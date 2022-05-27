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За сутки россияне разрушили в Донецкой области 94 гражданских объекта. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов. Разрушения получили 76 жилых домов, школа, пожарная часть, база отдыха, 13 предприятий. Полиция задокументировала последствия обстрелов.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции Украины.

Под обстрелом врага находились населенные пункты Авдеевка, Соледар, Лиман, Святогорск, Железное, Бахмут, Марьинка, Райгородок, Крестище, Заря, Выемка. Российские войска били из реактивных систем залпового огня "Ураган", тяжелой артиллерии, танков, стрелкового оружия.

За сутки россияне разрушили в Донецкой области 94 гражданских объекта. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 01
За сутки россияне разрушили в Донецкой области 94 гражданских объекта. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 02
За сутки россияне разрушили в Донецкой области 94 гражданских объекта. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 03
За сутки россияне разрушили в Донецкой области 94 гражданских объекта. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 04
За сутки россияне разрушили в Донецкой области 94 гражданских объекта. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": При поддержке артиллерии враг пытается закрепиться в Лимане Донецкой области, - Генштаб ВСУ


За сутки россияне разрушили в Донецкой области 94 гражданских объекта. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 06
За сутки россияне разрушили в Донецкой области 94 гражданских объекта. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 07
За сутки россияне разрушили в Донецкой области 94 гражданских объекта. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 08
За сутки россияне разрушили в Донецкой области 94 гражданских объекта. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 09

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

обстрел (27107) Нацполиция (16458) Донецкая область (9629)


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Що буде робити поліція коли знищать уже всі будівлі і рахувати буде нічого?
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27.05.2022 10:35 Ответить
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27.05.2022 11:00 Ответить
РюZкий мир "любит" Донбасс чем жители тамошние...
Крысы не грабят его с марта 2014 года...
Денис Казанский подтвердит...он там жил...
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27.05.2022 11:02 Ответить
 
 