Для ВСУ передадут 700 кг тротила, изъятого у частного предприятия из Харьковщины, - ГБР. ФОТО

Взрывное вещество обнаружили работники ГБР в ходе расследования незаконной продажи тротила должностными лицами одного из государственных предприятий частной компании.

Об этом сообщают в Государственном бюро расследований, передаёт Цензор.НЕТ.









"Установлено, что у компании-покупателя не было лицензии на право изготовления, хранения, транспортировки, приобретения, продажи оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Сотрудники ГБР провели ряд обысков и изъяли более 8 тысяч металлических банок, в которые сотрудники завода расфасовали тротил для маскировки взрывчатого вещества. Взрывчатка была "расфасована" под видом товаров невоенного назначения для обеспечения законности соглашения с коммерсантами", - говорится в сообщении.

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Продолжается досудебное следствие по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 3 ст. 426 (бездействие военной власти) УК Украины. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы до 7 лет.