В оккупированный Донецк завезли уникальное хирургическое оборудование, которое украли рашисты в Мариуполе, - Андрющенко. ФОТО

Российские оккупанты похитили из Мариуполя очередную партию хирургического оборудования и отправили его в оккупированный Донецк.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"В Донецк в хирургическое отделение клиники Калинина завезли очередную партию хирургического оборудования, украденную из мариупольской больницы №1. На этот раз для анестезии. Оборудование уникально и было приобретено Мариуполем в 2021 году за несколько миллионов гривен.

Конечно, все украденное снова завернуто в подарочную обертку "единой россии". Никогда не было и снова. Что здесь скажешь - Донецк должен благодарить налогоплательщиков Мариуполя за значительное улучшение медицинского сервиса", - подчеркнул он.

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