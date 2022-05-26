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Новости Фото Война
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Идут ужасные бои, нужна помощь в приобретении важных аппаратов для спасения раненых украинских воинов, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Волонтер Наталья Юсупова просит помощи в приобретении важных аппаратов внешней фиксации, чтобы спасать раненых украинских защитников.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются ужасные бои. Погибают наши бойцы, очень много раненых. Многие в тяжелом состоянии. Нужна помощь в покупке очень важных аппаратов внешней фиксации. 35 штук на 6 стержней, каждый 2000 грн, это 70 тыс. грн. Это то, что ставят на тяжелые пулевые и осколочные ранения, чтобы срастались кости. Чтобы спасать ноги и руки, тазовые кости бойцам. Аппараты делают в Украине, там очередь, я заказала, на понедельник будут готовы. По отчетам. За неделю купила 4 квадрокоптера 2 за 142 тыс и еще два за 106 тыс, все уже уехали на фронт. Оплатила 50 упаковок обезболла, купили 200 футболок, 70 шорт и 50 кофт в госпиталь для раненых. Война продолжается, нужно помогать", - говорится в сообщении.

PayPal: [email protected]

5358 3853 2000 2464 (мастеркард )Монобанк, Юсупова

UA333220010000026206304456676.

ІПН 2653916860

4441 1114 4700 2464 (віза) Монобанк, Юсупова

UA333220010000026206304456676

ІПН 2653916860.

5168 7427 2451 8760 приват банк, Юлдашева Виолетта

4441 1144 1757 8794 Монобанк

Также смотрите: Украинский воин уничтожает вражескую бронемашину из ПТРК Javelin. ВИДЕО

Идут ужасные бои, нужна помощь в приобретении важных аппаратов для спасения раненых украинских воинов, - волонтер Юсупова 01
Идут ужасные бои, нужна помощь в приобретении важных аппаратов для спасения раненых украинских воинов, - волонтер Юсупова 02
Идут ужасные бои, нужна помощь в приобретении важных аппаратов для спасения раненых украинских воинов, - волонтер Юсупова 03
Идут ужасные бои, нужна помощь в приобретении важных аппаратов для спасения раненых украинских воинов, - волонтер Юсупова 04
Идут ужасные бои, нужна помощь в приобретении важных аппаратов для спасения раненых украинских воинов, - волонтер Юсупова 05
Идут ужасные бои, нужна помощь в приобретении важных аппаратов для спасения раненых украинских воинов, - волонтер Юсупова 06
Идут ужасные бои, нужна помощь в приобретении важных аппаратов для спасения раненых украинских воинов, - волонтер Юсупова 07
Идут ужасные бои, нужна помощь в приобретении важных аппаратов для спасения раненых украинских воинов, - волонтер Юсупова 08
Идут ужасные бои, нужна помощь в приобретении важных аппаратов для спасения раненых украинских воинов, - волонтер Юсупова 09

волонтеры (2633) Юсупова Наталья (185)


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Топ комментарии
+33
Дорогі всі ті штуки.
А чому держава не закуповує ?
Хотілось би почути міністра охорони здоров'я з цього приводу.
Чим воно займається ?
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26.05.2022 17:57
+24
Шашлики маринує і смажить.
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26.05.2022 18:00
+22
Зачем нам министерства, если люди на все скидываются?
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26.05.2022 18:05
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Правила форума Совет форумчан
Дорогі всі ті штуки.
А чому держава не закуповує ?
Хотілось би почути міністра охорони здоров'я з цього приводу.
Чим воно займається ?
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26.05.2022 17:57 Ответить
У нас все годы с 2014 волонтеры собирают помощь армии
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26.05.2022 18:06 Ответить
Не вийде виправдати.
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26.05.2022 19:00 Ответить
Не стОят, наши ворюги при власти, жизней и здоровья наших защитников. Наше счастье, что есть такие волонтеры, как Наталия. Украинцы умеют быть благодарными, особенно своим защитникам. Возмущаются, чаще всего те, кто не дал ни копейки.
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26.05.2022 19:49 Ответить
Пані Юсупова, в попередній статті був коментарій стосовно замовлення всього необхідного по програмі ленд-ліз, з виконанням замовлення на протязі трьох днів. Питання в іншому, у волонтерських організації є можливість до формування замовлень, чи ні ?
PS. на попереднє прохання, кошти скидав.
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26.05.2022 18:13 Ответить
Барановірусом вони займаються.
11 березня уряд ще платив мільйони доларів за вакцини пфайзерам.
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26.05.2022 18:36 Ответить
Все держится на волонтерах!
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26.05.2022 19:10 Ответить
После войны будем выяснять, а сейчас, надо помогать. Предателям, сдавшим Херсон, Зеленскому и Ермаку, борьбу с оппозицией во время войны, все предъявы потом.
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26.05.2022 19:42 Ответить
Юсупова не має телефона Міністра оборони України Рєзнікова?
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26.05.2022 17:57 Ответить
Резнику некогда у него жена молодуха
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26.05.2022 18:10 Ответить
..і що відповість їй Резников? Можна і до верховного Говнокомандуючого звернутися! Відповідь знаєте ? Як за пять днів до війни... ** ..ми можемо виділити кошти на закупівлю потрібних медикаментів для ЗСУ, та збільшити допомогу в два-три рази, але нам не вистачить коштів на зарплатню ОП, ДБР, слідчих, Прокуратуру, Народних депутатів!!!))) Ви десь хоть чули ..що хтось в цієї мразотної публіки запропонував хоча б 50 відсотків СВОЄЇ МІСЯЧНОЇ зарплатні віддати ЗСУ? Чи Ви чуло..що подібне? Ви бачили як екіпіровані спецназівці ДБР? Спецназ ГРУ України .. босяки у порівнянні з ними!!! А ДБРнавіть ДРГ не займаються... Кого вони в такому екіпіруванні ловлять? Мертвечука... Шуфрича.... чи прийд'ть Пороха заарештовувати в ************** кевларових шоломах та бронежилетах....))) От там і гроші на ліки пораненим...
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26.05.2022 18:18 Ответить
А де ж держава?
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26.05.2022 17:59 Ответить
Шашлики маринує і смажить.
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26.05.2022 18:00 Ответить
пох что они там жарят , я сейчас без работы , но 100ку скинул
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26.05.2022 18:42 Ответить
Та ясно, що треба скидатись.
Я ніколи не відмовлялась від допомоги військовим.
Закликаю людей допомагати, бо хто як не ми ?
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26.05.2022 19:02 Ответить
Зачем нам министерства, если люди на все скидываются?
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26.05.2022 18:05 Ответить
Вони для того щоб воровати.
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26.05.2022 18:31 Ответить
Та що ви все "де держава" та "де держава"? Клопоту і без того вистачає; люди добрі, ми ж і є - держава. Я не є прихильником теперішньої влади, але ж давайте просто мовчки допомагати хто чим може.
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26.05.2022 18:06 Ответить
Ви розумієте чи ні, що інколи необхідно не тільки виконувати роботу якогось відомства, ай заставляти їх працювати, усе необхідне може просто валятися десь на складах в гумдопомозі, місяцями. А ті скоти, навіть дупою неповорушаться, поки їм неприпече. Якщо це є в наявності, але його немає у поранених, тоді ці люди, вороги і колоборанти, і доки цьому небуде дана така формуліровка, бузладу і безвідповідальності небуде кінця.
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26.05.2022 18:28 Ответить
Зайдіть у ресторан там бідлоти повно хай допоможуть
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26.05.2022 18:22 Ответить
Одне питання.... ЧОМУ ДОСІ НЕМАЄ НАЛЕЖНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ?!
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26.05.2022 18:23 Ответить
Все це є в тій гуманітарної допомоги, яка йшла у складі військової допомоги США. Найшвидше як і всі медообладнання та польові шпиталі вона дісталася Бені. Якщо не випадковим крадіям. А навіщо ії затримали на кордоні?
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26.05.2022 18:28 Ответить
Скиньте будласка інфу про цю тему, дякую.
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26.05.2022 18:30 Ответить
Перерахував скільки змі
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26.05.2022 18:47 Ответить
Тут паралельно треба організовувати шторм МОЗ, Медичному Управлінню МОУ, інакше така, дійсно потрібна, волонтерка множить безвідповідальність і дармоїдів у владних структурах.
При Порошенко була Волонтерська рада у МОУ і дуже чітко такі питання зкоординовувала і вирішувала. Де вона тепер?! Наголосували?
І як тепер з того вийти? Вже не до ржаки, не прикольно..
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26.05.2022 18:50 Ответить
+
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26.05.2022 19:15 Ответить
Этих "железок" миилльен и еще 10 штук. Там коррупционная составляющая не дает ходу. Себестоимость производства копейки, а цена космическая из-за "прокладок".

Я и еще один член семьи проходили через это, когда пришлось ставить аппарат илизарова и пластину. Врач сразу с ходу 1000 баксов аппарат (2012 год) + 500 баксов пластина + медикаменты. На мой запрос - я сам куплю! Ответ - тогда и сам себе ставь! Пластину потом сняли, я себе оставил...а апппарат нет

Такие дела.
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26.05.2022 19:16 Ответить
+
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26.05.2022 19:44 Ответить
Альо, МОЗ, Віктор Ляшко, ти де тварюка заховалася???! Це твоя ***** робота під час війни забезпечувати лікування поранених всім необхідним!!!!
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26.05.2022 20:02 Ответить
+++
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26.05.2022 20:33 Ответить
Неправильно , все это , хватит волонтеров .
Они должны , следить за распределением государственных средств , выделяемых странами донорами на гуманитарные цели . И самое главное, есть такое понятие , как страховка солдат , так государство должно покупать каждому солдату идущему в бой страховой полис . Все точка , все остальное пустые разговоры , вот волонтеры и должны , следить за этим , делать юридическое сопровождение . Не надо изобретать велосипед .
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26.05.2022 20:44 Ответить
 
 