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Новости Фото Силовики
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Пограничник и таможенник за 6 тыс. дол. оказывали "услуги" по перемещению военнообязанных мужчин через границу, - Нацполиция. ФОТО

Львовские полицейские задержали преступную группу, организовавшую незаконный канал перемещения военнообязанных лиц через границу. Среди фигурантов – работники пограничной и таможенной служб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стартегических расследований Нацполиции.

Пограничник и таможенник за 6 тыс. дол. оказывали услуги по перемещению военнообязанных мужчин через границу, - Нацполиция 01

Чиновники пограничной, таможенной служб и двое местных жителей наладили схему пересечения границы мужчинами, которые пытались избежать мобилизации. Сотрудники пограничной и таможенной служб не вносили информацию в соответствующие базы о выезде мужчин призывного возраста с территории Украины. Их сообщники занимались поиском лиц и вели переговоры о деталях "трансфера". Время и места "потенциальному клиенту" сообщали за несколько часов до пересечения. В то же время получали 6000 долларов США, которые в дальнейшем распределялись между всеми участниками "схемы".

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проходили в два этапа. 25 мая оперативники управления стратегических расследований во Львовской области и следователи областной полиции задержали одного из участников группировки – местного жителя – во время получения денег.

Пограничник и таможенник за 6 тыс. дол. оказывали услуги по перемещению военнообязанных мужчин через границу, - Нацполиция 02

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Пограничник и таможенник за 6 тыс. дол. оказывали услуги по перемещению военнообязанных мужчин через границу, - Нацполиция 03

26 мая полицейские совместно с ДБР задержали пограничника, таможенника и еще одного подельника. Ранее стражи порядка задокументировали еще один факт получения злоумышленниками аналогичной суммы.

Пограничник и таможенник за 6 тыс. дол. оказывали услуги по перемещению военнообязанных мужчин через границу, - Нацполиция 04

По результатам обысков изъяли около 20 тыс. дол. США, 5 тыс. евро и другую валюту. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании мер. Уголовные производства открыты по статьям 332 и 368 Уголовного кодекса Украины.

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пограничники (1571) Нацполиция (16458) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) мобилизация (2761)


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Топ комментарии
+13
там всі такі, просто спіймали тільки двох, і то завтра відпустять
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27.05.2022 17:36
+8
Жріть вже ті гроші,ниці підараси!
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27.05.2022 17:24
+5
Дві чергові шльондри...
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27.05.2022 17:27
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Жріть вже ті гроші,ниці підараси!
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27.05.2022 17:24 Ответить
На цих протухших сраних митницях які ********* країну від дня незалежності перед усім народом і світом можна навести порядок хоча б на період війни???!!?!?
Це запитання до верховного відосикомана і його шобла з усіх силових структур.
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27.05.2022 21:26 Ответить
Дві чергові шльондри...
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27.05.2022 17:27 Ответить
там всі такі, просто спіймали тільки двох, і то завтра відпустять
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27.05.2022 17:36 Ответить
бо, із цієї суми та їхній "чесний" відсоток- це десь 25% від суми??? Так і до ОПи доберуться...
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27.05.2022 17:44 Ответить
Нічого їм не буде...
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27.05.2022 17:47 Ответить
Зрада, все пропало!!!!! Что еще напишешь?
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27.05.2022 17:52 Ответить
Що це ти пердонуло?
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27.05.2022 18:47 Ответить
О, задньопниводний виліз. Опудало, якщо тебе чпокають в анус мужчини і ти тепер себе вважаєш жєнщіной - то це твої проблеми. Однак в Україні гомосексуалізм кримінально заборонений.
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27.05.2022 19:16 Ответить
задньопниводний, я в ЄС був майже у всіх країнах, окрім болгарії і румунії. В жодній із країн Європи зараз немає війни. А в Україні військовий стан. З країни можуть виїжджати баби, інваліди або діти.
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27.05.2022 19:29 Ответить
Последняя воюющая страна закрывавшая границы Азербайджан.
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27.05.2022 20:48 Ответить
що хотіти реформа органів була
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27.05.2022 17:51 Ответить
не органом, а пісіаніном., ще одне щойновилуплене без інциклопії живе?
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27.05.2022 18:08 Ответить
Поясніть мені, воні заднім числом їх оформляють? Чесно, не розумію. На кордоні з ЄС поляки чи словаки, чи хто інший не ставлять штампік. Усіх хто повернеться зі штампіками після 24 лютого - штраф.
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27.05.2022 17:57 Ответить
Прикордонники просто роблять вигляд, що перевіряють документи, а на справді ніхто нічого не сканує - це і коштує 6 тис баксів. А в шенгені вже похєр скільки тобі років і чи є та мобілізація, аби не було проблем з законом.
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27.05.2022 19:32 Ответить
за 6 тысяч Долларов это очень и очень приличные деньги.
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27.05.2022 18:02 Ответить
На кордоні найбільша корупція
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27.05.2022 18:05 Ответить
Сам пройшов через це?
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27.05.2022 18:49 Ответить
одни на передке гибнут, другие в тылк бабки стригут.
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27.05.2022 18:07 Ответить
Ну якщо б все перекидували на "передок" то можнаиз них і не питати..
Але тут нюанс.. всіляким зеленим правоохоронцям віри вже нема від тоді як безпосередньо перед війною пішли арештовувати оборонні підприємства!!!!!
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27.05.2022 22:00 Ответить
ну так ясно, чому зе не захотів випускати чоловіків з України. ці ж митники і прикордонники несуть наверх, а верх несе іще наверх. був зе мільйонером, став мільярдером. правда, по г+г цього не розкажуть і стадо баранів буде так само вірувати і молитися на найвеличнішого.
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27.05.2022 18:08 Ответить
А жінок з дітьми,які повертаються,тримають годинами у автобусах,замініть цих підарасів на жінок,на усьому західному кордоні,бо вони там нафіг не потрібні,нехай окопи риють рилами.
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27.05.2022 18:09 Ответить
Мільйони безробітних чоловіків в Україні. Їх все одно пустять закордон.
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27.05.2022 18:39 Ответить
Я уже сумніваюсь що у владних кабінетах живе інтелект. Там поняття з руского міра. А соловіки це мясо-ресурс якому не позволено їхати.
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27.05.2022 19:16 Ответить
Схоже, ти жалкуєш, що народився чоловіком
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27.05.2022 19:19 Ответить
Я вгадав: ти пасивний гей, тому жіноче - це твоє. От тільки з паспортом не вийшов - там стоїть чол.
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27.05.2022 19:34 Ответить
Так. Але.
Тисячі чоловіків не мають роботи, при тому їх не беруть ні в ЗСУ, ні в ТРО.
То може треба щось з тим робити????
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27.05.2022 18:39 Ответить
Треба.
Идти завалы разбирать.
А сколько мне за это заплатят?
Покормят и кров дадут. Не?
Нет. Мне по безработице и финансовой помощи больше выйдет. А если в Польшу бесплатно свалит. На польские пособия.
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27.05.2022 20:54 Ответить
Ну не будуть мільйони в армії, я це кажу з 2014 року. Але багато хто хоче сталінські часи повернути, або щось подібне. Нехай їдуть і гроші заробляють. Без грошей, також Україеа не виьримає.
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27.05.2022 18:43 Ответить
Охренеть! Этот прайс "работает" третий месяц 6000 за одного, 10000 за двух. И только сейчас мусорня отреагировала???
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27.05.2022 18:58 Ответить
Да, там, на границы с ЕС и Украиной , уже не дома, там дворцы стоят.
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27.05.2022 19:11 Ответить
Ти так і скажи: я галіме сцикло, випустіть мене закордон, я сховаюсь під спідницю дружини і ніхто мене не побачить.
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27.05.2022 19:24 Ответить
Я виріс в країні де чоловік має бути чоловіком і вести себе як чоловік. Якщо ти по духу жєнщіна, то може вартує тобі зробити операцію по зміні статі, аби внутрішнє співпадало з зовнішнім?!
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27.05.2022 19:38 Ответить
Ти вже запарив вішати на мене штам москаля, виродок сцикливий. Хочеш їхати закордон - усинови трьох дітей, відріж собі кінцівку, а ще можна перелізти через кордон. Коротше, варіантів опинитися тобі біля панських параш - море. А ти все жалієшся що народився чоловіком, а не бабою
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27.05.2022 19:59 Ответить
недоумок гетьманцев и верховна зрада поднимают налоги и цены,а граница
жирует,в стране война а им похеру.
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27.05.2022 20:53 Ответить
Вот и я удивлялся откуда в Израиле полно здоровых украинцев призывного возраста, некоторые так прямо и говорили, что погранцам в лапу доллары дали и те пропустили.
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27.05.2022 21:50 Ответить
Встановіть таксу в 25 тис. і хай валять бариги не повертаючись з них в тилу користі як з козла молока а на передовій це будуть перші зрадники.
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27.05.2022 21:56 Ответить
Був би кращий заголовок "Прикордонник і митник, які за 6 тис. дол. надавали "послуги" з переміщення військовозабов'язаних чоловіків через кордон, були розстріляні на місці, за законами військового часу"
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27.05.2022 22:19 Ответить
От ніколи такого не було,аж раптом...
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27.05.2022 22:29 Ответить
Козлы нашы пограничники, они по жизни взятки брали, берут и будут брать, пока не будет нормального наказания, минимум 25 лет.
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29.06.2022 23:26 Ответить
 
 