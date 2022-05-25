Россияне загружают на суда в порту Мариуполя металл и зерно, - СМИ. ФОТОрепортаж
Спутник зафиксировал во временно оккупированном порту Мариуполя движение грузовых судов, по которым захватчики могут вывозить металл и зерно.
Как свидетельствуют снимки Planet Labs, которые находятся в распоряжении "Схем", эти корабли переместились к причалам, где, по данным Мариупольского горсовета, обычно отгружают продукцию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По информации от администрации Мариупольского порта, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в акватории порта находятся шесть грузовых судов под иностранными флагами.
Два из них – это Lady Augusta (Ямайка, Северная Америка) и Tzarevna (Мальта). 24 мая спутник зафиксировал их у причалов – в частности, где расположен зерновой терминал.
Ранее Tzarevna находилась у других причалов порта – где, по данным Мариупольского горсовета, обычно происходит загрузка металлических изделий. Об этом свидетельствует спутниковый снимок 11 мая. Lady Augusta была пришвартована неподалеку.
Теперь к причалам по погрузке металла переместились другие три судна. Это Blue Star-1 (Панама, Центральная Америка), Azburg (Доминика) и Azov Concord (Мальта).
Раньше они стояли у причалов рядом с одним из выходов в Азовское море, который называется "Новые ворота". Об этом свидетельствует фотография Planet Labs за 11 мая. Тогда же спутник зафиксировал рядом с ними еще одно судно – Smarta (Либерия).
Согласно сообщению омбудсмена Людмилы Денисовой, этот сухогруз зашел в порт Мариуполя еще до начала полномасштабного вторжения и не смог выйти из-за оккупации, а членов экипажа захватили и увезли в неизвестном направлении. С этого времени Smarta свою дислокацию не менял.
В "Метинвесте" сообщили, что часть металлических изделий уже была загружена на судно Tzarevna, которое осталось в порту. До начала полномасштабного вторжения эта продукция готовилась к экспорту в Италию. Другой металл и чугун на территории порта, отметили в "Метинвесте" – это продукция "Азовстали" и "Металлургического комбината имени Ильича", под оккупацией подвергавшихся постоянным обстрелам со стороны военных РФ.
Но на территории порта оставался не только металл. Директор порта Игорь Барский сообщил, что там были склады с зерном.
"Это более 3,4 тысячи тонн зерна, оставшихся на складах. Еще 9 тысяч тонн было загружено на одно из судов, но оно уже не смогло выйти из порта", - добавил Барский.
Оккупанты также пытаются возобновить работу порта и уже подняли затонувший катер пограничников.
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то заводити кримінальні справи і арештовувати і кораблі і екіпаж судна за співучасть у крадіжках в особливо великих розмірах
будьте прокляті навіки і ваше дике плем'я😠
Оце тобі, Іосиф Бродський, твій недолугий імператив, - "мнє мілєє вор, чєм кровопійца".
Кацап - одночасно і вор і кровопійца.
Но вы ошибаетесь не в тексте, а в смысле.
В данном случае Бродский прав на все 100%.
Если бы все средства на развитие армии, которые Россия потратила начиная с периода "скаленвставания", то есть с 2005-2006 годов, пошли именно на развитие армии, то дела у Украины были бы плохие, и никакой Запад бы ей не помог, по причине того, что помогать бы уже было некому и сегодня на Банковой сидел бы президент Медведчук.
Но слава великому русскому алкогольно-клептократическому принципу - "Пьют и воруют".
Что не украли, то пропили, что не пропили, то просрали.
Разворовали все, и армию в первую очередь, и благодаря этому Украина держится
Але ось це рівень міждународного суду по морському праву . Це Кулеба повинен займатися й адвокати його міністерства . Усі посли в країнах ЄС й світу повинні отримати роспорядження звернутися нотою до урядів цих країн , до усіх морських міністерств . Требо блокувати проходження будь якого вантажовика , що щось грузив в окупованному Маріку чи Бердянську через протоки , через порти !
Хіба в Денісової є на це якісь повноваження , є ресурсу крім її слова , яке за межами України мало хто чує .
Свого часу від заходу в Сімферопіль навіть "Аєрофлот" відмовився за умовою того, що миттєво би залишився без міжнародної акредитації й право вести комерційні рейси .
З човнами йще простійше ...
Ось скажіть , хто й коли буде цій бабусі будувати нову хату ? А якщо будуть , то чи дочекається бабуся , що останні свої дні прожити як людина !
Ці суди на десятиріччя .
Якщо Україна , українськи адвокати й суспільство не буде волати на усіх світових закутках й не буде вимагати пустити заарештованні кошти ********** й головне *****-олігархів на ці компенсації - контрибуції по спрощенній процедурі , то тягомотина буде тривати десятирічча . Й у деяких олігархів ***** помруть й поховають , а їх нащадки скажуть , що це не вони ***** підтримували й з якого фуя за їх рахунок будуть сплачуватися контрибуції . Ось так буде . Скажуть , що демократія й право святої властності це коли "діти за злочини батьків не відповідають" !