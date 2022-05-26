Премьер Финляндии Марин посетила Ирпень: Обсуждался вопрос о помощи в восстановлении города. ФОТОрепортаж
Премьер-министр Финляндии Санна Марин посетила Ирпень.
Об этом сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.
"Показала последствия "русского мира", которые оставили после себя оккупанты. Обсудили вопросы помощи в восстановлении нашего города, ведь Ирпень потерпел наибольшие разрушения, более 70% города, и стал щитом Киева. Спасибо за непреклонную международную позицию относительно территориальной целостности Украины, за введение более жестких санкций против России, за военную поддержку и помощь. Только совместными усилиями мы одержим победу над российским злом!" - отметила Секретарь Ирпенского городского совета Анжела Макеева.
Топ комментарии
+14 Ihor Hrytseliak
показать весь комментарий26.05.2022 12:38
+12 Elena Zhmariova
показать весь комментарий26.05.2022 12:38
+7 Green sheet
показать весь комментарий26.05.2022 12:49
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А сейчас, самое главное - все разрушенные дома, как частные, так и многоэтажные, а также мосты, заводы и все другие разрушенные объекты, надо досконально задокументировать. Фотографировать все подряд, все развалины и снять на видео со всех ракурсов и в максимальном качестве. Затем эту фото и видео фиксацию как доказательство можно будет использовать в судах. А кроме того, все это послужит основой для создания множества книг, справочников, документальных и художественных фильмов и т.д. Снимайте и фотографируйте все подряд и как можно больше.