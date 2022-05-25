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За 25 мая российские оккупанты в Донецкой области убили 4 мирных жителя, 12 получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

В среду, 25 мая, в Донецкой области в результате действий российских оккупантов погибли 4 мирных жителя, еще 12 получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 25 мая россияне убили еще 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Лимане, 1 в Сидоровом и 1 в Берестовом. Еще 12 человек получили ранения", - написал Кириленко в телеграм-канале в среду.

При этом, по его словам, невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Читайте: За 24 мая в Донецкой области убиты 12 гражданских лиц, 10 человек ранены, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За 25 мая российские оккупанты в Донецкой области убили 4 мирных жителя, 12 получили ранения, - ОВА 01

Донецкая область (9648) Кириленко Павел (638)


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25.05.2022 21:49 Ответить
 
 