Идут ужасные бои, нужна помощь в приобретении важных аппаратов для спасения раненых украинских воинов, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж
Волонтер Наталья Юсупова просит помощи в приобретении важных аппаратов внешней фиксации, чтобы спасать раненых украинских защитников.
Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжаются ужасные бои. Погибают наши бойцы, очень много раненых. Многие в тяжелом состоянии. Нужна помощь в покупке очень важных аппаратов внешней фиксации. 35 штук на 6 стержней, каждый 2000 грн, это 70 тыс. грн. Это то, что ставят на тяжелые пулевые и осколочные ранения, чтобы срастались кости. Чтобы спасать ноги и руки, тазовые кости бойцам. Аппараты делают в Украине, там очередь, я заказала, на понедельник будут готовы. По отчетам. За неделю купила 4 квадрокоптера 2 за 142 тыс и еще два за 106 тыс, все уже уехали на фронт. Оплатила 50 упаковок обезболла, купили 200 футболок, 70 шорт и 50 кофт в госпиталь для раненых. Война продолжается, нужно помогать", - говорится в сообщении.
PayPal: [email protected]
5358 3853 2000 2464 (мастеркард )Монобанк, Юсупова
UA333220010000026206304456676.
ІПН 2653916860
4441 1114 4700 2464 (віза) Монобанк, Юсупова
UA333220010000026206304456676
ІПН 2653916860.
5168 7427 2451 8760 приват банк, Юлдашева Виолетта
4441 1144 1757 8794 Монобанк
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А чому держава не закуповує ?
Хотілось би почути міністра охорони здоров'я з цього приводу.
Чим воно займається ?
PS. на попереднє прохання, кошти скидав.
11 березня уряд ще платив мільйони доларів за вакцини пфайзерам.
Я ніколи не відмовлялась від допомоги військовим.
Закликаю людей допомагати, бо хто як не ми ?
При Порошенко була Волонтерська рада у МОУ і дуже чітко такі питання зкоординовувала і вирішувала. Де вона тепер?! Наголосували?
І як тепер з того вийти? Вже не до ржаки, не прикольно..
Я и еще один член семьи проходили через это, когда пришлось ставить аппарат илизарова и пластину. Врач сразу с ходу 1000 баксов аппарат (2012 год) + 500 баксов пластина + медикаменты. На мой запрос - я сам куплю! Ответ - тогда и сам себе ставь! Пластину потом сняли, я себе оставил...а апппарат нет
Такие дела.
Они должны , следить за распределением государственных средств , выделяемых странами донорами на гуманитарные цели . И самое главное, есть такое понятие , как страховка солдат , так государство должно покупать каждому солдату идущему в бой страховой полис . Все точка , все остальное пустые разговоры , вот волонтеры и должны , следить за этим , делать юридическое сопровождение . Не надо изобретать велосипед .