На Днепропетровщине в результате российских обстрелов повреждены детский сад, церковь, дома, - ОВА. ФОТО

Российские оккупанты несколько раз в день обстреляли Криворожский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Враг несколько раз в день обстрелял Криворожский район. Ударил из артиллерии по Зеленодольской громаде. Попали по Великой Костромке и Марьянскому.





Повреждены детский сад, церковь, дома", - говорится в сообщении.

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