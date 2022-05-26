Идут ужасные бои, нужна помощь в приобретении важных аппаратов для спасения раненых украинских воинов, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Волонтер Наталья Юсупова просит помощи в приобретении важных аппаратов внешней фиксации, чтобы спасать раненых украинских защитников.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются ужасные бои. Погибают наши бойцы, очень много раненых. Многие в тяжелом состоянии. Нужна помощь в покупке очень важных аппаратов внешней фиксации. 35 штук на 6 стержней, каждый 2000 грн, это 70 тыс. грн. Это то, что ставят на тяжелые пулевые и осколочные ранения, чтобы срастались кости. Чтобы спасать ноги и руки, тазовые кости бойцам. Аппараты делают в Украине, там очередь, я заказала, на понедельник будут готовы. По отчетам. За неделю купила 4 квадрокоптера 2 за 142 тыс и еще два за 106 тыс, все уже уехали на фронт. Оплатила 50 упаковок обезболла, купили 200 футболок, 70 шорт и 50 кофт в госпиталь для раненых. Война продолжается, нужно помогать", - говорится в сообщении.

PayPal: [email protected]

5358 3853 2000 2464 (мастеркард )Монобанк, Юсупова

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ІПН 2653916860

4441 1114 4700 2464 (віза) Монобанк, Юсупова

UA333220010000026206304456676

ІПН 2653916860.

5168 7427 2451 8760 приват банк, Юлдашева Виолетта

4441 1144 1757 8794 Монобанк

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