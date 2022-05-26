Гаубицы FH70 калибра 155-мм уже уничтожают врага на передовой, - ОК "Захід". ФОТОрепортаж

Прицепные самоподвижные гаубицы FH70 используются украинскими защитниками на передовой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщило оперативное командование "Захід".

"Прицепные самоподвижные гаубицы FH70 калибра 155-мм уже уничтожают врага на передовой. Благодаря полуавтоматическому загрузчику снарядов обученный экипаж может производить до 6 выстрелов в минуту, практически через каждые 10 секунд", - отметили военные.

Они добавили, что эти гаубицы оснащены собственным двигателем Volkswagen объемом 1700 куб. см, питающий гидравлику пушки при переводе ее в боевое состояние или сворачивании. Этот двигатель позволяет FH70 перемещаться самостоятельно без тягача на дальность до 20 км на низкой скорости. То есть гаубица FH70 прицепная, но все же самоходная.







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