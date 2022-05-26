РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4626 посетителей онлайн
Новости Фото Война
22 450 55

Рашист ограбил квартиру в Ирпене и оставил свое фото "на память". ФОТО

Российский солдат ограбил квартиру жительницы Ирпеня Валерии и оставил в доме свое фото.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, оккупант сфотографировал себя на Polaroid.

Вероятно, он оставил фотографию, потому что не знал, что она проявляется со временем. Принцип работы фотоаппарата Polaroid состоит в том, что фотография печатается сразу, но ей нужно немного времени, чтобы проявиться.

"Я нашла его (фото. - Ред.) 14 мая под ковром. Перед этим видела, что мой фотоаппарат Polaroid поврежден и я даже его не включала (думала, что могли что-то в него положить). А когда увидела фото, то поняла, что солдат подумал, что он не работает, так как фото сначала черное. Ему нужно время, чтобы проявиться", - рассказала женщина.

Ее квартира находится в жилом комплексе "Грин Ярд", там русские солдаты жили три недели.

У Валерии россияне украли более 10 золотых украшений, но не брали крестики, даже с бриллиантами. Также забрали другие небольшие ценные вещи.

Также смотрите: Украинский воин уничтожает вражескую бронемашину из ПТРК Javelin. ВИДЕО

Рашист ограбил квартиру в Ирпене и оставил свое фото на память 01
Рашист ограбил квартиру в Ирпене и оставил свое фото на память 02
Рашист ограбил квартиру в Ирпене и оставил свое фото на память 03
Рашист ограбил квартиру в Ирпене и оставил свое фото на память 04

армия РФ (19188) Ирпень (370)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+30
Чергова тупа мерзенна кацапська свиня...
показать весь комментарий
26.05.2022 17:28
+24
Ну і рило
показать весь комментарий
26.05.2022 17:27
+18
то жопа
показать весь комментарий
26.05.2022 17:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну і рило
показать весь комментарий
26.05.2022 17:27 Ответить
показать весь комментарий
26.05.2022 17:32 Ответить
показать весь комментарий
26.05.2022 17:56 Ответить
то жопа
показать весь комментарий
26.05.2022 17:28 Ответить
Ще посрав в миску...
показать весь комментарий
26.05.2022 17:28 Ответить
і поїв з унітаза. і ще додому забрав, щоб вдома було з чого їсти
показать весь комментарий
26.05.2022 19:53 Ответить
Чергова тупа мерзенна кацапська свиня...
показать весь комментарий
26.05.2022 17:28 Ответить
Я помню на Полароид ещё в 95 году фоткались . ***** на фото ещё и не родился наверное
показать весь комментарий
26.05.2022 17:29 Ответить

мурло рюзьгемира
показать весь комментарий
26.05.2022 17:29 Ответить
......запалился тупой недоумок..... теперь жди возмездия весь остаток своего никчемного существования......
показать весь комментарий
26.05.2022 17:30 Ответить
Нажаль в Україні ******* нелюдів, що грабують громадян, поліція - виродки
показать весь комментарий
26.05.2022 17:44 Ответить
ЯКЕ КОНЧЕНЕ...
показать весь комментарий
26.05.2022 17:30 Ответить
до одного
показать весь комментарий
26.05.2022 17:37 Ответить
Думаю, що саме цього індивідуума потрібно обов'язково знайти і вбити, так би мовити, самим створити гарний сюжет для майбутнього фільма-трилера про вагу випадків у нашому житті.
показать весь комментарий
26.05.2022 17:34 Ответить
Ты ба, джынтыльмены веруюсчие, крестики не берут. Или может как в фильмах про вампиров взять в руки не могут, дыметь начинают.
показать весь комментарий
26.05.2022 17:35 Ответить
Мусульмани певно.
показать весь комментарий
26.05.2022 18:35 Ответить
Ну не дебил?
показать весь комментарий
26.05.2022 17:36 Ответить
Там таких 140 млн.
показать весь комментарий
26.05.2022 17:49 Ответить
А то что фотку случайно запалил это уже сказки, ему просто насрать на последствия бо дебил, вот фотку и оставил "по приколу".
показать весь комментарий
26.05.2022 17:37 Ответить
Що за нечисть у нього на правому плечі сидить?
показать весь комментарий
26.05.2022 17:38 Ответить
Дымовой ящер глаз хочет выгрызть)
показать весь комментарий
26.05.2022 17:39 Ответить
*лівому.
показать весь комментарий
26.05.2022 17:39 Ответить
Или черепаха, похоже больше)
показать весь комментарий
26.05.2022 17:40 Ответить
То не правое плечо, а левое.
показать весь комментарий
26.05.2022 18:24 Ответить
Фантом грифа, стервятника?
показать весь комментарий
26.05.2022 19:18 Ответить
вы правы....
показать весь комментарий
26.05.2022 19:29 Ответить
Не треба пояснювати кацапам,що таке Polaroid. Це для них культурний шок. Хоча,яка там культура..🤦
показать весь комментарий
26.05.2022 17:42 Ответить
пардон за содержание))))
очень многие украинцы, вернувшиеся в свои разрушенные и ограбленные дома или квартиры замечают одну характерную для русобыдла особенность, черту характера, обычай что ли - насрать (пардон) на пороге дома, квартиры, спальни... не в туалет а в раковину на кухне, умывальник в ванной и т.д...
это типа метка - здесь был (срал) руцкий....вяличие завоняло все углы...
показать весь комментарий
26.05.2022 17:44 Ответить
А шо ви хотіли, - кацапи в ізбах завжди срали на підлогу.
Звідси так званий "ісконний руцкій дух".

показать весь комментарий
26.05.2022 18:04 Ответить
Колись це було таким собі "оберегом" для злодіїв у Європі (щоб не піймали) Подібний випадок описаний Карелом Чапеком у оповіданні "Історія про зломщика та підпалювача"
показать весь комментарий
26.05.2022 18:22 Ответить
А так, як кацапи мають злодійську натуру, то засирати все, - це є їхня нєізбивная скрєпа. )))

показать весь комментарий
26.05.2022 18:30 Ответить
Да , срут где попало , зато крестики с бриллиантами не берут.Точно , боятся (а скорее - понты изображают) кары Божьей
показать весь комментарий
26.05.2022 18:47 Ответить
В кацапських дєрьовнях часто навіть "удобства во дворє" не влаштовували, - срали, де приспічить.

показать весь комментарий
26.05.2022 18:56 Ответить
Ем... так воно зі зворотнього боку так чорним і залишається, а лицевий бік спочатку білий, а потім проявляється. Щось вона не те каже. Здається мені, що він навмисне це фото зробив.
показать весь комментарий
26.05.2022 17:45 Ответить
Крестики не брали так как являются буддистами. Далай-Лама или кожукетович возьмут на себя ответственность за этого дебилоида ?
показать весь комментарий
26.05.2022 17:52 Ответить
Кожугетович крещений, до речі, в Україні, у Стаханові (зараз Кадіівка) Луганської області.
показать весь комментарий
26.05.2022 17:59 Ответить
То есть, если кожукетович и великий гундяй узнают, что бурят не взял крестики, а карлик узнает, что никого не изнасиловал, то орк -труп.
показать весь комментарий
26.05.2022 18:21 Ответить
це нiчого не означає, лише те, що малограмотний ординець мiмiкрує пiд так званого рюзькага...

взагалi для кацапо-орди православнута москальсьска ритуальнiсть замiнює справжню вiру...

показать весь комментарий
28.05.2022 17:08 Ответить
показать весь комментарий
28.05.2022 17:10 Ответить
крестики не брали, т.к. в доме было нечто более ценное - сан.технический фаянс!
показать весь комментарий
26.05.2022 18:03 Ответить
рукожопости рабссиян нет предела. Этот рашист даже не знал что такое Полароид и что нужно подождать некоторое время для проявления снимка. Оно подумало что это детская игрушка и поперся в ванную за стиралкой.
показать весь комментарий
26.05.2022 17:57 Ответить
огидна пика
показать весь комментарий
26.05.2022 17:59 Ответить
В їх гребаній Бурятії й через 100 років не буде таких з любоввю побудованних будинків , плиткою викладенних під"їздів ...

Якщо повернеться колись до дому потім буде з захватом розповідати , що ось окупував він таку чудову хату й бачив там цілий Поларойд ...

А якщо не повернеться може вийти так , що ця ось фотка залишиться єдиною про його згадкою , що після його залишилась !
показать весь комментарий
26.05.2022 18:00 Ответить
Не переживай - буде От тільки "Бурятії" не буде Як не буде і самих бурятів А буде провінція "Північний Синьцзян" І житимуть там громадяни Китаю А бурятів пустять на добрива - щоб чумиза краще росла!
показать весь комментарий
26.05.2022 18:28 Ответить
А кучу лайна посеред квартири не лишив ?
показать весь комментарий
26.05.2022 18:08 Ответить
їбана кацапська свиня) гарне фото на надгробок)
показать весь комментарий
26.05.2022 18:10 Ответить
Нужно проверить нет ли этого ****** в плену...
показать весь комментарий
26.05.2022 18:17 Ответить
Ти теж окурвенец в мене в "базі"
Чекай.....прийдуть....
показать весь комментарий
26.05.2022 18:24 Ответить
В Гаазі оцінять 😆
показать весь комментарий
26.05.2022 18:30 Ответить
З Київської обл. рашисти відправили до своїх рідних ****** 60 т награбованих речей.
показать весь комментарий
26.05.2022 18:54 Ответить
Залишив у@обок , бо думає все зійде з рук .Але в Україні, нажаль, вже скільки людей які втратили все ,що вони підуть на все заради помсти всім свинокацапам без розбору.
показать весь комментарий
26.05.2022 20:04 Ответить
Можливо це його останнє передсмертне фото... сподіваюсь..
показать весь комментарий
26.05.2022 20:15 Ответить
Якщо у Валерії була така коштовна та вишукана свічка від легендарного бренда WoodWick, то уявляю, яка у неї була вишукана вся оселя. Шкода дівчину, шкода її гніздечко, шкода всіх, хто взагалі залишився без своїх домівок через от цю мерзоту, яка пограбувала та знищила те, що для Валерії було її життям та комфортом.

Горіть у пеклі, смердюча кацапня! Будьте прокляті навіки!
показать весь комментарий
26.05.2022 21:26 Ответить
Дебил ее хотел ее в темноте под ковром проявить, но не успел...
показать весь комментарий
26.05.2022 22:43 Ответить
 
 