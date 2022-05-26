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Новости Фото Война
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Идентифицирован мародер-рашист, оставивший в Ирпене свое фото на Polaroid, - Минцифры. ФОТОрепортаж

Специалисты Минцифры с помощью искусственного интеллекта идентифицировали военнослужащего армии РФ, занимавшегося мародерством в Ирпене Киевской области.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Идентифицирован мародер-рашист, оставивший в Ирпене свое фото на Polaroid, - Минцифры 01

"Сегодня мы увидели новость, как оккупант ограбил квартиру в Ирпене и, убегая, оставил хозяевам фотографию своего, мягко говоря, не слишком приятного фейса, сделанную на их Polaroid. С помощью искусственного интеллекта нам удалось идентифицировать этого "любителя селфи" и найти его страницу в "ВКонтакте", - написал министр.

Идентифицирован мародер-рашист, оставивший в Ирпене свое фото на Polaroid, - Минцифры 02
Идентифицирован мародер-рашист, оставивший в Ирпене свое фото на Polaroid, - Минцифры 03
Идентифицирован мародер-рашист, оставивший в Ирпене свое фото на Polaroid, - Минцифры 04

Смотрите также: Рашист ограбил квартиру в Ирпене и оставил свое фото "на память". ФОТО

Оккупанта-мародера зовут Никита Третьяков, ему 26 лет, родом из Ростова-на-Дону. На странице все типично: тачки, армия, полуразвалившиеся российские дома и, конечно, алкоголь на районе. Словом, российскокомерная идиллия.

Идентифицирован мародер-рашист, оставивший в Ирпене свое фото на Polaroid, - Минцифры 05
Идентифицирован мародер-рашист, оставивший в Ирпене свое фото на Polaroid, - Минцифры 06
Идентифицирован мародер-рашист, оставивший в Ирпене свое фото на Polaroid, - Минцифры 07

Читайте также: Военные РФ с начала войны отправили из пограничных городов в глубинку России почти 60 тонн посылок, - СМИ. ИНФОГРАФИКА


Идентифицирован мародер-рашист, оставивший в Ирпене свое фото на Polaroid, - Минцифры 08
Идентифицирован мародер-рашист, оставивший в Ирпене свое фото на Polaroid, - Минцифры 09

Автор: 

армия РФ (19188) Ирпень (370) мародерство (461) Федоров Михаил (506)


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Топ комментарии
+52
Ізба з євровікном.
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26.05.2022 21:24
+46
Изба на последнем фото прекрасная С пластиковым окном и задутая пеной между бревнами Конечно, откуда ему болезному знать как работает Polaroid?
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26.05.2022 21:25
+27
История России 20-21 веков на примере оного конкретного человека
Уроды плодят уродов, которые вместо того, чтобы починить свою ****** избу, грабят дома в чужой стране.
На лице явные следы алкогольного вырождения.
Предшествуют минимум 3-4 пьющих поколения.
Генерация дегенерации.
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26.05.2022 21:34
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ага, глибинний паца... на два метри нижче чистої підлоги
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26.05.2022 21:22 Ответить
Ізба з євровікном.
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26.05.2022 21:24 Ответить
Не бурят и как ни странно все еще живой.
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26.05.2022 21:24 Ответить
Изба на последнем фото прекрасная С пластиковым окном и задутая пеной между бревнами Конечно, откуда ему болезному знать как работает Polaroid?
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26.05.2022 21:25 Ответить
уроду на бутылке сидеть проще,там автофокус...
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26.05.2022 21:33 Ответить
окно привез вместе со стиралкой с прошлого похода
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26.05.2022 21:49 Ответить
Ишь ты, богато живёт ихняя деревня...
(ще й напис NarkomaN на верхньому бревні)
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26.05.2022 21:53 Ответить
а чувак поруч в рОбі Газпром)
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27.05.2022 09:50 Ответить
А над вікном написано narkoman😁 воно й видно.
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26.05.2022 21:28 Ответить
Рило імбИцила з обвислою губою.
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26.05.2022 21:30 Ответить
Моднявиє пацани... Усє дєвкі їхніє!

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26.05.2022 21:55 Ответить
Нєруцкая водка і буржуазная кока-кола. Бургєри і піцца тоже нєскрєпния кокіє-то.
Гдє ватрушкі? Гдє ісконная кулєбяка? В конце-то концов, - бліни с лопати?!!
Однім словом, - прідатіль руцкого міра.

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26.05.2022 22:05 Ответить
Прикольна гіфка про "кока-колу" на кацапії.
Зверніть увагу, - там, де ***** і мєдвєд у тюрязі, - на стіні написано "Слава Україні!"

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26.05.2022 22:23 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/05/26/7140110/ У Франції викрили ексвійськового, який розповідав у ЗМІ про "злочини" української армії та "Азову"
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26.05.2022 21:30 Ответить
"Лайфстайл" про який можно тільки мріяти.....
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26.05.2022 21:31 Ответить
типично дебильная рожа
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26.05.2022 21:33 Ответить
История России 20-21 веков на примере оного конкретного человека
Уроды плодят уродов, которые вместо того, чтобы починить свою ****** избу, грабят дома в чужой стране.
На лице явные следы алкогольного вырождения.
Предшествуют минимум 3-4 пьющих поколения.
Генерация дегенерации.
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26.05.2022 21:34 Ответить
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26.05.2022 22:14 Ответить
так якраз таких російських письменників теперішня влада і хоче заборонити. А всякі там акуніни чи як їх і так проб'ються
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28.05.2022 08:19 Ответить
Человек, прочитавший "Окаянные дни", уже никогда не будет верить в Россию.
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29.05.2022 09:06 Ответить
Как минимум, 100-летний, то есть на протяжении 4-х поколений, отрицательный отбор.
Родословные некоторых, как мы можем допустить, глядя на это лиц... ммм... территорию, объявленную свободной от признаков разума, могут уходить корнями и в более удалённое прошлое. Аристократы дегенерации, если позволите.
Есть лица, на которых множественные пороки и отсутствие интеллекта их обладателя не может оттенить даже военная форма. А ещё есть страны, где плотность таких лиц на кв. км. повышенная.
Природа на нём явно отдохнула.
Причём активно и разнузданно, с блэкджеком и шлюхами.
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29.05.2022 09:02 Ответить
Звичайно, що квартира Валерії, яку цей хій пограбував, зірвала у кацапа дах. Лише подивіться на його ізбушку на кур´їх ніжках.
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26.05.2022 21:36 Ответить
Со стекломойпакетом...
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26.05.2022 21:40 Ответить
Ізба - вогонь! Пінобетон між бревнами - це успіх!
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26.05.2022 21:59 Ответить
Бог лежит больной, окинув глазом дикие российские дела,
где идея вывихнула разум и, залившись кровью, умерла.
Эта страна проклята Богом и нормальными людьми.
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26.05.2022 21:43 Ответить
******
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26.05.2022 21:45 Ответить
Тупа, кацапсяча харя...
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26.05.2022 21:56 Ответить
"Брат за брата - так за основу взято! Фарту масти - АУЕ!"

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26.05.2022 22:04 Ответить
Явно дебілувате.
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26.05.2022 22:05 Ответить
Івасик. Хр-р-ррр... (харчить і пускає слину)

© Лесь Подерв'янський "Хвороба Івасика"
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26.05.2022 22:10 Ответить
Обыкновенный кацапский питарас и судя по харе в роду где-то оленеводы наслелдили, впрочем как и у всей этой орды!!!!!!! Русских в природе не существует, там намешано разной чуди, мокши до моноголов!!!!!!!!!!!!!!!!!
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26.05.2022 22:08 Ответить
Вот нахуа эта информация тут сейчас? Лучше покажите его отрезанную голову с этими фотографиями и текстом, что найдём каждого!
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26.05.2022 22:12 Ответить
А теперь знатоки, внимание, вопрос!
Что за железная х#йня припи@дячена возле форточки?

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26.05.2022 22:19 Ответить
Холодильник?
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26.05.2022 22:29 Ответить
Старлінк Ілона Маска.

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26.05.2022 22:29 Ответить
холодильник орков))))))
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26.05.2022 22:30 Ответить
Драбинка для кішки.
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26.05.2022 22:42 Ответить
Та для киці якась тупікова драбинка...
То хіба що для курей, щоб курсувати між кімнатою і горищем
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26.05.2022 23:41 Ответить
Я таке колись вже бачив. Хоча ... кацапчик може бути куройобом. Такого теж бачив але в дуже похилому віці, давно, під Ярославлем...
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27.05.2022 00:22 Ответить
Згадався роман "http://loveread.ec/read_book.php?id=97619&p=1#gl_1 Последняя комедия " Юрія Мамлеєва - один із персонажів був куройобом у прямому значенні цього слова... що радикальним чином вплинуло на його долю не лише на земному, але й на потойбічному рівні. Треба зауважити, що цей чувак і його ситуація - одні з найм'якших колізій у цій метафізичній фантасмагорії
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27.05.2022 05:29 Ответить
Двое недоделков у *************** забора.
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26.05.2022 22:53 Ответить
То пацан у відпустці накурився і зробив аеродром для мух, "шоб по-военному было".
Батя подивився на це і написав - NarkomaN
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26.05.2022 23:48 Ответить
Антенна ********* смотреть? Или шо то за херня?
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29.05.2022 13:16 Ответить
Ідентифікований мародер-рашист, бажано посмертно.
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26.05.2022 22:32 Ответить
Передав дані цього у**обка в Грузинський легіон.....а там ....побачимо )
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26.05.2022 22:37 Ответить
Никитос, это - попадос!
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26.05.2022 22:54 Ответить
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26.05.2022 22:56 Ответить
По ******** у этого кацапа видно, что это дегенерирующий *****, истинный херой руцкого мира!
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26.05.2022 23:43 Ответить
Типичный АНАЛОГОВНЕТ!!!
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27.05.2022 00:58 Ответить
Їблан.
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27.05.2022 01:59 Ответить
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27.05.2022 20:42 Ответить
По пиці видно що він ідіот, а що з ідіота візьмеш. Таких навіть суди не судять, а лікують в психушці. Тому таких краще в полон не брати, а прикончити на місті щоб і державні гроші не марнувати на його утримання.
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27.05.2022 21:02 Ответить
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27.05.2022 23:24 Ответить
Это и есть страна АУЕ и её обитатели… вот в э то гавно они и хотят затащить Украину.
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27.05.2022 23:46 Ответить


чому за декiлька рокiв бiльшiсть кацапiв перетворюються в свиней?

трiшечки бiльше 25-ти а воно вже свиня та орк.

спочатку типова мокша, на деяких свiтлинах, а зараз - типове рашистське лайно...
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28.05.2022 13:31 Ответить
було б добре, якби воно не дожило до 4 червня, якраз до свого ДН...

з такого достатньо i 25 рокiв...менше буде смороду на свiтi.
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28.05.2022 13:34 Ответить
"Какая отвратительная рожа!" (с)
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28.05.2022 15:46 Ответить
а, якi мiшечкi пiд очима гарни. молоде, а вже як батька
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29.05.2022 01:48 Ответить
Ну что сказать, мальчик себе немного подпортил жизнь в плане отдыха и работы за границей. Теперь сможет отдыхать только на територии матушки россии или беларуси. Но стоит ему поехать отдохнуть в тот же Египет, я не говорю о дальнобое в страны Европы, то в аэропорту его ждёт экстрадиционный арест, экстрадиция в Украину, СИЗО СБУ, периодические прогулки по "местам боевой славы" в каске, бронике( что бы никто из местных не застрелил) и ... наручниках на следственные эксперименты, далее "самый гуманный украинский суд", который даст не меньше десятки, затем возможны такие варианты : обмен на наших пленных или политических заключенных, а они будут , либо помилование президентом (это зависит от того кто будет президентоми и какие отношения с рф будут у Украины ) в обмен на экономические и политические преференции со стороны рф. Но так или иначе, парень потеряет один, два а то пять лет своей жизни...
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29.05.2022 22:57 Ответить
 
 