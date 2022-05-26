Зеленский встретился с премьером Финляндии Марин: Обсудили шестой пакет санкций ЕС и помощь Украине. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Финляндии Санной Марин, которая впервые посетила Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Зеленский поблагодарил правительство и народ Финляндии за поддержку. В частности, за пять пакетов оборонной помощи, санкции против Российской Федерации, а также финансовую и гуманитарную помощь.

Президент отметил необходимость скорейшего введения очередного, шестого пакета санкций против России со стороны ЕС. Отдельно обсуждались ключевые элементы развития санкционной политики демократического сообщества в отношении агрессора.

Марин рассказала, что посетила Ирпень и Бучу.

"Было крайне тяжело смотреть на то, что Россия сделала с этими городами. Очень много людей погибло. Но одновременно вызывает восхищение героический дух украинского народа, который бьется за свою свободу и за всю Европу", - отметила премьер Финляндии.

Зеленский подчеркнул, что народ Украины рассчитывает на активное участие Финляндии в процессе восстановления нашего государства после победы и пригласил взять под свой патронат украинский регион, город или отрасль для послевоенного восстановления.

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