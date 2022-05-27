Пограничник и таможенник за 6 тыс. дол. оказывали "услуги" по перемещению военнообязанных мужчин через границу, - Нацполиция. ФОТО

Львовские полицейские задержали преступную группу, организовавшую незаконный канал перемещения военнообязанных лиц через границу. Среди фигурантов – работники пограничной и таможенной служб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стартегических расследований Нацполиции.

Чиновники пограничной, таможенной служб и двое местных жителей наладили схему пересечения границы мужчинами, которые пытались избежать мобилизации. Сотрудники пограничной и таможенной служб не вносили информацию в соответствующие базы о выезде мужчин призывного возраста с территории Украины. Их сообщники занимались поиском лиц и вели переговоры о деталях "трансфера". Время и места "потенциальному клиенту" сообщали за несколько часов до пересечения. В то же время получали 6000 долларов США, которые в дальнейшем распределялись между всеми участниками "схемы".

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проходили в два этапа. 25 мая оперативники управления стратегических расследований во Львовской области и следователи областной полиции задержали одного из участников группировки – местного жителя – во время получения денег.

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26 мая полицейские совместно с ДБР задержали пограничника, таможенника и еще одного подельника. Ранее стражи порядка задокументировали еще один факт получения злоумышленниками аналогичной суммы.

По результатам обысков изъяли около 20 тыс. дол. США, 5 тыс. евро и другую валюту. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании мер. Уголовные производства открыты по статьям 332 и 368 Уголовного кодекса Украины.

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