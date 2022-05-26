Путин в госпитале встречался с якобы ранеными военными РФ: В "солдатах" опознали сотрудников ФСО. ВИДЕО+ФОТО

На РосТВ вышел сюжет о том, что Путин встретился с "ранеными бойцами, участвовавшими в спецоперации в Украине". Однако СМИ выяснили, что "воины" являлись подставными лицами в исполнении работников Федеральной службы охраны или Федеральной службы безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

СМИ сообщали, что Путин посетил Центральную военную клиническую больницу имени П. В. Мандрыка в Москве, чтобы встретиться с военными, якобы ранеными во время "спецоперации" в Украине. Диктатор поинтересовался самочувствием раненых и спросил о службе в армии.

Пользователи соцсетей отметили, что раненые выглядят слишком здоровыми - с целыми руками и ногами, а президента РФ встречают, как положено, по стойке смирно.

Одного из "военных" ранее уже замечали рядом с Путиным.

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