Россияне загружают на суда в порту Мариуполя металл и зерно, - СМИ. ФОТОрепортаж

Спутник зафиксировал во временно оккупированном порту Мариуполя движение грузовых судов, по которым захватчики могут вывозить металл и зерно.

Как свидетельствуют снимки Planet Labs, которые находятся в распоряжении "Схем", эти корабли переместились к причалам, где, по данным Мариупольского горсовета, обычно отгружают продукцию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По информации от администрации Мариупольского порта, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в акватории порта находятся шесть грузовых судов под иностранными флагами.

Два из них – это Lady Augusta (Ямайка, Северная Америка) и Tzarevna (Мальта). 24 мая спутник зафиксировал их у причалов – в частности, где расположен зерновой терминал.

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Ранее Tzarevna находилась у других причалов порта – где, по данным Мариупольского горсовета, обычно происходит загрузка металлических изделий. Об этом свидетельствует спутниковый снимок 11 мая. Lady Augusta была пришвартована неподалеку.

Теперь к причалам по погрузке металла переместились другие три судна. Это Blue Star-1 (Панама, Центральная Америка), Azburg (Доминика) и Azov Concord (Мальта).

Раньше они стояли у причалов рядом с одним из выходов в Азовское море, который называется "Новые ворота". Об этом свидетельствует фотография Planet Labs за 11 мая. Тогда же спутник зафиксировал рядом с ними еще одно судно – Smarta (Либерия).

Согласно сообщению омбудсмена Людмилы Денисовой, этот сухогруз зашел в порт Мариуполя еще до начала полномасштабного вторжения и не смог выйти из-за оккупации, а членов экипажа захватили и увезли в неизвестном направлении. С этого времени Smarta свою дислокацию не менял.

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В "Метинвесте" сообщили, что часть металлических изделий уже была загружена на судно Tzarevna, которое осталось в порту. До начала полномасштабного вторжения эта продукция готовилась к экспорту в Италию. Другой металл и чугун на территории порта, отметили в "Метинвесте" – это продукция "Азовстали" и "Металлургического комбината имени Ильича", под оккупацией подвергавшихся постоянным обстрелам со стороны военных РФ.

Но на территории порта оставался не только металл. Директор порта Игорь Барский сообщил, что там были склады с зерном.

"Это более 3,4 тысячи тонн зерна, оставшихся на складах. Еще 9 тысяч тонн было загружено на одно из судов, но оно уже не смогло выйти из порта", - добавил Барский.

Оккупанты также пытаются возобновить работу порта и уже подняли затонувший катер пограничников.