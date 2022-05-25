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Новости Фото Война
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Генерал-майору нацгвардии РФ Якушеву сообщили о подозрении в оккупации и разграблении ЧАЭС, - СБУ. ФОТО

По материалам СБУ сообщила о подозрении генералу армии РФ с позывным "90-й", который в составе вооруженных сил РФ участвовал в захвате Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"Олег Якушев – генерал-майор войск национальной гвардии РФ, непосредственно отвечавший за охрану и безопасность периметра во время оккупации Чернобыльской АЭС в феврале-марте этого года.

Ему поставлено в известность о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведомые агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что в составе вооруженных сил РФ военный преступник ворвался в Украину со стороны Республики Беларусь.

Смотрите: Мародерство на ЧАЭС: разоблачен генерал-майор полиции РФ Якушев, руководивший разграблением во время оккупации. ФОТО

После полной обстановки Чернобыльской АЭС Якушев исполнял обязанности старшего оперативной группы Федеральной службы войск нацгвардии РФ и непосредственно отвечал за охрану и безопасность периметра АЭС во время оккупации и руководил операцией по ее незаконному содержанию.

"Науправлял" генерал с позывным "90-й" следующее: солдаты России разукомплектовали и вывели из строя Центральную аналитическую лабораторию, предназначенную для исследования радиоактивных отходов, что сделало невозможным обеспечение контроля за ними.

Под "кураторством" Якушева солдаты-мародеры украли почти все вещи со станции. Из административных зданий и служебных кабинетов, складов, цехов и промышленных площадок предприятия кафиры вынесли более 2000 единиц имущества.

Выносили компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, которые были на станции. Не гнушались "освободители" и начинкой отеля, расположенного рядом с АЭС – вынесли оттуда кухонную посуду, вилки, ложки и сервизы. Угрожая сотрудникам станции, кафиры запретили им выходить из диспетчерских и кабинетов.

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Общая стоимость причиненного материального ущерба – более 26 млн 231 тыс.грн.

В настоящее время при процессуальном руководстве Вышгородской окружной прокуратуры оккупанту заочно уведомлено о подозрении", - говорится в сообщении.

Генерал-майору нацгвардии РФ Якушеву сообщили о подозрении в оккупации и разграблении ЧАЭС, - СБУ 01
Генерал-майору нацгвардии РФ Якушеву сообщили о подозрении в оккупации и разграблении ЧАЭС, - СБУ 02

армия РФ (19224) СБУ (19898) ЧАЭС (566) военные преступления (1435) подозрение (490)


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Топ комментарии
+14
верещук, єрмак, зеленський.
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25.05.2022 19:59
+12
Реально - 95й квартал!СБУ занимается чем угодно, кроме борьбы с агрессором...Кто пропустил орков через Чонгар?
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25.05.2022 19:54
+7
На росії нема нацгвардії, ті вбивці називають себе росгвардія...
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25.05.2022 19:59
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Реально - 95й квартал!СБУ занимается чем угодно, кроме борьбы с агрессором...Кто пропустил орков через Чонгар?
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25.05.2022 19:54 Ответить
верещук, єрмак, зеленський.
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25.05.2022 19:59 Ответить
******.
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25.05.2022 20:00 Ответить
Спасибо, я только что выучил новое слово. ♥️♥️♥️
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25.05.2022 20:06 Ответить
а при чем тут чонгар? эта группа войск с севера зашла.
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25.05.2022 20:05 Ответить
Тому що південь України здав Боневтік. З верещуками, дєрьмаками, будановими та іншою наволочью.
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25.05.2022 20:25 Ответить
Дуже хитро зроблено все.
Для здачі достатньо послаблювати збройні сили і тоді вони стануть легкою здобиччю для ворога.
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25.05.2022 21:19 Ответить
А это нужно спросить у Зеленского, который закрывает каналы и занимается преследованиями по полит. мотивам.
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25.05.2022 20:37 Ответить
Кому война, а кому - сериальчики на стране-помойке продавать надо.
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25.05.2022 20:09 Ответить
На ЗК схожий дуже.
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25.05.2022 19:55 Ответить
Вибачте!!! Не хотів образити порядних ЗК.
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25.05.2022 19:59 Ответить
100%-й орк!
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25.05.2022 19:55 Ответить
его сиятельство генерал-майору или все таки фон?
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25.05.2022 19:56 Ответить
Какая отвратительная рожа
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25.05.2022 19:59 Ответить
На росії нема нацгвардії, ті вбивці називають себе росгвардія...
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25.05.2022 19:59 Ответить
Там росгвардія, ні?
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25.05.2022 20:26 Ответить
Сдохни собака👎🇺🇦
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25.05.2022 19:59 Ответить
Мразь опознана, а значит будет ликвидирована и обобрана до нитки.
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25.05.2022 20:04 Ответить
Интеллигент тот еще. По роже видно. Годится для массовки в фильмах про криминал. Да и про радиацию ничего не слышал. Чудно в 21-м веке...
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25.05.2022 20:30 Ответить
Ні, до дюжева не дотягне. Той не тільки інтелігент, а ще й патріот. А також є валуєв... Хоча що то я верзу? Туточки є і Кива, і Єрмак, і Стефанчук, і Верещук, і Безугла з Венедиктовою. Я десь про фейс найвеличнішого згадати ніде не забув?
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25.05.2022 20:56 Ответить
Нахіба нам таке СБУ?можете мене ображати,але имхо-ця держава немає права на існування,тотальна корупція,брехня,дегенерати на вищих посадах,кому це потрібно???
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25.05.2022 21:09 Ответить
Вкотре кажу не тільки цих тварюк в розшук.В розшук ЇХ СІМ'Ю жінку і дітей.Щоб ці тварюки не мали змоги никули виїхати.
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25.05.2022 21:26 Ответить
Вибачте мене за необізнаність, але хіба в мордорі є "нацгвардія"?
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25.05.2022 22:22 Ответить
так генералу армии или все же генерал-майору?

Генера́л а́рмии - персональное воинское звание Вооружённых cил Российской Федерации
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25.05.2022 23:33 Ответить
 
 