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Россияне загружают на суда в порту Мариуполя металл и зерно, - СМИ. ФОТОрепортаж

Спутник зафиксировал во временно оккупированном порту Мариуполя движение грузовых судов, по которым захватчики могут вывозить металл и зерно.

Как свидетельствуют снимки Planet Labs, которые находятся в распоряжении "Схем", эти корабли переместились к причалам, где, по данным Мариупольского горсовета, обычно отгружают продукцию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По информации от администрации Мариупольского порта, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в акватории порта находятся шесть грузовых судов под иностранными флагами.

Два из них – это Lady Augusta (Ямайка, Северная Америка) и Tzarevna (Мальта). 24 мая спутник зафиксировал их у причалов – в частности, где расположен зерновой терминал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе начали выдавать паспорта РФ. Фактическая аннексия города началась, - Андрющенко

Россияне загружают на суда в порту Мариуполя металл и зерно, - СМИ 01

Ранее Tzarevna находилась у других причалов порта – где, по данным Мариупольского горсовета, обычно происходит загрузка металлических изделий. Об этом свидетельствует спутниковый снимок 11 мая. Lady Augusta была пришвартована неподалеку.

Россияне загружают на суда в порту Мариуполя металл и зерно, - СМИ 02

Теперь к причалам по погрузке металла переместились другие три судна. Это Blue Star-1 (Панама, Центральная Америка), Azburg (Доминика) и Azov Concord (Мальта).

Раньше они стояли у причалов рядом с одним из выходов в Азовское море, который называется "Новые ворота". Об этом свидетельствует фотография Planet Labs за 11 мая. Тогда же спутник зафиксировал рядом с ними еще одно судно – Smarta (Либерия).

Россияне загружают на суда в порту Мариуполя металл и зерно, - СМИ 03

Согласно сообщению омбудсмена Людмилы Денисовой, этот сухогруз зашел в порт Мариуполя еще до начала полномасштабного вторжения и не смог выйти из-за оккупации, а членов экипажа захватили и увезли в неизвестном направлении. С этого времени Smarta свою дислокацию не менял.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захватчики вывозят зерно из оккупированной Запорожской области

В "Метинвесте" сообщили, что часть металлических изделий уже была загружена на судно Tzarevna, которое осталось в порту. До начала полномасштабного вторжения эта продукция готовилась к экспорту в Италию. Другой металл и чугун на территории порта, отметили в "Метинвесте" – это продукция "Азовстали" и "Металлургического комбината имени Ильича", под оккупацией подвергавшихся постоянным обстрелам со стороны военных РФ.

Но на территории порта оставался не только металл. Директор порта Игорь Барский сообщил, что там были склады с зерном.

"Это более 3,4 тысячи тонн зерна, оставшихся на складах. Еще 9 тысяч тонн было загружено на одно из судов, но оно уже не смогло выйти из порта", - добавил Барский.

Оккупанты также пытаются возобновить работу порта и уже подняли затонувший катер пограничников.

Мариуполь (5713) мародерство (461) оккупация (10143)


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Топ комментарии
+17
Щоб ви вдавились,кацапи смердючі!
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25.05.2022 20:43
+13
якщо не стріляєте по цим кораблям

то заводити кримінальні справи і арештовувати і кораблі і екіпаж судна за співучасть у крадіжках в особливо великих розмірах
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25.05.2022 20:44
+9
Зачем? Намного интереснее завести дело на власть после Революции Достоинства. Ведь они во всем виновны. Не рыги же и не зелибобы.
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25.05.2022 20:50
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Щоб ви вдавились,кацапи смердючі!
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25.05.2022 20:43 Ответить
нет на выходе из Босфора нужно "таможню устроить" и шманать все танкеры с украинским грузом
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26.05.2022 00:39 Ответить
якщо не стріляєте по цим кораблям

то заводити кримінальні справи і арештовувати і кораблі і екіпаж судна за співучасть у крадіжках в особливо великих розмірах
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25.05.2022 20:44 Ответить
Зачем? Намного интереснее завести дело на власть после Революции Достоинства. Ведь они во всем виновны. Не рыги же и не зелибобы.
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25.05.2022 20:50 Ответить
Да. Он мой герой. Хотя он консерватор, а я левый. Но он заботится об Украине в отличии от остальных.
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25.05.2022 21:03 Ответить
А твой - поця хрипатый?
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25.05.2022 22:05 Ответить
нет ***** наш херой твой каломйша или его ЗЕ бабуин носатый весь в коксовом пуху
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26.05.2022 00:40 Ответить
Эт понятно. Но вопрос в том - как остановить вывоз металла и зерна? Это ж всё в конечном итоге очень абстрактные вещи, а забранные ресурсы как раз очень осязаемые вещи
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26.05.2022 00:11 Ответить
Кацапи ВОРЮГИ ,
будьте прокляті навіки і ваше дике плем'я😠
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25.05.2022 20:45 Ответить
Що кацапи то злодюги, український народ знав з давніх давен, що відбилося в народних прислів'ях:

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25.05.2022 20:53 Ответить
Ещё утром была информация, что порт уничтожен полностью, а теперь уже грузят, кто врет?
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25.05.2022 20:46 Ответить
ты
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25.05.2022 20:48 Ответить
Це вам диявол вранці на вухо прошепотів
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25.05.2022 20:49 Ответить
Где была информация? Ну и так то порт это довольно большая штука - где-то разрушено, а где-то можно грузить
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26.05.2022 00:09 Ответить
Кацапські криваві вбивці є також і безсоромними злодюгами.
Оце тобі, Іосиф Бродський, твій недолугий імператив, - "мнє мілєє вор, чєм кровопійца".
Кацап - одночасно і вор і кровопійца.
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25.05.2022 20:46 Ответить
Правильно вообще-то - "...Но ворюга мне милей, чем кровопийца".
Но вы ошибаетесь не в тексте, а в смысле.
В данном случае Бродский прав на все 100%.
Если бы все средства на развитие армии, которые Россия потратила начиная с периода "скаленвставания", то есть с 2005-2006 годов, пошли именно на развитие армии, то дела у Украины были бы плохие, и никакой Запад бы ей не помог, по причине того, что помогать бы уже было некому и сегодня на Банковой сидел бы президент Медведчук.
Но слава великому русскому алкогольно-клептократическому принципу - "Пьют и воруют".
Что не украли, то пропили, что не пропили, то просрали.
Разворовали все, и армию в первую очередь, и благодаря этому Украина держится
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25.05.2022 20:59 Ответить
А что орки делают неправильно?
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25.05.2022 20:48 Ответить
Живут
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25.05.2022 21:06 Ответить
Почему при отступлении не были уничтожены краны и причалы? Теперь только дули крутить
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25.05.2022 20:48 Ответить
так было всё задумано ...нашими украинскими властями .
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25.05.2022 20:50 Ответить
А хтось думав,що москалі тільки брали Маріуполь ,бо там азовці?Зрозуміло,що цей порт вони використовуватимуть,навіть якщо від міста лишиться дерєвня.
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25.05.2022 20:49 Ответить
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25.05.2022 20:54 Ответить
Треба завдати ракетного удару по судну.
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25.05.2022 20:55 Ответить
Ну что же сделать с рабссеянскими дебилами? У них счета на миллиарды баксов по всему миру арестовывают, а они зерно на сотни тысяч баксов воруют. Все как в анекдоте: стырить ящик водки, продать за полцены, а деньги пропить.
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25.05.2022 20:57 Ответить
Вертикаль воровской власти, сам ворую, даю воровать и плебсу.
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25.05.2022 21:02 Ответить
Деды воровали.
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25.05.2022 21:01 Ответить
Яка нахрен Денісова повинна цим займатися -- хіба мало в неї справ про порушення прав людини конкретних пересічних громадян - тай ще в умовах геноциду й масових військових злочинів .

Але ось це рівень міждународного суду по морському праву . Це Кулеба повинен займатися й адвокати його міністерства . Усі посли в країнах ЄС й світу повинні отримати роспорядження звернутися нотою до урядів цих країн , до усіх морських міністерств . Требо блокувати проходження будь якого вантажовика , що щось грузив в окупованному Маріку чи Бердянську через протоки , через порти !

Хіба в Денісової є на це якісь повноваження , є ресурсу крім її слова , яке за межами України мало хто чує .

Свого часу від заходу в Сімферопіль навіть "Аєрофлот" відмовився за умовою того, що миттєво би залишився без міжнародної акредитації й право вести комерційні рейси .

З човнами йще простійше ...
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25.05.2022 21:03 Ответить
Вже заманався писати, що блокування любого морського судна не тяжче блокування повітряного. Але щодо повітряних було проведено дії то морські судна працюючі на кацапію досі недосяжні. Це можливо швидко зробити але Захід чомусь зовсім навіть не намагається до засобів.
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25.05.2022 21:08 Ответить
Красти - це їх генетика. Іншими вони ніколи не були і не будуть.
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25.05.2022 21:09 Ответить
Вот как так могло случиться,что в век Илона Маска, IT технологий и проч прогресса на 1/6 суши продолжают жить папуасы(ни в коем случае не в обиду племенам)?
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25.05.2022 21:59 Ответить
Все порахуємо, за все буде рахунок
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25.05.2022 21:59 Ответить
Недавно бачив стрім -- у бабусі 82 рочки хату в Ірпені орки зруйнували . Так й живе у добрих сусідів ...
Ось скажіть , хто й коли буде цій бабусі будувати нову хату ? А якщо будуть , то чи дочекається бабуся , що останні свої дні прожити як людина !

Ці суди на десятиріччя .

Якщо Україна , українськи адвокати й суспільство не буде волати на усіх світових закутках й не буде вимагати пустити заарештованні кошти ********** й головне *****-олігархів на ці компенсації - контрибуції по спрощенній процедурі , то тягомотина буде тривати десятирічча . Й у деяких олігархів ***** помруть й поховають , а їх нащадки скажуть , що це не вони ***** підтримували й з якого фуя за їх рахунок будуть сплачуватися контрибуції . Ось так буде . Скажуть , що демократія й право святої властності це коли "діти за злочини батьків не відповідають" !
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26.05.2022 13:35 Ответить
Цікаво, щоб було з країною коли при владі були плокулоли, мужеложенки та "сивозадий гетьман" і галантерей
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25.05.2022 22:03 Ответить
вам бы кацапам епанным был-бы писдец сразу - вы гниды лапонтные даже не рыпнулись бы сюда ..
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26.05.2022 00:46 Ответить
Голодранцы
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25.05.2022 23:15 Ответить
Уже даже не знаешь, возмущаться, смеяться или плакать. Какой-то сюрреализм. Не, пираты до сих пор существуют, но раньше это было что-то про Сомали
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26.05.2022 00:08 Ответить
Что такое кацап:это мородерство, кровь, насилие и грязь!
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26.05.2022 12:23 Ответить
де москалі взяли електрику, адже всі лінії були пошкоджені. чи не дуже, чи не всі?
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26.05.2022 18:57 Ответить
 
 