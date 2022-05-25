Генерал-майору нацгвардии РФ Якушеву сообщили о подозрении в оккупации и разграблении ЧАЭС, - СБУ. ФОТО

По материалам СБУ сообщила о подозрении генералу армии РФ с позывным "90-й", который в составе вооруженных сил РФ участвовал в захвате Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"Олег Якушев – генерал-майор войск национальной гвардии РФ, непосредственно отвечавший за охрану и безопасность периметра во время оккупации Чернобыльской АЭС в феврале-марте этого года.

Ему поставлено в известность о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведомые агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что в составе вооруженных сил РФ военный преступник ворвался в Украину со стороны Республики Беларусь.

Смотрите: Мародерство на ЧАЭС: разоблачен генерал-майор полиции РФ Якушев, руководивший разграблением во время оккупации. ФОТО

После полной обстановки Чернобыльской АЭС Якушев исполнял обязанности старшего оперативной группы Федеральной службы войск нацгвардии РФ и непосредственно отвечал за охрану и безопасность периметра АЭС во время оккупации и руководил операцией по ее незаконному содержанию.

"Науправлял" генерал с позывным "90-й" следующее: солдаты России разукомплектовали и вывели из строя Центральную аналитическую лабораторию, предназначенную для исследования радиоактивных отходов, что сделало невозможным обеспечение контроля за ними.

Под "кураторством" Якушева солдаты-мародеры украли почти все вещи со станции. Из административных зданий и служебных кабинетов, складов, цехов и промышленных площадок предприятия кафиры вынесли более 2000 единиц имущества.

Выносили компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, которые были на станции. Не гнушались "освободители" и начинкой отеля, расположенного рядом с АЭС – вынесли оттуда кухонную посуду, вилки, ложки и сервизы. Угрожая сотрудникам станции, кафиры запретили им выходить из диспетчерских и кабинетов.

Также читайте: Киев направил в зону отчуждения гуманитарную помощь – 18 тонн продуктов питания, воду и электрогенераторы, - Кличко. ФОТО

Общая стоимость причиненного материального ущерба – более 26 млн 231 тыс.грн.

В настоящее время при процессуальном руководстве Вышгородской окружной прокуратуры оккупанту заочно уведомлено о подозрении", - говорится в сообщении.



