Зеленский встретился с премьером Финляндии Марин: Обсудили шестой пакет санкций ЕС и помощь Украине. ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Финляндии Санной Марин, которая впервые посетила Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Зеленский поблагодарил правительство и народ Финляндии за поддержку. В частности, за пять пакетов оборонной помощи, санкции против Российской Федерации, а также финансовую и гуманитарную помощь.
Президент отметил необходимость скорейшего введения очередного, шестого пакета санкций против России со стороны ЕС. Отдельно обсуждались ключевые элементы развития санкционной политики демократического сообщества в отношении агрессора.
Марин рассказала, что посетила Ирпень и Бучу.
"Было крайне тяжело смотреть на то, что Россия сделала с этими городами. Очень много людей погибло. Но одновременно вызывает восхищение героический дух украинского народа, который бьется за свою свободу и за всю Европу", - отметила премьер Финляндии.
Зеленский подчеркнул, что народ Украины рассчитывает на активное участие Финляндии в процессе восстановления нашего государства после победы и пригласил взять под свой патронат украинский регион, город или отрасль для послевоенного восстановления.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Секретные материалы