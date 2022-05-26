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В оккупированный Донецк завезли уникальное хирургическое оборудование, которое украли рашисты в Мариуполе, - Андрющенко. ФОТО

Российские оккупанты похитили из Мариуполя очередную партию хирургического оборудования и отправили его в оккупированный Донецк.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"В Донецк в хирургическое отделение клиники Калинина завезли очередную партию хирургического оборудования, украденную из мариупольской больницы №1. На этот раз для анестезии. Оборудование уникально и было приобретено Мариуполем в 2021 году за несколько миллионов гривен.

Конечно, все украденное снова завернуто в подарочную обертку "единой россии". Никогда не было и снова. Что здесь скажешь - Донецк должен благодарить налогоплательщиков Мариуполя за значительное улучшение медицинского сервиса", - подчеркнул он.

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В оккупированный Донецк завезли уникальное хирургическое оборудование, которое украли рашисты в Мариуполе, - Андрющенко 01
В оккупированный Донецк завезли уникальное хирургическое оборудование, которое украли рашисты в Мариуполе, - Андрющенко 02

Автор: 

Донецьк (6322) Мариуполь (5709)


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Топ комментарии
+26
Воровство это суть кокошникоголовых. Лишнехромосомная тварь рождается, чтобы воровать.
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26.05.2022 11:52
+12
А потом спрашиваем почему орки так лезут в Украину. Вот вам и ответ. В Украине всегда есть чем поживиться.
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26.05.2022 11:56
+12
Да. Это позорище. Врагу достается даром оборудование и запасы на многие сотни миллионов долларов, музейные ценности просто потому, что нет ответственных за эвакуацию. Документация отделений СБУ, военкоматов, банковские хранилища тоже достались врагу как и в 2014 ?

Интересно, а все судьи и прокуроры успели выехать?
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26.05.2022 12:34
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Позорище
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26.05.2022 11:52 Ответить
Да. Это позорище. Врагу достается даром оборудование и запасы на многие сотни миллионов долларов, музейные ценности просто потому, что нет ответственных за эвакуацию. Документация отделений СБУ, военкоматов, банковские хранилища тоже достались врагу как и в 2014 ?

Интересно, а все судьи и прокуроры успели выехать?
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26.05.2022 12:34 Ответить
Воровство это суть кокошникоголовых. Лишнехромосомная тварь рождается, чтобы воровать.
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26.05.2022 11:52 Ответить
окупований Маріуполь чи окупований Донецьк яка різниця обоє міст все рівно потрібно звільняти цеж не в воронеж вони його перевезли
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26.05.2022 11:53 Ответить
на жаль різниця є- у Донецьку, на відміну від Маруполя, будівлі лікарень уціліли, поранених орків лікують там, але з обладнанням та кадрами було/є складно, ще з 2014 майже усе нове обладнання було вивезено у ерефію, тому там доукомплектовують, отже шанс на одужання важко поранених загарбників значно підвищиться. А те, що доведеться звільняти обоє міст, згодна
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26.05.2022 12:26 Ответить
А потом спрашиваем почему орки так лезут в Украину. Вот вам и ответ. В Украине всегда есть чем поживиться.
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26.05.2022 11:56 Ответить
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26.05.2022 12:25 Ответить
Уже происходило в странах Балтии в 1950-ые, когда вернулись выжившие от депортаций 1941 и 1949 годов. Тоже многие нашли что в ихние дома и квартиры уже живёт кто-то из понаехавших. И им самим велели исщезнуть чтобы не нарыватся на неприятности. История повторяется, рашка не меняется.
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26.05.2022 13:15 Ответить
Науя обезьянам оборудование, сдадут в металлом или попытаются замастырить самогонный аппарат.
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26.05.2022 12:00 Ответить
Вони самогонку варить не вміють - ліняться! В часи горбачовської "боротьби з пияцтвом та алкоголізмом" спробував навчить у Заволжі кацапів самогонку варить з зерна (там же його багато було) Так випивали ще на стадії браги
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26.05.2022 12:06 Ответить
просто твари
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26.05.2022 12:00 Ответить
А нам за те все швидше за все ще кредити виплачувати, це як з півднем, його віджали, а кредитні зобов'язання(в тому числі на за новий асвальт на дорогах) нам списувати не поспішають.
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26.05.2022 12:13 Ответить
Твари ипучие нет слов!!!
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26.05.2022 12:18 Ответить
тактика орды, - от колодца до колодца, от МЕТРО до МЕТРО...
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26.05.2022 12:22 Ответить
Ахметов подал на них в великий Суд,наверно Орбан посоветовал.
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26.05.2022 12:42 Ответить
Все что спижжено, считается исконно русЦким.
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26.05.2022 12:49 Ответить
Злодюжки. Тьху на вас, орки!
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26.05.2022 13:31 Ответить
не нужно было с 2014 года вкладывать в Мариуполь из бюджета такие средства. Строить кпп с оккупированными территориями. Строили кпп со всеми удобствами, с магазинами, аптеками, с укрытиями, короче перед сепарами стелились.
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26.05.2022 13:58 Ответить
Судьи и прокурорские, конечно успели выехать, и уже квартиры получили (пока не в собственность, а как служебное, но скоро приватизируют), а ещё таможенники и т.д всякие кровосиси. Сидят на Закарпатье Херсонские таможенники (выше среднего) что они там таможат- ХЕР знает. Это как с 14 года прокуратура Крыма- Крыма как бы нет, а прокуратура есть, Берию со Сталиным судили 8 лет (мы писали, мы писали- наши рученьки устали).
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13.06.2022 10:50 Ответить
 
 