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Войска РФ пытаются протиснуться в Северодонецк и атаковали позиции ВСУ в районе Устиновки, - Гайдай. ФОТО

Из-за российских обстрелов в Северодонецке четверо погибших, в Лисичанске обстреляно отделение полиции, по области повреждено около 50 домов.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на протяжении всех суток россияне пытались протиснуться в Северодонецк со стороны Пурдовки и Щедрищевого, атаковали позиции наших военных в районе Устиновки.

"Жители Северодонецка уже забыли, когда в городе хотя бы на полчаса устанавливалась тишина. Россияне готовят по жилым кварталам непрерывно. 26 мая от снарядов врага погибли четыре северодончанина. Все – в старых районах города. Двое из них – одновременно, у одной многоэтажки. Добавились и повреждение жилого фонда – 11 многоквартирных и один частный дом, и это исключительно в Северодонецке, подсчитав количество разрушений после мощной артиллерийской атаки на Лисичанск в течение 25 мая – 19 объектов, 26 мая россияне открыли огонь по отделению полиции. пострадал", – отметил Гайдай.

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Войска РФ пытаются протиснуться в Северодонецк и атаковали позиции ВСУ в районе Устиновки, - Гайдай 01
Войска РФ пытаются протиснуться в Северодонецк и атаковали позиции ВСУ в районе Устиновки, - Гайдай 02
Войска РФ пытаются протиснуться в Северодонецк и атаковали позиции ВСУ в районе Устиновки, - Гайдай 03
Войска РФ пытаются протиснуться в Северодонецк и атаковали позиции ВСУ в районе Устиновки, - Гайдай 04
Войска РФ пытаются протиснуться в Северодонецк и атаковали позиции ВСУ в районе Устиновки, - Гайдай 05
Войска РФ пытаются протиснуться в Северодонецк и атаковали позиции ВСУ в районе Устиновки, - Гайдай 06

Еще один мужчина был убит русским снарядом вчера в Камышевахе. Также стало известно о гибели двух женщин в Горском в течение последней недели.

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Вообще, как отмечает Гайдай, в Попаснянской и Горской громадах разрушенного жилья не перечислить. Что известно за 26 мая: 11 домов в Золотом, девять – в Горском, восемь – в Тошковке, четыре – в Нырковом, три – в Николаевке.

За прошедшее отражены двенадцать атак врага, уничтожены танк, пять артиллерийских систем, пять единиц боевой бронированной техники и пять автомобилей. Подразделениями ПВО сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатую ракету и БпЛА типа "Орлан-10".

Автор: 

армия РФ (19188) Северодонецк (333) обстрел (27107) Северодонецк (605) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6495)


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Великі міста- це ******* бастіони, за які треба максимально чіплятись, знесилюючи рашистів. Лише коли є загроза оточення, то відходити, збеоігаючи особовий склад. Хай місцеві отримують прививку від рашизму, хоча не всім це допоможе
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27.05.2022 08:40 Ответить
У них був вибір евакуації.
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27.05.2022 09:02 Ответить
26 травня до готелю "Мир" у Сіверськодонецьку проникла ворожа ДРГ - ЗСУ встояли https://t.me/operativnoZSU/26076 https://t.me/operativnoZSU/26076

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27.05.2022 09:58 Ответить
Головне, щоб і біля Пурдівки, і в інших напрямках кацапи пропурділися, дриснули кров'ю і відкотилися назад.
Слава ЗСУ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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27.05.2022 09:59 Ответить
Гайдай работает в генштабе? Когда же наконец этот паникер и ссыкун закроет свой рот?...На передовую иди, глава 5% луганской области. Помогай армии делом, а не разгоняй панику языком!
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27.05.2022 11:16 Ответить
 
 