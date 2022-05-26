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Зеленский встретился с премьером Финляндии Марин: Обсудили шестой пакет санкций ЕС и помощь Украине. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Финляндии Санной Марин, которая впервые посетила Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Зеленский поблагодарил правительство и народ Финляндии за поддержку. В частности, за пять пакетов оборонной помощи, санкции против Российской Федерации, а также финансовую и гуманитарную помощь.

Президент отметил необходимость скорейшего введения очередного, шестого пакета санкций против России со стороны ЕС. Отдельно обсуждались ключевые элементы развития санкционной политики демократического сообщества в отношении агрессора.

Марин рассказала, что посетила Ирпень и Бучу.

"Было крайне тяжело смотреть на то, что Россия сделала с этими городами. Очень много людей погибло. Но одновременно вызывает восхищение героический дух украинского народа, который бьется за свою свободу и за всю Европу", - отметила премьер Финляндии.

Зеленский подчеркнул, что народ Украины рассчитывает на активное участие Финляндии в процессе восстановления нашего государства после победы и пригласил взять под свой патронат украинский регион, город или отрасль для послевоенного восстановления.

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Зеленский встретился с премьером Финляндии Марин: Обсудили шестой пакет санкций ЕС и помощь Украине 01
Зеленский встретился с премьером Финляндии Марин: Обсудили шестой пакет санкций ЕС и помощь Украине 02
Зеленский встретился с премьером Финляндии Марин: Обсудили шестой пакет санкций ЕС и помощь Украине 03

Зеленский Владимир (20336) Финляндия (961)


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Топ комментарии
+14
Треба віддати належне Санна дуже симпатяжнна
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26.05.2022 16:04
+9
Дуже гарна Санна) порівняйте зі старими маразматичними пердунами-дідами - путіним, лавровим, патрушевим. Старі кгбісти з минулого століття проти **********
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26.05.2022 16:14
+6
А вона нічогенька така. Надіюсь прем,єр з неї теж хороший. ))
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26.05.2022 16:12
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Треба віддати належне Санна дуже симпатяжнна
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26.05.2022 16:04 Ответить
Дуже гарна Санна) порівняйте зі старими маразматичними пердунами-дідами - путіним, лавровим, патрушевим. Старі кгбісти з минулого століття проти **********
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26.05.2022 16:14 Ответить
Ленка напряглась
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27.05.2022 19:47 Ответить
Ленка напрягається десь на пляжі в Омані.
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28.05.2022 21:41 Ответить
А вона нічогенька така. Надіюсь прем,єр з неї теж хороший. ))
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26.05.2022 16:12 Ответить
Пардон, але в мене, здається, починається алергія на слово "обговорили"
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26.05.2022 16:12 Ответить
Вова, хватить руки качати, це для лінивих. Плечі, Вова, плечі!!!
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26.05.2022 16:14 Ответить
Поосторожнее с советами. Вова ещё от Елены по ушам получит
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26.05.2022 16:47 Ответить
В сравнении с средней финской женщиной Санна - фотомодель (был в Финландии несколько раз и знаю что говорю). Прямо интересно, как такое явление в Финляндии появилось?
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26.05.2022 16:44 Ответить
Не мели х...ню. Финок красивых достаточно. Ты еще скажи что немки красивые
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26.05.2022 16:53 Ответить
Голубой танец двух дедушек.
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26.05.2022 22:35 Ответить
Отношение красивых девочек к остальному женскому контингенту в Финляндии не велико. Если конечно там красивых не держит взаперти до 30 лет. Ладно, я конечно их там специально не искал, не до того было 🙂
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26.05.2022 23:01 Ответить
не бреши, скандинавки дуже вродливі.
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28.05.2022 13:10 Ответить
агент Скалли

Секретные материалы
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26.05.2022 16:44 Ответить
ХОРОШО КОГДА ПРИ ВЛАСТИ МОЛОДЫЕ И ЧЕСТНЫЕ !)
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27.05.2022 20:40 Ответить
 
 