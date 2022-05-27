За сутки россияне разрушили в Донецкой области 94 гражданских объекта. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов. Разрушения получили 76 жилых домов, школа, пожарная часть, база отдыха, 13 предприятий. Полиция задокументировала последствия обстрелов.
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции Украины.
Под обстрелом врага находились населенные пункты Авдеевка, Соледар, Лиман, Святогорск, Железное, Бахмут, Марьинка, Райгородок, Крестище, Заря, Выемка. Российские войска били из реактивных систем залпового огня "Ураган", тяжелой артиллерии, танков, стрелкового оружия.
Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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Крысы не грабят его с марта 2014 года...
Денис Казанский подтвердит...он там жил...