Рашист ограбил квартиру в Ирпене и оставил свое фото "на память". ФОТО
Российский солдат ограбил квартиру жительницы Ирпеня Валерии и оставил в доме свое фото.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, оккупант сфотографировал себя на Polaroid.
Вероятно, он оставил фотографию, потому что не знал, что она проявляется со временем. Принцип работы фотоаппарата Polaroid состоит в том, что фотография печатается сразу, но ей нужно немного времени, чтобы проявиться.
"Я нашла его (фото. - Ред.) 14 мая под ковром. Перед этим видела, что мой фотоаппарат Polaroid поврежден и я даже его не включала (думала, что могли что-то в него положить). А когда увидела фото, то поняла, что солдат подумал, что он не работает, так как фото сначала черное. Ему нужно время, чтобы проявиться", - рассказала женщина.
Ее квартира находится в жилом комплексе "Грин Ярд", там русские солдаты жили три недели.
У Валерии россияне украли более 10 золотых украшений, но не брали крестики, даже с бриллиантами. Также забрали другие небольшие ценные вещи.
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мурло рюзьгемира
очень многие украинцы, вернувшиеся в свои разрушенные и ограбленные дома или квартиры замечают одну характерную для русобыдла особенность, черту характера, обычай что ли - насрать (пардон) на пороге дома, квартиры, спальни... не в туалет а в раковину на кухне, умывальник в ванной и т.д...
это типа метка - здесь был (срал) руцкий....вяличие завоняло все углы...
Звідси так званий "ісконний руцкій дух".
взагалi для кацапо-орди православнута москальсьска ритуальнiсть замiнює справжню вiру...
Якщо повернеться колись до дому потім буде з захватом розповідати , що ось окупував він таку чудову хату й бачив там цілий Поларойд ...
А якщо не повернеться може вийти так , що ця ось фотка залишиться єдиною про його згадкою , що після його залишилась !
Чекай.....прийдуть....
Горіть у пеклі, смердюча кацапня! Будьте прокляті навіки!