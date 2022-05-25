С территории РФ обстреляли приграничья Сумщины и Черниговщины: 45 минут били из артиллерии и минометов. ФОТОрепортаж
25 мая со стороны российского населенного пункта Любачене начались обстрелы приграничной территории Новгород-Северского района Черниговщины. В течение 45 минут враг бил из ствольной артиллерии и минометов калибра 120 мм, корректируя огонь с помощью дронов.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.
"Кроме того, сегодня ночью и вчера вечером произошли обстрелы с территории России пограничных территорий Сумщины. Около часа ночи с территории россии враг выпустил из самолета четыре ракеты по одному из населенных пунктов Краснопольской территориальной громады. В результате нанесения авиаудара пострадали несколько домов местных жителей и линия электропередачи. Также вчера около 20 часов пара вражеских самолетов дважды совершала пуски неуправляемыми ракетами в направлении пограничных сел Шосткинского района. Возле другой деревни этого же района разорвалось 8 боеприпасов, выпущенных со стороны русской деревни лемешовка. Еще 7 мин, выпущенных врагом со стороны российского поселка Теткино, взорвались в окрестностях населенного пункта Конотопского района Сумщины.
Бойцы Госпогранслужбы постоянно фиксируют обстрелы с территории России пограничных территорий, откуда Силы обороны Украины вытеснили захватчиков. Пограничники стойко и самоотверженно защищают рубежи нашей страны", - говорится в сообщении.
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Фиксируют, но не отвечают, правильно? Ну да. Статистика- она мать всех наук....
Чи може Україна обстрілювати рашу, не оголосивши їй [оборонну] війну?
Маю на увазі -- з точки зору міжнародного права: чи не буде Україна у такому разі вважатися агресором?
З Кримом теж цікаво. Якщо Україна влупить ракетами по севастопольським докам чи складам *********** у цьому місті, вона порушить свій же закон, за яким дозволяє раші бути там.
По Бельбеку, кримським танковим полігонам і шматкові мосту між Керчю і Тузлою лупити можна. Але Україна цього не робить з незрозумілих причин.....
По-друге - американці вже заявляли, що Україна на власний розсуд має повне право перенести війну на територію орків, тобто ******* у відповідь на обстріли з території Мордору.
Другой вопрос - что мы делаем в ответ? Или Зеленский как наследник Порошенко просто фиксирует?