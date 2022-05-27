Имеем возможность построить такое будущее для Украины, которого действительно хотим, - Зеленский. ФОТОрепортаж
Украина стала хозяином своей жизни и должна сама определять, как жить.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас такое время, когда имеем возможность построить такое будущее для Украины, которого действительно хотим. Наше будущее, именно украинское. Без каких-либо устаревших и токсичных вещей, не имеющих отношения к нашим национальным потребностям и нашему характеру. Украина стала хозяином своей жизни и должна сама определять, как жить", – отметил Зеленский.
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+39 Oleg Zaporogec
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+34 Юрий #499168
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+31 MAKAROV #508144
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Зеленський.
«Так выпьем же за то, чтоб наши желания совпадали с нашими возможностями»
Після війни розберемось, хто що хотів будувати.
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Реєстрація:27.05.2022
"кремль" треба писати правильно
Чули вже.
Найти и наказать того, кто провалил операцию с вагнеровцами
Найти и наказать того, кто сдал Херсон и юг
Найти того, кто сорвал закупку оружия, броников, касок с 2019 года, что сейчас клянчим оружие
Найти и наказать того, кто пытается развалить противопутинскую коалицию сейчас
Найти и наказать того, кто скрвывал развединформацию о российском вторжении
и т.д.
Строитель зеров.
Ваші зустрічі із міжнародними політиками - це добре , але в нашій країні повинна бути повна злагода між політиками , якої не видно на горизоті , так як ви не даєте оппозиціі і слова сказати !
а мені така Україна майбутнього треба -