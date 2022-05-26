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Для ВСУ передадут 700 кг тротила, изъятого у частного предприятия из Харьковщины, - ГБР. ФОТО

Взрывное вещество обнаружили работники ГБР в ходе расследования незаконной продажи тротила должностными лицами одного из государственных предприятий частной компании.

Об этом сообщают в Государственном бюро расследований, передаёт Цензор.НЕТ.

Для ВСУ передадут 700 кг тротила, изъятого у частного предприятия из Харьковщины, - ГБР 01
Для ВСУ передадут 700 кг тротила, изъятого у частного предприятия из Харьковщины, - ГБР 02

"Установлено, что у компании-покупателя не было лицензии на право изготовления, хранения, транспортировки, приобретения, продажи оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Сотрудники ГБР провели ряд обысков и изъяли более 8 тысяч металлических банок, в которые сотрудники завода расфасовали тротил для маскировки взрывчатого вещества. Взрывчатка была "расфасована" под видом товаров невоенного назначения для обеспечения законности соглашения с коммерсантами", - говорится в сообщении.

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Для ВСУ передадут 700 кг тротила, изъятого у частного предприятия из Харьковщины, - ГБР 03
Для ВСУ передадут 700 кг тротила, изъятого у частного предприятия из Харьковщины, - ГБР 04

Продолжается досудебное следствие по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 3 ст. 426 (бездействие военной власти) УК Украины. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

тротил (12) ВСУ (6583) ГБР (2985)


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Топ комментарии
+3
Хороша штука для СВП Закласти на обочинах дороги і засипать щебенем А потім відступить Коли ломонуться колоною в наступ - привести в дію Або міст підірвать при нагоді
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26.05.2022 13:42
+3
Значний здобуток ДБР. Самопіар???
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26.05.2022 13:56
+1
нифига себе. зачем ему столько?
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26.05.2022 13:42
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нифига себе. зачем ему столько?
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26.05.2022 13:42 Ответить
Хороша штука для СВП Закласти на обочинах дороги і засипать щебенем А потім відступить Коли ломонуться колоною в наступ - привести в дію Або міст підірвать при нагоді
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26.05.2022 13:42 Ответить
Оце вже цікаво
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26.05.2022 13:43 Ответить
А это около 1000 самодельных посылок с доставкой дроном в кацапские окопы. Уверен, ТРОшники и партизаны сейчас пустили скупую мужскую слезу.
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26.05.2022 13:47 Ответить
Значний здобуток ДБР. Самопіар???
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26.05.2022 13:56 Ответить
именно. хоть что-то))
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26.05.2022 14:10 Ответить
та ну. 700 кг это уже не самопиар. для самопиара было б 3-4 кг и пара ргд-5. тут нефиговый такой объем.
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26.05.2022 16:16 Ответить
Для фугасов самое то..Набить тротилом большую трубу и под зе-асфальт на вероятном продвижении орков..Ка-ак грохнет!
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26.05.2022 17:08 Ответить
 
 