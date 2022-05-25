На Днепропетровщине в результате российских обстрелов повреждены детский сад, церковь, дома, - ОВА. ФОТО
Российские оккупанты несколько раз в день обстреляли Криворожский район Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Враг несколько раз в день обстрелял Криворожский район. Ударил из артиллерии по Зеленодольской громаде. Попали по Великой Костромке и Марьянскому.
Повреждены детский сад, церковь, дома", - говорится в сообщении.
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Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий25.05.2022 20:34 Ответить Мне нравится 0
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