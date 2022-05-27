Пограничник и таможенник за 6 тыс. дол. оказывали "услуги" по перемещению военнообязанных мужчин через границу, - Нацполиция. ФОТО
Львовские полицейские задержали преступную группу, организовавшую незаконный канал перемещения военнообязанных лиц через границу. Среди фигурантов – работники пограничной и таможенной служб.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стартегических расследований Нацполиции.
Чиновники пограничной, таможенной служб и двое местных жителей наладили схему пересечения границы мужчинами, которые пытались избежать мобилизации. Сотрудники пограничной и таможенной служб не вносили информацию в соответствующие базы о выезде мужчин призывного возраста с территории Украины. Их сообщники занимались поиском лиц и вели переговоры о деталях "трансфера". Время и места "потенциальному клиенту" сообщали за несколько часов до пересечения. В то же время получали 6000 долларов США, которые в дальнейшем распределялись между всеми участниками "схемы".
Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проходили в два этапа. 25 мая оперативники управления стратегических расследований во Львовской области и следователи областной полиции задержали одного из участников группировки – местного жителя – во время получения денег.
26 мая полицейские совместно с ДБР задержали пограничника, таможенника и еще одного подельника. Ранее стражи порядка задокументировали еще один факт получения злоумышленниками аналогичной суммы.
По результатам обысков изъяли около 20 тыс. дол. США, 5 тыс. евро и другую валюту. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании мер. Уголовные производства открыты по статьям 332 и 368 Уголовного кодекса Украины.
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Це запитання до верховного відосикомана і його шобла з усіх силових структур.
Але тут нюанс.. всіляким зеленим правоохоронцям віри вже нема від тоді як безпосередньо перед війною пішли арештовувати оборонні підприємства!!!!!
Тисячі чоловіків не мають роботи, при тому їх не беруть ні в ЗСУ, ні в ТРО.
То може треба щось з тим робити????
Идти завалы разбирать.
А сколько мне за это заплатят?
Покормят и кров дадут. Не?
Нет. Мне по безработице и финансовой помощи больше выйдет. А если в Польшу бесплатно свалит. На польские пособия.
жирует,в стране война а им похеру.