну-ну...
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25.05.2022 18:39
+11
Самый надежный способ это ответное применение дронов-камикадзе и точно и без лишних следов.
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25.05.2022 18:29
+7
Головне не провокувати тупiна.
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25.05.2022 18:35
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Самый надежный способ это ответное применение дронов-камикадзе и точно и без лишних следов.
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25.05.2022 18:29 Ответить
⚡В Государственную Думу РФ внесен законопроект, согласно которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против России будет считаться госизменой и наказываться лишением свободы до 20 лет.
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25.05.2022 18:29 Ответить
Сурово. Но справедливо. А у нас максимум за подобные действия это домашний арест. Или личное обязательство, людям то надо верить. Штепа всему пример.
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25.05.2022 18:55 Ответить
Предсмертная агония рашки, бить копытами по украинской земле но чудовищу которому перерезали горло, это уже не поможет.
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25.05.2022 18:33 Ответить
Головне не провокувати тупiна.
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25.05.2022 18:35 Ответить
Это выражается одним словом-терпилы, с зеленым ублютком по другому и не будет
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25.05.2022 18:58 Ответить
Бійці Держприкордонслужби постійно фіксують обстріли з території росії прикордонних територій, звідки Сили оборони України витіснили загарбників Джерело:

Фиксируют, но не отвечают, правильно? Ну да. Статистика- она мать всех наук....
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25.05.2022 18:35 Ответить
Чтобы за ответку сесть в тюрьму? При зелёной банде
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25.05.2022 18:38 Ответить
Так. В Україні воєнний стан, а не стан війни.
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25.05.2022 18:50 Ответить
А что, ответить нельзя? Будет считаться нападением на росию?
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25.05.2022 18:37 Ответить
Чим?
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25.05.2022 19:47 Ответить
Прикордонники героїчно спостерігали, як по ним 45 хвилин гатили з артилерії та мінометів? Ну-ну...
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25.05.2022 18:39 Ответить
Я,при всей своей нелюбви к зеленой кодле скажу искреннее им спасибо если они влупят ответку по кацапской територии хотя бы на глубину достижимую обычной артилерией. Я просто чуствую себя членом группы клинических терпил,не способных даже плюнуть в сторону обидчика.
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25.05.2022 18:51 Ответить
Як щодо правових наслідків?

Чи може Україна обстрілювати рашу, не оголосивши їй [оборонну] війну?

Маю на увазі -- з точки зору міжнародного права: чи не буде Україна у такому разі вважатися агресором?
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25.05.2022 18:57 Ответить
вы серъезно? по нам 3 месяца херячат...и во вторых в ответ надо ипашить потому что эта муйня никогда не прикратится...
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25.05.2022 19:08 Ответить
Так, абсолютно серйозно. Якщо Україна почне гатити по раші, то США, Велика Британія і інші країни ввічливо запитають: «Яке правове підґрунтя Ваших дій?»

З Кримом теж цікаво. Якщо Україна влупить ракетами по севастопольським докам чи складам *********** у цьому місті, вона порушить свій же закон, за яким дозволяє раші бути там.

По Бельбеку, кримським танковим полігонам і шматкові мосту між Керчю і Тузлою лупити можна. Але Україна цього не робить з незрозумілих причин.....
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25.05.2022 19:16 Ответить
По-перше - абсолютно ніхто у світі не зважає на те, що Лаптєстан не оголосив нам війну офіційно. Весь цивілізований світ називає і визнає дії свинособак війною. Не "спєцопєрациєй" чи ще чимось, а саме війною.
По-друге - американці вже заявляли, що Україна на власний розсуд має повне право перенести війну на територію орків, тобто ******* у відповідь на обстріли з території Мордору.
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25.05.2022 19:45 Ответить
За всіма конвенціями якщо країна перетнула своєю армією кордон іншої держави то як би вона це не називала - вона оголосила війну. Це перше. Друге: Британія (читайте США) неодноразово говорила що Україна має повне право завдавати ударів по території параші
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25.05.2022 21:15 Ответить
Яким це чином агресор? Це дії у ВІДПОВІДЬ на агресію кацапів щодо нашої країни. І неважливо що кацапи не називають війну війною та не надавали нам ноту перед початком. Важливий сам факт нападу на нас і його наслідки.
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25.05.2022 19:16 Ответить
поставить контрбатарейные радары, поставить дальнобойные орудия и вуаля...после ответного массированного удара некому будет больше выё...бываться...кацапы по природе сцикуны и уважают только силу....Эрдоган сбил их самолетик и шо? никакой реакции небыло.
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25.05.2022 19:13 Ответить
а эти 45 минут конспектировали...просто срамота
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25.05.2022 19:15 Ответить
Я уже несколько раз здесь писал что, к сожаление, подобные обстрелы если нет убитых представляются для нашей публики как наша победа. Если есть раненные то тоже победа, но небольшая. Тьфу на вас, скоты зеленожопые.
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25.05.2022 19:28 Ответить
Хіба по останнім діям влади НА ВСІХ НАПРЯМКАХ не видно,до чого підводять українське суспільство??? До того,що не вдалося зробити у перші ж дні.
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25.05.2022 20:12 Ответить
Яка була відповідь за 45 хвилин? Чи був вогонь у відповідь? Чи знову "нєправаціравать" ?!!!
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25.05.2022 20:30 Ответить
Що не пробачиш заради трансляції " Сватів ".
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25.05.2022 23:26 Ответить
То что рашка обстреливает со своей территории известно с 14го.
Другой вопрос - что мы делаем в ответ? Или Зеленский как наследник Порошенко просто фиксирует?
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26.05.2022 08:12 Ответить
 
 