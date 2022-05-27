Имеем возможность построить такое будущее для Украины, которого действительно хотим, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Украина стала хозяином своей жизни и должна сама определять, как жить.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас такое время, когда имеем возможность построить такое будущее для Украины, которого действительно хотим. Наше будущее, именно украинское. Без каких-либо устаревших и токсичных вещей, не имеющих отношения к нашим национальным потребностям и нашему характеру. Украина стала хозяином своей жизни и должна сама определять, как жить", – отметил Зеленский.

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