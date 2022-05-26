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Премьер Финляндии Марин посетила Ирпень: Обсуждался вопрос о помощи в восстановлении города. ФОТОрепортаж

Премьер-министр Финляндии Санна Марин посетила Ирпень.

Об этом сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"Показала последствия "русского мира", которые оставили после себя оккупанты. Обсудили вопросы помощи в восстановлении нашего города, ведь Ирпень потерпел наибольшие разрушения, более 70% города, и стал щитом Киева. Спасибо за непреклонную международную позицию относительно территориальной целостности Украины, за введение более жестких санкций против России, за военную поддержку и помощь. Только совместными усилиями мы одержим победу над российским злом!" - отметила Секретарь Ирпенского городского совета Анжела Макеева.

Смотрите: Этот "русский мир" придет в дом каждого европейца, если его не остановить, – глава правительства Ичкерии в изгнании Закаев. ВИДЕО

Премьер Финляндии Марин посетила Ирпень: Обсуждался вопрос о помощи в восстановлении города 01
Премьер Финляндии Марин посетила Ирпень: Обсуждался вопрос о помощи в восстановлении города 02
Премьер Финляндии Марин посетила Ирпень: Обсуждался вопрос о помощи в восстановлении города 03

Ирпень (370) Финляндия (961)


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Топ комментарии
+14
На прем'єрку любо глянути.
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26.05.2022 12:38
+12
Видно, что она еле сдерживает слезы. Надо бы Меркель свозить на экскурсию. И Обаму вместе с Мишелью.
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26.05.2022 12:38
+7
Она еще небыла там где населенные пункты вообще сровнены с землей
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26.05.2022 12:49
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На прем'єрку любо глянути.
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26.05.2022 12:38 Ответить
Да -это ж не старая крыса меркель или еще что то неухоженное и цветное из заокеанского бабского батальона
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26.05.2022 13:10 Ответить
И не гундосый преЗЕрватив.
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26.05.2022 14:53 Ответить
Видно, что она еле сдерживает слезы. Надо бы Меркель свозить на экскурсию. И Обаму вместе с Мишелью.
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26.05.2022 12:38 Ответить
Старим мАскоським прокладкам пофігу Україна та її горе.Нажаль.
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26.05.2022 12:42 Ответить
Це як сказати: "А давайтє свозєм палітиков на Дамбас. Там же Аллєя Ангілов стаіть"
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26.05.2022 14:12 Ответить
Ваші речення ні чим не відрізняються від того, що каже ворожа пропаганда
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26.05.2022 14:13 Ответить
Она еще небыла там где населенные пункты вообще сровнены с землей
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26.05.2022 12:49 Ответить
Туда также надо делать ознакомительные туры для политиков, только надо решить проблемы с безопасностью.
А сейчас, самое главное - все разрушенные дома, как частные, так и многоэтажные, а также мосты, заводы и все другие разрушенные объекты, надо досконально задокументировать. Фотографировать все подряд, все развалины и снять на видео со всех ракурсов и в максимальном качестве. Затем эту фото и видео фиксацию как доказательство можно будет использовать в судах. А кроме того, все это послужит основой для создания множества книг, справочников, документальных и художественных фильмов и т.д. Снимайте и фотографируйте все подряд и как можно больше.
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26.05.2022 15:20 Ответить
Спочатку треба побудувати лінію оборони, щоб ворог більше ніколи не дойшов до Ірпеня. А після цього відбудовувати Ірпінь, але в Закарпатській області
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26.05.2022 13:41 Ответить
 
 