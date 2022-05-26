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Путин в госпитале встречался с якобы ранеными военными РФ: В "солдатах" опознали сотрудников ФСО. ВИДЕО+ФОТО

На РосТВ вышел сюжет о том, что Путин встретился с "ранеными бойцами, участвовавшими в спецоперации в Украине". Однако СМИ выяснили, что "воины" являлись подставными лицами в исполнении работников Федеральной службы охраны или Федеральной службы безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

СМИ сообщали, что Путин посетил Центральную военную клиническую больницу имени П. В. Мандрыка в Москве, чтобы встретиться с военными, якобы ранеными во время "спецоперации" в Украине. Диктатор поинтересовался самочувствием раненых и спросил о службе в армии.

Пользователи соцсетей отметили, что раненые выглядят слишком здоровыми - с целыми руками и ногами, а президента РФ встречают, как положено, по стойке смирно.

Одного из "военных" ранее уже замечали рядом с Путиным.

Также читайте: Штайнмайер призвал Путина вывести войска из Украины и начать переговоры с Зеленским

Путин в госпитале встречался с якобы ранеными военными РФ: В солдатах опознали сотрудников ФСО 01

путин владимир (31247) россия (95497)


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Топ комментарии
+44
х*ло пишеться з маленької букви
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26.05.2022 13:08
+18
А коли буде просто, Путін у госпіталі?
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26.05.2022 13:04
+13
Ничего страшного. Русское быдло и это схавает.
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26.05.2022 13:05
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А коли буде просто, Путін у госпіталі?
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26.05.2022 13:04 Ответить
х*ло пишеться з маленької букви
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26.05.2022 13:08 Ответить
Ні, **** це ім"я президента країни агресоа, тому пишеться з великої літери. Але якщо це звучить як негативня характеристика а **** то воно пишеться з маленької. напр. Всі знають що ***** ВВ закінчене ***** і вбивця.
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26.05.2022 13:54 Ответить
Украине это ничего не даст, скорее даже наоборот - санкции тут же снимут, а оккупация продолжится
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26.05.2022 13:12 Ответить
Не переживай, тролль, санкции до деокуппации не снимут. Кто бы ни был там у вас царем.
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26.05.2022 13:27 Ответить
В госпитале в подвале на полу гниёт, потому что из-за санкций нет электричества и холодильники не работают, а крысы догрызают его нос и уши. Как-то так)
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26.05.2022 13:20 Ответить
Лучше, "встречался с дохлыми бойцами в аду".
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26.05.2022 13:23 Ответить
Краще світлина: співробітник ФСО прощається з тілом ***** в залі крематорію.
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26.05.2022 14:00 Ответить
нова серія про Гаврилу із ФСО ?

"Служил Гаврила инвалидом... "
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26.05.2022 15:18 Ответить
предыдущее:

"Гаврила трактористом был..."
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26.05.2022 15:19 Ответить
ботоксний маразматичний старий дегенерат))
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26.05.2022 13:04 Ответить
Ничего страшного. Русское быдло и это схавает.
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26.05.2022 13:05 Ответить
Ну шо тут дивуватись? У кацапів з совєтських часів нічого не змінилось в пропаганді...
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26.05.2022 13:06 Ответить
У зели если не ошибають тоже своя Масовка. А ещё он людей разгоняет когда например цветы к памятнику ложит
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26.05.2022 13:07 Ответить
Просте питання - чому Пєтя їздить часто зараз на фронт з гостинцями для військових, а Зе з 24 лютого ні разу на фронті не був?
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26.05.2022 13:26 Ответить
я сейчас правильно понял - когда зеленский разгоняет "гражданских" и снимает свои видосики в окружении ролевиков-охранников - это не пиар, а когда порох помогает армии как может - это пиар?
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26.05.2022 19:26 Ответить
Пиар, дєтка, - це PUBLIC RELATIONS (зв'язки з громадскістю) - невід'ємна частина діяльності БУДЬ-ЯКОЇ публічної особи, в тому числі, політика.
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26.05.2022 20:36 Ответить
Ляльковод
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26.05.2022 13:07 Ответить
Я даже подозреваю что *госпиталь* построили прямо в бункере ***** чтобы он мог сниматься и не вылазить на поверхность. А то что ето фейковые раненные так и дурак поймет. Гед вы видели у них признаки ранений. Особенно когда из госпиталей всегда выгоняют раненных которые уже могут ползать
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26.05.2022 13:07 Ответить
у московитів психічні ранєнія внаслідок рашизму головного мозку
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26.05.2022 13:24 Ответить
Деяким працівникам ФСБ перед зустріччю відрізали ноги для правдивості
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26.05.2022 13:08 Ответить
Не факт
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27.05.2022 00:59 Ответить
А когда будет новость "Путин конструктивно пообщался с собственным отражением в зеркале о наиболее эффективных методах вставания с колен"?
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26.05.2022 13:10 Ответить
кто умеет фотошопить - прикрутите головы шойги и герасимова этим фсошникам
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26.05.2022 13:11 Ответить
Будет две шойги
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26.05.2022 16:51 Ответить
обводить надо было крайнего слева, а тот мелкий не похож )
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26.05.2022 13:12 Ответить
в фейковій недоімперії - фейкові навіть "поранені"
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26.05.2022 13:13 Ответить
********.
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26.05.2022 13:16 Ответить
Все існування педірации один великий фей
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26.05.2022 13:20 Ответить
Потрібно було б руки-ноги для достовірності повідрізати.
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26.05.2022 13:21 Ответить
Заперебрік тримається лише на брехні.
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26.05.2022 13:22 Ответить
Столько лет одна и та же подтацовка,хоть бы морды перебинтовали.
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26.05.2022 13:24 Ответить
Зачем нам эта "новость"? Кто-то сомневается, что путлер - трусливая и лживая тварь?
Больше "новостей" нет? На Донбассе всё *******? В экономике все *******? Правительство чем занимается?
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26.05.2022 13:24 Ответить
Кукольный театр, ****..
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26.05.2022 13:29 Ответить
ПАЛАТА НАХОДИТСЯ В КРЕМЛЕ.наверное. СЛАВА УКРАИНЕ!
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26.05.2022 13:33 Ответить
а по сценарию хйло должен проводить встречи на гала концерте у кабздона
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26.05.2022 13:33 Ответить
Якось пох... Це все цікаво тільки для кацап-тб.
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26.05.2022 13:39 Ответить
Отрезали бы одному руку, другому ногу для убедительности.
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26.05.2022 13:43 Ответить
ПОТЕРЯЛИСЬ ПО ТЕКСТУ )))))))
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26.05.2022 13:43 Ответить
Не того обвели червоним. В інших джерелах крайній зліва обведений.
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26.05.2022 13:55 Ответить
Насправді ніде куйло не було. Воно після операції проходить відновлення. Так само як напередодні не зустрічався він з бульбофюрером. і так само як і ця зустріч із стюардесами за одним столом.. То все поставновка 100500% для місцевого люмпену... "Дорогие подписчики и гости канала! Мы знаем и утверждаем, что вчера президент России Владимир Путин НЕ посещал Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка в Москве и НЕ общался с российскими военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции. Мы уже рассказывали, о том, что были подготовлены "консервы", иммитация передвижений президента и проход дублера перед публикой. Путин и ФСО конечно мастера фокусники-иллюзионисты, но до славы Дэвида Копперфильда им ещё далеко."
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26.05.2022 13:58 Ответить
Так цей мілкий вурдалак і розігнався зустрічатися з "ваньками". Він їх може лише на забій відправляти.
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26.05.2022 14:04 Ответить
Какая же эта падаль плешивая конченная и трусливая, фу гнида...
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26.05.2022 14:07 Ответить
В больничной палате заправленные койки - я такой байды ещё не видел Ну и о раненных. Блин, они, по росту, ниже путлера! Наверное, подводники
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26.05.2022 14:18 Ответить
Пилоты искандеров
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26.05.2022 16:28 Ответить
Диавол - отец лжи.
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26.05.2022 14:21 Ответить
це помилка віна фото з краю ліворуч а не тей червоним відмічений
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26.05.2022 15:10 Ответить
******** дурдомський.
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26.05.2022 15:32 Ответить
Страна фейк
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26.05.2022 18:28 Ответить
Щось ***** зовсім осмілів і не "відвідує" своїх охоронців за двадцятиметровим столом.
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26.05.2022 20:37 Ответить
странно что не петров и боширов
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26.05.2022 22:08 Ответить
Комедия на ********** продолжается. Путлер-обосранное ссыкло навещает подставных клоунов))))Это трэш по кацапски))))
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27.05.2022 00:07 Ответить
Якого вони всі зросту, якщо х..ло - 1.66? Чи воно завжди з табурета?
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27.05.2022 00:53 Ответить
лисий карлик останній раз стикався зі справжньою РЕАЛЬНІСТЮ 22 роки назад
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27.05.2022 05:46 Ответить
Товарищ, товарищ, болят мои раны
Болят мои раны в глыбоке
Одна вже заживает и другая нарывает
А третия застряла в боке

Товарищ, товарищ, скажи моей ты маме
Что сын ее погибнул на посте
И с шашкою в рукою, с метелкой у другою
И с песнею веселой на губе

Товарищ малохольный зароет мое тело
Зароет мое тело в глыбоке
И с шашкою в рукою, с метелкою у другою
И с песнею веселой на губе

За що же ж мы боролись
За що же ж мы страждали
За що ж мы проливали нашу кровь?
Они же там пируют, они же там гуляют
А мы же подавай им сыновьев
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27.05.2022 07:53 Ответить
настоящие солдаты, которых ни за что кинули в адскую мясорубку укропов, могли бы и шею свернуть.
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27.05.2022 08:20 Ответить
Видосик для Оливера Стоуна был круче...
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02.07.2022 07:06 Ответить
 
 