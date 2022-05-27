Так называемому генпрокурору "ЛНР", экс-правоохранителю из Луганщины, грозит до 15 лет за решеткой, - Нацполиция. ФОТО
Бывшему чиновнику милиции Луганской области, который в 2014 году перешел на сторону боевиков, грозит до 15 лет лишения свободы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Нацполиции.
"Фигурант за время службы в рядах милиции занимал руководящие должности, в том числе и во внутренней безопасности УМВД в Луганской области. Изменив присяге в 2014 году, он добровольно остался в так называемой "ЛНР", где возглавил их генеральную прокуратуру", - говорится в сообщении.
Санкция статьи, инкриминируемая 40-летнему изменнику, предусматривает наказание до 15-ти лет лишения свободы. Поэтому вскоре "генпрокурор незаконной республики" будет объявлен в розыск с правом на физическое задержание.
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