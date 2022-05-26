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Гаубицы FH70 калибра 155-мм уже уничтожают врага на передовой, - ОК "Захід". ФОТОрепортаж

Прицепные самоподвижные гаубицы FH70 используются украинскими защитниками на передовой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщило оперативное командование "Захід".

"Прицепные самоподвижные гаубицы FH70 калибра 155-мм уже уничтожают врага на передовой. Благодаря полуавтоматическому загрузчику снарядов обученный экипаж может производить до 6 выстрелов в минуту, практически через каждые 10 секунд", - отметили военные.

Гаубицы FH70 калибра 155-мм уже уничтожают врага на передовой, - ОК Захід 01

Они добавили, что эти гаубицы оснащены собственным двигателем Volkswagen объемом 1700 куб. см, питающий гидравлику пушки при переводе ее в боевое состояние или сворачивании. Этот двигатель позволяет FH70 перемещаться самостоятельно без тягача на дальность до 20 км на низкой скорости. То есть гаубица FH70 прицепная, но все же самоходная.

Гаубицы FH70 калибра 155-мм уже уничтожают врага на передовой, - ОК Захід 02

Гаубицы FH70 калибра 155-мм уже уничтожают врага на передовой, - ОК Захід 03

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Гаубицы FH70 калибра 155-мм уже уничтожают врага на передовой, - ОК Захід 04

Гаубицы FH70 калибра 155-мм уже уничтожают врага на передовой, - ОК Захід 05

Гаубицы FH70 калибра 155-мм уже уничтожают врага на передовой, - ОК Захід 06

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Гаубицы FH70 калибра 155-мм уже уничтожают врага на передовой, - ОК Захід 07

Гаубицы FH70 калибра 155-мм уже уничтожают врага на передовой, - ОК Захід 08

Гаубицы FH70 калибра 155-мм уже уничтожают врага на передовой, - ОК Захід 09

Гаубицы FH70 калибра 155-мм уже уничтожают врага на передовой, - ОК Захід 10

оружие (10213)


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Топ комментарии
+32
Гарні новини. Туди б РСЗО установок кілька сотен, щоб від лаптєногих тільки лапті лишились
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26.05.2022 12:46
+17
вряд ли. нынешние немцы какие то терпилы. сколько от арабских "беженцев" терпели. гитлер бы от нынешнего поколения немцев сам бы застрелился...
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26.05.2022 13:03
+12
Хлопці,по бахмутській трасі крийте .
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26.05.2022 12:50
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Гарні новини. Туди б РСЗО установок кілька сотен, щоб від лаптєногих тільки лапті лишились
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26.05.2022 12:46 Ответить
Цяця.
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26.05.2022 12:50 Ответить
Хлопці,по бахмутській трасі крийте .
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26.05.2022 12:50 Ответить
Кацапів треба крить. Трасу вони й самі обстрілюють
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26.05.2022 13:34 Ответить
..нда..если б немцев не ограничили в вооружениях после 2 мировой..то опять бы раком весь мир поставили....
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26.05.2022 12:52 Ответить
вряд ли. нынешние немцы какие то терпилы. сколько от арабских "беженцев" терпели. гитлер бы от нынешнего поколения немцев сам бы застрелился...
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26.05.2022 13:03 Ответить
НДР не обмежували, дофіга поставили?
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26.05.2022 13:12 Ответить
Napierdalać!
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26.05.2022 12:53 Ответить
самодвижущаяся прицепная гаубица? даже не знал что такие бывают. прикольно
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26.05.2022 13:01 Ответить
Саморухлива дивізійна 85-мм пушка СД-44 була на озброєнні радянської армії.
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26.05.2022 14:07 Ответить
85-мм гармата, звичайно
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26.05.2022 14:10 Ответить
я не артиллерист. не знал что такие есть. написано в википедии что сд-44 на 220 км могла ехать? неплохой запас хода...
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26.05.2022 14:50 Ответить
Спасибі італійцям. Це передали ще до ганебного «плану Драгі».
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26.05.2022 13:07 Ответить
а що, це італійські системи, не німецькі?
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26.05.2022 13:18 Ответить
У Німеччини їх немає на озброєнні.Це дали італійці.Питання тільки в кількості.
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26.05.2022 13:33 Ответить
Їх виготовляли в Британії, Німеччині, Італії та Японії. В Британії і Німеччині вони вже зняті з озброєння. Наскільки відомо, нам їх передавала тільки Італія. Найбільше їх є в Японії, можна б їх гарно попросити дати пару сотень.
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26.05.2022 13:34 Ответить
совместная разработка немцев, бритов и итальянцев. передали итальянцы
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26.05.2022 13:36 Ответить
Це радує
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26.05.2022 13:10 Ответить
визнали, коли вже приховувати цей факт стало неможливо. Але ж ...
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26.05.2022 13:16 Ответить
Ну хоч одна добра новина.
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26.05.2022 13:30 Ответить
До речі, цензор чому не пише про це, однак на передовій вже працюють французькі сау Cesar і чеські гради.
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26.05.2022 13:31 Ответить
Це було вже
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26.05.2022 14:08 Ответить
непогано було би по мацкві лупити з них
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26.05.2022 14:19 Ответить
машинка- зверь , одна из лучших в своем классе
пацаны херачте рашку по полной , чеб каждый выстрел в цель
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26.05.2022 15:29 Ответить
Интересно, а как ею рулить, когда она сама двигается? Руля у неё что-то не видно...
Не знал, что есть такие гаубицы.
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26.05.2022 15:36 Ответить
 
 