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Журналисты опубликовали фото секретного оккупационного "мэра" Херсона Кобеца. ФОТОрепортаж

Редакция Bihus.Info получила фотографии псевдомера оккупированного Херсона Александра Кобеца. Его лицо российские оккупанты держат в секрете.

Оккупационный "мэр" Херсона Александр Кобец не показывает лицо публично, его страниц в соцсетях не найти, и даже на пропагандистских видео он не появляется. Журналисты Bihus.Info получили фото Кобеца от источников, передает Цензор.НЕТ.Журналисты опубликовали фото секретного оккупационного мэра Херсона Кобеца 01

Александр Юрьевич Кобец, 27.09.1959 г.р., подозреваемый в госизмене

Журналисты опубликовали фото секретного оккупационного мэра Херсона Кобеца 02

Автомобиль, которым по данным источников, пользуется Александр Кобец, 7 марта 2022 года.

По данным источников журналистов, Кобец поспешно уехал из Киева 7 марта 2022 г. на автомобиле Mercedes-Benz с номерным знаком AA8332CO, зарегистрированным на его жену Анну Кобец.

Журналисты опубликовали фото секретного оккупационного мэра Херсона Кобеца 03

Кобец Анна Михайловна, 13.06.1961 г.р.

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На пассажирском сиденье вместе с Александром Кобецем виден другой мужчина. По информации редакции, он подсел в мерседес к Кобецу на выезде из Киева, а жена пересела на заднее сиденье.

Журналисты опубликовали фото секретного оккупационного мэра Херсона Кобеца 04

О том, что Кобец уехал из Киева именно 7 марта 2022 г., ранее сообщал Центр журналистских расследований, корреспондент которого побывал в киевском доме по ул. Оболонской, где жил Кобец.

По данным источников журналистов, в тот день Кобец направился на запад Украины, а 15 марта 2022 г. уехал из страны через ЧП "Ужгород". Он смог пересечь границу как лицо старше 60 лет (ему 62).

А 26 апреля 2022 года законный мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что так называемый "военный комендант" оккупированной Херсонской области полковник Виктор Бедрик "назначил" Кобеца псевдомером Херсона.

Журналисты опубликовали фото секретного оккупационного мэра Херсона Кобеца 05

Российский полковник Виктор Бедрик вторгся в Украину и называет себя "военным комендантом" оккупированной Херсонщины

"Было озвучено, что согласно приказу областного военного коменданта номер 11 от сегодняшнего числа полномочия херсонского головы делегируется Кобецу Александру Юрьевичу", - сообщал Игорь Колыхаев.

Из-за секретности Кобеца по его биографическим данным возникла путаница. Некоторые редакции сначала перепутали его с кандидатом в депутаты в Херсонский горсовет от партии "Голос" Александром Дмитриевичем (!) Кобецем, а затем назвали Кобеца водителем законного мэра Херсона Игоря Колыхаева.

Отношение Кобеца к партии "Голос" уже опровергнуто. Информация о работе Кобеца на мэра Херсона Колыхаева пока не подтверждает.

Кобец Александр Юрьевич родился в Херсоне, некоторое время жил там, а затем много лет жил в Киеве (зарегистрированный по ул. Оболонской) и, возможно, в Москве.

По данным источников журналистов, за предыдущие 5 лет, с 27.04.2017 по 27.04.2022 Кобец 22 раза выезжал из Украины за границу. Большинство этих выездов он осуществлял напрямую в Россию и Беларусь. В частности, Кобец летал в Минск в 2019 году. Но ездил поездом и машиной в Россию в 2018 году.

Источники журналистов подтверждают информацию издания "Мост" и "Центра журналистских расследований" о том, что в советское время Кобец работал в КГБ, а затем в начале 2000-х – в украинской СБУ. В частности, в центральном аппарате СБУ, откуда был уволен до 2010 г.

Как установили журналисты, в 2006 году Кобец был оформлен сотрудником киевской фирмы "Украгрохимпромхолдинг", которая торговала аммиаком. Ее в Украине основал россиянин Александр Бессонов. Основал на деньги, взятые у российского банка ВТБ. Деньги банка Бессонов не вернул, поэтому стал обвиняемым по уголовному делу в РФ и на суде рассказал, что в советское время работал "в органах военной контрразведки КГБ СССР Северной группы войск". То есть, бывший работодатель Кобеца публично признавал работу на КГБ.

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Журналисты опубликовали фото секретного оккупационного мэра Херсона Кобеца 06

В 2012 г. Кобец вместе с женой Анной основал в Киеве фирму "Кобец компани" и пытался заниматься бизнесом.

Автор: 

оккупация (10143) Херсон (2821)


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Топ комментарии
+47
ловило Пороха

а зараз Пастора по окопах шукає
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26.05.2022 00:32
+31
Где все время было наше СБУ? Можно не отвечать
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26.05.2022 00:28
+27
І в КДБ пропрацював, і в СБУ пропрацював... Так, саме в такій послідовності. А потім ми дивуємось, звідки в Україні стільки тієї ФСБшної *******.
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26.05.2022 00:45
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Кабздець Кобецю.
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26.05.2022 00:25 Ответить
Зняли з язика , Капець Кобецю.
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26.05.2022 01:49 Ответить
Где все время было наше СБУ? Можно не отвечать
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26.05.2022 00:28 Ответить
ловило Пороха

а зараз Пастора по окопах шукає
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26.05.2022 00:32 Ответить
Придумывало как штафирке дать допуск до военной тайны.
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26.05.2022 00:43 Ответить
Краще би цей Бігус дані про українських зрадників виклав з мостами,Яворівським Десною..Маріуполь..
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26.05.2022 00:30 Ответить
він уже висрав, ой виклав,"зараду" про "бариг на крові патріотів" Свинарчуків та Гладковського...
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26.05.2022 00:41 Ответить
"зраду"
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26.05.2022 00:42 Ответить
Кобец НЕ жилец !
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26.05.2022 00:31 Ответить
Кобець , тобі пі.. дець !
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26.05.2022 00:32 Ответить
вМер кобець.
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26.05.2022 00:32 Ответить
лыйтинанта бакланова не забудьте наградить...
"за бдительность" первой степени..
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26.05.2022 00:40 Ответить
Как ты его наградишь если он на подмосковной даче тестя шифруется?
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26.05.2022 00:44 Ответить
Доки у Києві не судитимуть опзжопців , - колаборанти у регіонах будуть рости як бур'яни !
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26.05.2022 00:44 Ответить
судити розбіглися, крім того вони вже й не опзжоповці тепер зовсім, а жопазамировці.
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26.05.2022 01:15 Ответить
І в КДБ пропрацював, і в СБУ пропрацював... Так, саме в такій послідовності. А потім ми дивуємось, звідки в Україні стільки тієї ФСБшної *******.
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26.05.2022 00:45 Ответить
Послідовність не має значення, коли мова йде про одну й ту саму структуру.
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26.05.2022 01:10 Ответить
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26.05.2022 00:51 Ответить
Ой, ну прямо джокер!
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26.05.2022 00:51 Ответить
Когда его Свичблейдом сфотографируют?
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26.05.2022 00:53 Ответить
прихожанин московского патриархата, лейтенант Баканов, так усиленно "ловил", ге-бе-шника Кобца, что аж не впоймал ... да и некогда лейтенанту Баканову ловить москальскую консерву Кобца, ибо он озабочен погоней за личным врагом кремлевского ху..ла и "величайшего лидОра современности" - Порошенко.
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26.05.2022 00:54 Ответить
***** в возрасте 62. лучше бы пошел и готовился на тот свет в огороде. хочет власти жаждая кров соотечественников. поймать и в арматуру с ****** женой.........
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26.05.2022 05:01 Ответить
Не дивує. Майже уся гидота має походження з СБУ. Згадуючи, що усі члени кримського СБУ у 2014 з радістю перетнули на бік ворога, розумієш, яким днищем була ця організація. Навіть не знаю, чи залишилися у ній порядні.
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26.05.2022 06:30 Ответить
info для местных партизан которые знают свое дело...
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26.05.2022 07:57 Ответить
Интересная биография. Напрашивается вывод - все предатели выращиваются в СБУ.
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26.05.2022 08:47 Ответить
а депутатка СН Мар'яна Безмозгла не хоче запропонувати законопроект, який дає право розстрілювати таку киздоту без суда і слідства? і по такому закону у народа України заперечень би не було, до речі
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26.05.2022 14:33 Ответить
Намалюйте на цих хлебалах мішені і роздайте хлопцям на полігонах для тренувань, поки не дійде черга до снайпера.
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26.05.2022 17:13 Ответить
Фотографии это хорошо..
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26.05.2022 21:20 Ответить
 
 