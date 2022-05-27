Оккупанты обстреливают район трассы Лисичанск - Бахмут, пытаются прорвать оборону ВСУ, но наша армия оказывает мощное сопротивление, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Оккупанты большими силами пытаются прорвать оборону украинских защитников.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Главные силы 90-й танковой и 76-й десантно-штурмовой дивизий ВС РФ сегодня продолжили наступление на трассу Бахмут – Лисичанск в районе сел Нагорное, Белогоровка, Берестово.

На этих фото украинских разведчиков российские танки и БМПТ Терминатор выехали на высоту для обстрела района трассы, а затем убегают, попав под обстрел украинской артиллерии. Противник сосредотачивает усилия на прорыве нашей обороны и применяет для этого свои основные оперативные резервы. Обстановка остается тяжелой, враг большими силами пытается прорвать нашу оборону, чтобы создать новую обстановку. Но украинская армия оказывает мощное сопротивление и прилагает усилия для разгрома ударной группировки ВС РФ. Идут очень тяжелые бои", – отметил журналист.

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