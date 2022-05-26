Идентифицирован мародер-рашист, оставивший в Ирпене свое фото на Polaroid, - Минцифры. ФОТОрепортаж
Специалисты Минцифры с помощью искусственного интеллекта идентифицировали военнослужащего армии РФ, занимавшегося мародерством в Ирпене Киевской области.
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы увидели новость, как оккупант ограбил квартиру в Ирпене и, убегая, оставил хозяевам фотографию своего, мягко говоря, не слишком приятного фейса, сделанную на их Polaroid. С помощью искусственного интеллекта нам удалось идентифицировать этого "любителя селфи" и найти его страницу в "ВКонтакте", - написал министр.
Оккупанта-мародера зовут Никита Третьяков, ему 26 лет, родом из Ростова-на-Дону. На странице все типично: тачки, армия, полуразвалившиеся российские дома и, конечно, алкоголь на районе. Словом, российскокомерная идиллия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
(ще й напис NarkomaN на верхньому бревні)
Гдє ватрушкі? Гдє ісконная кулєбяка? В конце-то концов, - бліни с лопати?!!
Однім словом, - прідатіль руцкого міра.
Зверніть увагу, - там, де ***** і мєдвєд у тюрязі, - на стіні написано "Слава Україні!"
Уроды плодят уродов, которые вместо того, чтобы починить свою ****** избу, грабят дома в чужой стране.
На лице явные следы алкогольного вырождения.
Предшествуют минимум 3-4 пьющих поколения.
Генерация дегенерации.
Родословные некоторых, как мы можем допустить, глядя на это лиц... ммм... территорию, объявленную свободной от признаков разума, могут уходить корнями и в более удалённое прошлое. Аристократы дегенерации, если позволите.
Есть лица, на которых множественные пороки и отсутствие интеллекта их обладателя не может оттенить даже военная форма. А ещё есть страны, где плотность таких лиц на кв. км. повышенная.
Природа на нём явно отдохнула.
Причём активно и разнузданно, с блэкджеком и шлюхами.
где идея вывихнула разум и, залившись кровью, умерла.
Эта страна проклята Богом и нормальными людьми.
© Лесь Подерв'янський "Хвороба Івасика"
Что за железная х#йня припи@дячена возле форточки?
То хіба що для курей, щоб курсувати між кімнатою і горищем
Батя подивився на це і написав - NarkomaN
чому за декiлька рокiв бiльшiсть кацапiв перетворюються в свиней?
трiшечки бiльше 25-ти а воно вже свиня та орк.
спочатку типова мокша, на деяких свiтлинах, а зараз - типове рашистське лайно...
з такого достатньо i 25 рокiв...менше буде смороду на свiтi.