Рашист ограбил квартиру в Ирпене и оставил свое фото "на память". ФОТО

Российский солдат ограбил квартиру жительницы Ирпеня Валерии и оставил в доме свое фото.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, оккупант сфотографировал себя на Polaroid.

Вероятно, он оставил фотографию, потому что не знал, что она проявляется со временем. Принцип работы фотоаппарата Polaroid состоит в том, что фотография печатается сразу, но ей нужно немного времени, чтобы проявиться.

"Я нашла его (фото. - Ред.) 14 мая под ковром. Перед этим видела, что мой фотоаппарат Polaroid поврежден и я даже его не включала (думала, что могли что-то в него положить). А когда увидела фото, то поняла, что солдат подумал, что он не работает, так как фото сначала черное. Ему нужно время, чтобы проявиться", - рассказала женщина.

Ее квартира находится в жилом комплексе "Грин Ярд", там русские солдаты жили три недели.

У Валерии россияне украли более 10 золотых украшений, но не брали крестики, даже с бриллиантами. Также забрали другие небольшие ценные вещи.

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