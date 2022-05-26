Идентифицирован мародер-рашист, оставивший в Ирпене свое фото на Polaroid, - Минцифры. ФОТОрепортаж

Специалисты Минцифры с помощью искусственного интеллекта идентифицировали военнослужащего армии РФ, занимавшегося мародерством в Ирпене Киевской области.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы увидели новость, как оккупант ограбил квартиру в Ирпене и, убегая, оставил хозяевам фотографию своего, мягко говоря, не слишком приятного фейса, сделанную на их Polaroid. С помощью искусственного интеллекта нам удалось идентифицировать этого "любителя селфи" и найти его страницу в "ВКонтакте", - написал министр.







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Оккупанта-мародера зовут Никита Третьяков, ему 26 лет, родом из Ростова-на-Дону. На странице все типично: тачки, армия, полуразвалившиеся российские дома и, конечно, алкоголь на районе. Словом, российскокомерная идиллия.







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