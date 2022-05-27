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Так называемому генпрокурору "ЛНР", экс-правоохранителю из Луганщины, грозит до 15 лет за решеткой, - Нацполиция. ФОТО

Бывшему чиновнику милиции Луганской области, который в 2014 году перешел на сторону боевиков, грозит до 15 лет лишения свободы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Нацполиции.

Так называемому генпрокурору ЛНР, экс-правоохранителю из Луганщины, грозит до 15 лет за решеткой, - Нацполиция 01

"Фигурант за время службы в рядах милиции занимал руководящие должности, в том числе и во внутренней безопасности УМВД в Луганской области. Изменив присяге в 2014 году, он добровольно остался в так называемой "ЛНР", где возглавил их генеральную прокуратуру", - говорится в сообщении.

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Так называемому генпрокурору ЛНР, экс-правоохранителю из Луганщины, грозит до 15 лет за решеткой, - Нацполиция 02

Санкция статьи, инкриминируемая 40-летнему изменнику, предусматривает наказание до 15-ти лет лишения свободы. Поэтому вскоре "генпрокурор незаконной республики" будет объявлен в розыск с правом на физическое задержание.

Автор: 

Нацполиция (16458) государственная измена (1539) Луганская область (6495)


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Очередной цирк от прокуратуры, так и вижу, как эти бездельники лично в лугандон поедут его арестовывать.
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27.05.2022 15:40 Ответить
А зачем морды лица замыливать, когда этот персонаж уже давно прекрасно известен тем, кто хоть немножко интересовался темой о наших бывших многочисленных "правоохранителях" из Луганской и Донецких областей? Нацполиция - это очень плохой контент и не менее никакой результат. Грозить этим преступникам уже должны реальные пули и мины, а не ваши смешные пидозры и тем более фантастические угрозы нереальными годами отсидки в наших тюрьмах. Напомните, сколько сидит сейчас у нас сепаратистов и шпионов?...
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27.05.2022 15:42 Ответить
наверно по старой привычке, как с вагнергейтом - чтобы поменьше знали "героев"
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27.05.2022 15:49 Ответить
А там Безуглая похоже стоит, поздравляет.
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27.05.2022 15:51 Ответить
Тож невдовзі "генпрокурора незаконної республіки" буде оголошено у розшук з правом на фізичне затримання. Джерело:
Невдовзі?!
Через вісім років після зради?!
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27.05.2022 15:44 Ответить
а им торопиться некуда , зарплата капает , звезды на погоны тоже
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27.05.2022 15:54 Ответить
А в реальности пенсию будет получать в Украине
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27.05.2022 15:47 Ответить
ага, шобла прокуроська. щось не дивуе..
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27.05.2022 18:26 Ответить
Ну вот зачем такая информация тут размещается? Какой она несет смысл? Ну что за бред!!??? Это все равно, что вызывать Януковича на допрос в Киев!
Придурки! Имитируют кипучую деятельность?
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27.05.2022 19:13 Ответить
 
 