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Новости Фото Война
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Из-под обстрелов на Донбассе волонтеры МБФ "Фонд Добра и Любви" вывезли около 200 гражданских. ФОТОрепортаж

Рискуя жизнью, волонтеры МБФ "Фонд Добра и Любви" вывезли из г. Лисичанск, Славянск, Северодонецк и окрестностей еще около двухсот человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Среди эвакуированных - дети, пожилые люди и люди с инвалидностью, а также раненые во время боевых действий, для которых была организована первая помощь от парамедиков.

В то же время, местным, которые остаются под обстрелами, предоставлено почти 20 тонн гуманитарной помощи.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России волонтеры "Фонда Добра и Любви" совершили пять эвакуационных поездок. Две из них в Чернигов и три на Донбасс. Всего за три месяца войны были эвакуированы более тысячи человек, в том числе лежачие больные.

"С первых дней войны деятельность фонда была трансформирована в оперативный гуманитарный центр для быстрого реагирования на нужды людей, помощь пострадавшим и эвакуацию из прифронтовых зон и городов, подвергшихся наибольшим разрушениям. Для помощи украинцам мы привлекаем международные организации и институции", - рассказал председатель попечительского совета МБФ "Фонд Добра и Любви" Александр Дубовой.

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Из-под обстрелов на Донбассе волонтеры МБФ Фонд Добра и Любви вывезли около 200 гражданских 01
Из-под обстрелов на Донбассе волонтеры МБФ Фонд Добра и Любви вывезли около 200 гражданских 02
Из-под обстрелов на Донбассе волонтеры МБФ Фонд Добра и Любви вывезли около 200 гражданских 03
Из-под обстрелов на Донбассе волонтеры МБФ Фонд Добра и Любви вывезли около 200 гражданских 04
Из-под обстрелов на Донбассе волонтеры МБФ Фонд Добра и Любви вывезли около 200 гражданских 05
Из-под обстрелов на Донбассе волонтеры МБФ Фонд Добра и Любви вывезли около 200 гражданских 06
Из-под обстрелов на Донбассе волонтеры МБФ Фонд Добра и Любви вывезли около 200 гражданских 07
Из-под обстрелов на Донбассе волонтеры МБФ Фонд Добра и Любви вывезли около 200 гражданских 08
Из-под обстрелов на Донбассе волонтеры МБФ Фонд Добра и Любви вывезли около 200 гражданских 09

Автор: 

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Велика повага волонтерам, які ризикують заради порятунку людей!
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28.05.2022 17:21 Ответить
 
 