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Старший инспектор-летчик подполковник Владимир Коханский погиб в бою с российскими оккупантами. ФОТО

На рассвете 24 февраля 2022 года Владимир Коханский одним из первых поднялся в небо для перехвата вражеских самолетов. Его самолет так и не вернулся на родной аэродром с того вылета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Уманский Ртцк и Сп.

"Подполковник Коханский Владимир Михайлович, 04.06.1966 года рождения. На рассвете 24 февраля 2022 года одним из первых поднялся в небо для перехвата вражеских самолетов. Его самолет так и не вернулся на родной аэродром с первого боевого вылета. Погиб, как Герой, прикрыв собой столицу Украины с неба. Вечная память! Вечная слава!" – говорится в сообщении.

Старший инспектор-летчик подполковник Владимир Коханский погиб в бою с российскими оккупантами 01

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авиация (2826) смерть (9223) военнослужащие (6137)


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Топ комментарии
+60
R.I.P. Воїну!
Слава Герою!
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26.05.2022 09:54
+39
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26.05.2022 10:00
+37
До самої землі, уклін Герою! Вічна пам'ять, і смерть ворогам!
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26.05.2022 10:22
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R.I.P. Воїну!
Слава Герою!
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26.05.2022 09:54 Ответить
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26.05.2022 10:00 Ответить
Вічна пам'ять...
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26.05.2022 10:11 Ответить
До самої землі, уклін Герою! Вічна пам'ять, і смерть ворогам!
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26.05.2022 10:22 Ответить
СЛАВА ГЕРОЮ !!!
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26.05.2022 10:23 Ответить
Вечная Память
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26.05.2022 10:24 Ответить
Вічна пам'ять Герою!
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26.05.2022 11:12 Ответить
Vi4na , svitla Pam'yat'...
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26.05.2022 11:44 Ответить
Орки забирають у нас найкращих.
Скорбуємо, памятаємо, не пробачимо.
Вічна пам'ять Герою!
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26.05.2022 11:47 Ответить
Вечная слава!
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26.05.2022 12:03 Ответить
Вже в віці був,але літав! Герою Честь!
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26.05.2022 12:04 Ответить
Слава Герою!
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26.05.2022 12:44 Ответить
Вічна память! Слава Герою! Дякую,що я живий.
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26.05.2022 13:37 Ответить
Герої не вмирають!
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26.05.2022 14:12 Ответить
В таком возрасте не мудрено..Забыл ,как садить самолет и катапультировался в море..
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26.05.2022 16:21 Ответить
 
 