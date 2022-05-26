За сутки россияне обстреляли в Донецкой области 13 населенных пунктов из "Искандеров", "Градов" и "Торнадо", - Нацполиция. ФОТО

Разрушения получили 27 гражданских объектов - жилые дома, школа, оздоровительное учреждение, железнодорожная инфраструктура. На местах обстрелов работала полиция, все преступления РФ были задокументированы.

Об этом сообщают в полиции Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

"Враг ударил по населенным пунктам - Авдеевка, Покровск, Бахмут, Славянск, Марьинка, Николаевка, Святогорск, Лиман, Южное, Большая Новоселка, Райгородок, Сидорово, Времовка. Российские войска били из ракетных комплексов "Искандер", реактивных систем залпового огня "Град" и "Торнадо", тяжелой артиллерии, танков", - говорится в сообщении.

















По информации Нацполиции, есть погибшие и раненые гражданские жители.

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Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.