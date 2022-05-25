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На Днепропетровщине в результате российских обстрелов повреждены детский сад, церковь, дома, - ОВА. ФОТО

Российские оккупанты несколько раз в день обстреляли Криворожский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

На Днепропетровщине в результате российских обстрелов повреждены детский сад, церковь, дома, - ОВА 01

"Враг несколько раз в день обстрелял Криворожский район. Ударил из артиллерии по Зеленодольской громаде. Попали по Великой Костромке и Марьянскому.

На Днепропетровщине в результате российских обстрелов повреждены детский сад, церковь, дома, - ОВА 02
На Днепропетровщине в результате российских обстрелов повреждены детский сад, церковь, дома, - ОВА 03

Повреждены детский сад, церковь, дома", - говорится в сообщении.

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обстрел (27151) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3948)


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25.05.2022 20:34 Ответить
 
 