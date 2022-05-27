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Новости Фото Война
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Оккупанты обстреливают район трассы Лисичанск - Бахмут, пытаются прорвать оборону ВСУ, но наша армия оказывает мощное сопротивление, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Оккупанты большими силами пытаются прорвать оборону украинских защитников.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Главные силы 90-й танковой и 76-й десантно-штурмовой дивизий ВС РФ сегодня продолжили наступление на трассу Бахмут – Лисичанск в районе сел Нагорное, Белогоровка, Берестово.

На этих фото украинских разведчиков российские танки и БМПТ Терминатор выехали на высоту для обстрела района трассы, а затем убегают, попав под обстрел украинской артиллерии. Противник сосредотачивает усилия на прорыве нашей обороны и применяет для этого свои основные оперативные резервы. Обстановка остается тяжелой, враг большими силами пытается прорвать нашу оборону, чтобы создать новую обстановку. Но украинская армия оказывает мощное сопротивление и прилагает усилия для разгрома ударной группировки ВС РФ. Идут очень тяжелые бои", – отметил журналист.

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Оккупанты обстреливают район трассы Лисичанск - Бахмут, пытаются прорвать оборону ВСУ, но наша армия оказывает мощное сопротивление, - Бутусов 01
Оккупанты обстреливают район трассы Лисичанск - Бахмут, пытаются прорвать оборону ВСУ, но наша армия оказывает мощное сопротивление, - Бутусов 02
Оккупанты обстреливают район трассы Лисичанск - Бахмут, пытаются прорвать оборону ВСУ, но наша армия оказывает мощное сопротивление, - Бутусов 03

Автор: 

Бутусов Юрий (4358) Луганская область (6495)


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Топ комментарии
+40
Господи, Матінко Богородице бережіть та допомагайте нашим захисникам
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27.05.2022 13:06
+26
Безумну пора лишить мандата за закон про расстрел военных на месте
Этот закон ей точно в раше написали - надо бы найти инициаторов
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27.05.2022 13:20
+24
Тихіше,Юра. Безумна вже пише на тебе кляузу в СБУ.
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27.05.2022 13:10
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Господи, Матінко Богородице бережіть та допомагайте нашим захисникам
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27.05.2022 13:06 Ответить
Тихіше,Юра. Безумна вже пише на тебе кляузу в СБУ.
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27.05.2022 13:10 Ответить
Потерпілий заздрить і нацьковує її.
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27.05.2022 13:14 Ответить
Безумну пора лишить мандата за закон про расстрел военных на месте
Этот закон ей точно в раше написали - надо бы найти инициаторов
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27.05.2022 13:20 Ответить
Провести тестове застосування законопроекту на його авторці - розстріляти Безуглу...
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27.05.2022 13:56 Ответить
ініціатори в ОП
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27.05.2022 14:38 Ответить
Поправочка вона не безумна, а безмозгла!
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27.05.2022 14:40 Ответить
То є таак! Пан Юрій заважає Ьезвуглій з Єрмаком відбудовувати Україну, бо кричить на все горло про війну! 😏 Потерпілий шеф Безвуглою війну у в голові взагалі то закінчу, то розпочинає. І о все через пана Юрія, який пише, що у нас війна. 😏 Тож пана Юрія писати про мир, Єрмака з Безвуглою і геніальним Бубочкою може змусити лише бакановське СБУ.
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27.05.2022 14:31 Ответить
Безумна людина, бо цілковито втрачено інстинкт самозбереження. Як і в усієї зеленої плісняви. Землі, блдядьво, під ногами не чує.
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27.05.2022 15:22 Ответить
На фотках, я так понимаю,три т72 и две бмпт терминатор. Разогнали их артой. Жаль, что без прямых попаданий с отлетом башен. Украине категорически не хватает определенных средств поражения. Противника прекрасно видят, но достать нечем.
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27.05.2022 13:12 Ответить
Brimstone probyli na skvoz za 10 kilometrov,no vidimo tam ix netu na etom ucastke ili droni kamikadze tam toze netu
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27.05.2022 13:19 Ответить
Вроде тысячи джавелинов, сотни дронов-камикадзе передали...
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27.05.2022 13:30 Ответить
Ну і де Джавеліни? Зараз там найбільше пекло, а ******* зброя під Київом стоить?
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27.05.2022 13:17 Ответить
Джавелины не дотянутся. Судя по качеству фото, которое делали через оптику, кацапы стоят дальше, чем 2 км.
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27.05.2022 13:21 Ответить
Джавелины старых модификаций- 2,5 км. Новой- > 4 км
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27.05.2022 14:15 Ответить
Может пора мобилизацию объявить ?
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27.05.2022 13:19 Ответить
Она объявлена с 24.02.22.
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27.05.2022 13:20 Ответить
вона активно йде.
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27.05.2022 13:22 Ответить
Она и не заканчивалась... Просто много военных в тылу сейчас. Сейчас будут ждать достаточно оружия и подгатавливать военных, потом только будет движение. У нас не такая тактика как у рашистов, тупо закидывать всех пацанов вперед
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27.05.2022 13:26 Ответить
с такой тактикой мы потихоньку сдвигаемся до границ Львовской области
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27.05.2022 21:51 Ответить
Туди вже були направлені мобілізовані, які всигли навіть підготовку пройти. Стрілкової зброї і набоїв наче вистачає, але по ним працює здалеку артилерія. Як я зрозумів, в деяких місцях нашим нічим відповісти, або є якась неузгодженість.
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27.05.2022 13:51 Ответить
Мобилизация идет полным ходом!!! Не всех берут. Стал свидетелем в военкомате как мужчине отказали, тот умолял взять (лишился родных). В списки резерва то вносят, но отфильтровуют за малейшие косяки по здоровью или физ.форме (2 ребенка или ишемия - свободен!). ЗСУ фарш не нужен, мы не армия орков
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27.05.2022 14:03 Ответить
Тоді треба їхати в Чернігів- там беруть всіх
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27.05.2022 14:17 Ответить
Нужен один, но очень болезненный удар по рашистам ( не обязательно на Донбассе) и наступит перелом на фронте.
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27.05.2022 13:39 Ответить
Такой как с переправой через Донец, Чернобаевкой и крейсером Мацква? Или еще болезненней?
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27.05.2022 15:13 Ответить
Вот Безглуздую бы туда!
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27.05.2022 13:42 Ответить
Безмозглую...
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27.05.2022 14:14 Ответить
"...намагається прорвати нашу оборону, щоб створити нове оточення."

Я что то пропустил?
Т.е. где то уже есть наши в окружении?
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27.05.2022 13:59 Ответить
Це про Маріуполь.
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27.05.2022 14:02 Ответить
Орки намагалися прорвати нашу оборону , але обіср@ лися
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27.05.2022 15:17 Ответить
Боже!Бережи їх та допомогай бити рашистів.
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27.05.2022 16:21 Ответить
 
 