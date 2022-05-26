Старший инспектор-летчик подполковник Владимир Коханский погиб в бою с российскими оккупантами. ФОТО

На рассвете 24 февраля 2022 года Владимир Коханский одним из первых поднялся в небо для перехвата вражеских самолетов. Его самолет так и не вернулся на родной аэродром с того вылета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Уманский Ртцк и Сп.

"Подполковник Коханский Владимир Михайлович, 04.06.1966 года рождения. На рассвете 24 февраля 2022 года одним из первых поднялся в небо для перехвата вражеских самолетов. Его самолет так и не вернулся на родной аэродром с первого боевого вылета. Погиб, как Герой, прикрыв собой столицу Украины с неба. Вечная память! Вечная слава!" – говорится в сообщении.

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