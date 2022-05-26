Премьер Финляндии Марин посетила Ирпень: Обсуждался вопрос о помощи в восстановлении города. ФОТОрепортаж

Премьер-министр Финляндии Санна Марин посетила Ирпень.

Об этом сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"Показала последствия "русского мира", которые оставили после себя оккупанты. Обсудили вопросы помощи в восстановлении нашего города, ведь Ирпень потерпел наибольшие разрушения, более 70% города, и стал щитом Киева. Спасибо за непреклонную международную позицию относительно территориальной целостности Украины, за введение более жестких санкций против России, за военную поддержку и помощь. Только совместными усилиями мы одержим победу над российским злом!" - отметила Секретарь Ирпенского городского совета Анжела Макеева.

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