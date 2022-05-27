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В Одессе военнослужащий ТрО продал полученную от волонтеров помощь для армии на 700 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

В Одессе правоохранители разоблачили военнослужащего териториальной обороны, продававшего полученную от волонтеров гуманитарную помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В Одессе военнослужащий ТрО продал полученную от волонтеров помощь для армии на 700 тыс. грн, - Нацполиция 01

"39-летний мужчина безвозмездно получал со складов волонтерских центров для нужд армии дроны, квадрокоптеры, составляющие бронежилетов, наколенники, карематы, медицинские и другие принадлежности. Впрочем, до военных формирований гуманитарный груз не довозил, а по дороге сбывал", - говорится в сообщении.

В Одессе военнослужащий ТрО продал полученную от волонтеров помощь для армии на 700 тыс. грн, - Нацполиция 02

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что в течение трех месяцев фигурант выручил на гуманитарке более 700 тысяч гривен.

Смотрите: Пограничник и таможенник за 6 тыс. дол. оказывали "услуги" по перемещению военнообязанных мужчин через границу, - Нацполиция. ФОТО

В Одессе военнослужащий ТрО продал полученную от волонтеров помощь для армии на 700 тыс. грн, - Нацполиция 03

Правонарушителю объявлено подозрение по ч.3 ст.201-2 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований и безвозмездной помощи, совершенное в особо крупном размере во время военного положения. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

Одесса (7879) Нацполиция (16458) гуманитарная помощь (1261) тероборона (340)


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Топ комментарии
+65
Чергова мерзенна гнида...
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27.05.2022 19:46
+51
У небі в районі Ізюма українські зенітники знищили російський ударний вертоліт Ка-52
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27.05.2022 19:46
+42
Які від 5 до 7 років?! Зараз війна, а він ще й військовий!!! Розстрілляти ссуку!!!
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27.05.2022 19:49
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Чергова мерзенна гнида...
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27.05.2022 19:46 Ответить
Скільки ж їх таких на всіх рівнях!
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27.05.2022 19:49 Ответить
Вот зачем такое задерживать и потом еще и содержать? Он просто пытался сбежать и не смог. Нечего такой мрази дальше небо коптить.
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27.05.2022 19:50 Ответить
Как говорится, убит при попытке бегства...
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27.05.2022 20:16 Ответить
за це посадять, а от чинив опір і був застрелений при затриманні
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27.05.2022 22:38 Ответить
У небі в районі Ізюма українські зенітники знищили російський ударний вертоліт Ка-52
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27.05.2022 19:46 Ответить
Слава Героям! Слава Україні!
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27.05.2022 19:57 Ответить
На картинці вертоліт гарний. А зблизька- неначе якась пластикова іграшка...
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27.05.2022 21:18 Ответить
Зблизька він - просто купка згорілого мотлоху.
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28.05.2022 00:22 Ответить
достаточно провести рейды на рынках любого города и вы обнаружите торговлю гуманитаркой. А по этому факту. очень не простой этот военнослужащий, который получил гуманитарной помощи аж на 500 тыс. грн.
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27.05.2022 19:48 Ответить
Та да. Явно был в цепочке не один.
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27.05.2022 19:51 Ответить
Які від 5 до 7 років?! Зараз війна, а він ще й військовий!!! Розстрілляти ссуку!!!
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27.05.2022 19:49 Ответить
Підтримую. Ще годуй падлу за наш кошт у тюрьмі. На розмінування його.
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27.05.2022 20:05 Ответить
Краще на передок, без броніка і шлема і на цепку, щоб не втік.
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27.05.2022 20:16 Ответить
Чому ви такі суворі, дати йому гранатомет, хай підірве ворожий танк, попередити його та дати шанс виправитись.
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27.05.2022 20:36 Ответить
Пропоную покласти у мішок і кинути у море хай поплаває гнида
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27.05.2022 19:49 Ответить
И что,никто из "правоохранителей" не знал раньше??????
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27.05.2022 19:50 Ответить
А моня бродський з броніками?
Чи його не можна чіпати бо антісемітизм?
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27.05.2022 19:51 Ответить
Нє. На фронт у перші ряди.
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27.05.2022 19:51 Ответить
И без бронника и наколенников.
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27.05.2022 23:26 Ответить
Знаете когда была статья расстрельная в УССР то и крали, как-то поменьше ,боялись .Фактор сдерживания был. А теперь вагон укради , половину отдай и живи припеваючи. Про трубу то вообще , шось, а про африканский уголь так то вообще ,усраться со смеху. Про взрывы военных складов ,это вообще отдельная история. Потомки будут недоумевать ,как такое могло быть, согласитесь
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27.05.2022 19:52 Ответить
Якщо чесно - дивує, що на сайтах зараз можна купити шоломи українського виробництва при тому, що військові часто шоломами не забеспечені! Весь тираж українськіх шоломів має бути вікуплений державою на рік вперед! А СБУ має слідкувати за тим, чомі такі речі з'являються у продажі і звідки вони взялись у продавців.
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27.05.2022 19:57 Ответить
Державою?
Не смешите мои тапочки......
До сих пор логистика держится на волонтёрах.
А держава за 8 лет войны не смогла наладить закупки боюронников, шлемов, приб ноч видения, прицелов и много другого.
Всё время чинуши срывали закупки пытаясь запустить туда лапу. Шо при Пете что при Зеле.
Я уже не говорю что у Зеленского армия вообще была не в приоритете.
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28.05.2022 09:57 Ответить
Показов рострiл
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27.05.2022 19:59 Ответить
https://www.ebay.com/itm/403656840682?hash=item5dfbd295ea:g:QVIAAOSwiC9ifoXD&amdata=enc%3AAQAHAAAA8Obij2A%2BwIR%2BaQ7c5XhegF%2BqqUT6GF8JjxoP3%2Br81gROoRIlbLonko7Q6bk9fyJYFnnQIOl4L%2FgF0LmJE1Y9EYVpnZ2NLVw0TgWnziTQ0j%2Fc%2B3G%2FHTrnCUa1wtrtftVaf0f2XRsm%2FVKsDh2WXMg1%2BnWYIq05%2FGfZkobOvONHLctXzsO4ekm1vWcpI59F6mV8i80yzBtawEutoC0dzSS26%2FXFfnZ%2FIFmM1CIE5mbjPS4iJhZC5qI8amud7hqdD6w59JCku16mqj0FXz%2FaiaIKwk5Zynnxcmi5ZeGtlnLoPGS5ppFzLLseitpWSNTKYzGvbw%3D%3D%7Ctkp%3ABFBM2rmp56Bg В ЗСУ плитоносок Украинского производства не хватает? Не знаю, на ebay их есть! Прямо из воюющей Украины.
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27.05.2022 20:02 Ответить
Ну, як на мене, це схоже на звичайний маркетинг.
Зараз на заході "в тренді" війна України з парашею, от вам і українська амуниція.
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27.05.2022 20:12 Ответить
Ну как-то это некрасиво, мягко говоря. Продается ВСЕ - от берцев до сухпайков. Если все это собрать вместе, получается вполне себе промышленный масштаб.
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27.05.2022 20:16 Ответить
АУУУУ Вінницьке СБУ , це ваш вінницький барига!!! чи вже "отслюнявил"?
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27.05.2022 20:20 Ответить
Ну я вам открою тайну. Для Украины форму и снаряжение шил Китай. Я тендеры после начала войны просматривал, там все дешевый Китай в тендерах. Прямо с моделями. Поэтому на ибей может что угодно писаться, ткань мы тоже с Китая покупаем. Сейчас с нею огромная проблема, да и на фотках на Ибей такие аккуратные плитоноски, вы видели что Украина шьет? Хочу заметить, что уже конечно шьют лучше, так как изначально парни звонили и говорили можно что угодно только не Украинское, за неделю разлезлись плитоноски и разгрузки которые им выдали. Возим с второй недели снаряжение для ВСУ. По волонтерам там вообще беда. Структура которую создало государство это больше для воровства. Спецы звонят и говорят что получили зарплату нужно то и то. Платят свои кровные деньги потому что жить хотят. Ценят за скорость и качество. На вопрос, а что волонтеры? Говорят гомно возят которое можно дать мобилизованным чтобы было. Для понимание выехать в отличии от гос. волонтеров заграницу не могу, нам возит поляк заезжает сгружает, а потом вы уже отправляем кто куда заказал. Для понимания вот недавно просили завезти 5000 аптечек автомобильных для нужд ВСУ. Я честно спросил вы на перепродажу? Говорят да гос заказ, сказали абы что? И что ВСУ будет делать с теми аптечками обтираться салфетками блин? Реально реамационная аптечка стоит 3000-3500 гривен, а они покупают по 100-150 грн. аптечки для водителей и в ВСУ. Гумонитарка крадется с 5 фур 4. Итальянец завозил макароны на третью неделю войны, так вот куда делось 4 фуры во Львове чиновники так и не смогли ему сказать.
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27.05.2022 20:21 Ответить
Сложно пояснить Американцам, шо Украине нужна помощь на всех уровнях, когда тебе в лоб задают вопрос "А почему тогда любую Украинскую амуницию можно запросто купить на ebay? Причем прямо из той же Украины."
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27.05.2022 20:36 Ответить
так, та ще у описуванні таке: "...Украинский оригинальный военный магазин. Спецтехника из Украины. В Украине захвачено много российского военного имущества во время войны. Просто скажи мне, что ты ищешь..." продавець-



https://www.ebay.com/usr/ukrseller_one ukrseller_one
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28.05.2022 05:10 Ответить
А боты зеленского тут на форум воняли, что мол, Швец врет - Швец рука москвы и т.п.
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28.05.2022 01:19 Ответить
Оце результат того, що військові комісаріати ігнорують мотивованих добровольців, зате щедро роздають повістки на блокпостах, вручають їх порушникам ПДР, та відправляють до армії людей, що намагалися втікти з України.
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27.05.2022 20:08 Ответить
Ну тут вы неправы, тер оборона сейчас это только по блату, в нее вступают чтобы откосить от армии и иметь хорошую зарплату, в одесской области да и в большинстве областей в тер. оборону можно попасть только за взятку. В Николаевскую тоже.
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27.05.2022 20:52 Ответить
100 % !! фермерские мордастые сынки и моложавые ментовские ранние пенсионеры 50 плюс минус в первых рядах !! а еще как прослышали получат УБД на равне с теми кто льет кровь на передке , ого го , да зарплата 20-30 шт ..
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27.05.2022 21:12 Ответить
Пошел на хер! Я пошел в тероборону , потому что к нам роки подошли на 10км от нас.Выдали только калаши и рожки с патронами по разному одним 2 одним 3 рожка. Никакого обмундирования , никаких броников , никакой зарплаты. Стояли на блок посту , помогали нашим ракеты градовские грузить , потому что в 300м от блок поста в лесу базировались ракетчики. Достали пару плитоносок в одну запихнули 8мм сталь 3 , в другую варёные из рессор. Потом пробовали отстрелять , наши патроны ничего не пробили , а вояки дали рашистские патроны , бронебойные , так 8мм как сквозь масло , а вот рессоры не пробили , вмятина около 4-5 мм и все! Контингент пестрый , на село всего 12 автоматов и еще без оружия куча. Поделились на 3 смены по 8 человек 4 с калашами 4 без , так и стояли , пока орки не свалили ! Про УБД и остальную хрень узнали уже к концу марта , тогда же и контракт только подписали. Пошли не за плюшками , не хотели что бы орки к нам зашли. Может пользы от нас и немного было , но вояки говорили , что если бы нас не было им бы самим пришлось стоять , ну и как рабочая сила им помогали. Так что никаких зарплат мы не видели и не видим! За 2 месяца деньги закончились и начали кто как может работать . Давать ли нам УБД? Да , на передке мы не были , 10 км это не передок , но нам крупно повезло , что в нашу сторону грады враг не развернул , а то бы элементарно село стер бы , что такое 10км для града? Не для этого пошли и ничего не получили.Пару человек из нас пошли потом в ВСУ !Я не пошел 55 лет , конечно партизанить можно , можно и воевать , но опыта никакого , перед этим автомат 35 лет назад держал и служил в такой должности , что вообще автомат 3 раза видел. Проходить обучение надо , да и физически наверно не в той форме что 35 лет назад . Но когда к нам подходить начали , отправил своих в Польшу и за оружием побежал ! Героем себя не считаю , но и пассивы сидеть в погребе не хотел
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27.05.2022 23:11 Ответить
Пишаюсь Вами, дякую що боронете Україну від рашистської навали. Слава Україні! Героям Слава!
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28.05.2022 14:09 Ответить
Чесне слово, хоч бери та руки рубай.

Люди збирають, віддають кошти, ми заходи різні проводимо, шукаємо будь-яку можливість, щоб заробити копійку і закупити речі для військових, а воно, гидота, краде і перепродує.
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27.05.2022 20:09 Ответить
во время войны три месяца бесконтрольно получал кучу гуманитарки? тут явно не он один замешан...
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27.05.2022 20:11 Ответить
Ммммммда...
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27.05.2022 20:15 Ответить
сколько уже раз военные просили, что зарапайте на том что передаете ДЛЯ ЗСУ. вещь должна быть целой, но выглядеть так, что ее нельзя будет продать еще раз.
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27.05.2022 20:15 Ответить
Тварюко!
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27.05.2022 20:20 Ответить
Писати, царапати, вирізати: гуманітарна допомога або допомога ЗСУ, так, щоб не втратило функціональність, проте продати вже зась.
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27.05.2022 20:25 Ответить
Кому продавав?Якщо хтось купив значить собі не залишив,а перепродав,але з націнкою.А якщо перепродав то тим же військовим яким і йшла та допомога.Стрічка Мебіуса якась,а не Україна..
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27.05.2022 20:27 Ответить
От гнида, а скільки ще их, що не впіймали? За таке довічне давати, це як мінімум.
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27.05.2022 20:36 Ответить
Расстрелять гнида, сейчас война, по его вине могли погибнуть наши воины.
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27.05.2022 20:37 Ответить
А може прсто пристрелити?
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27.05.2022 20:55 Ответить
І яка піз№день народжує таку сволоту.
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27.05.2022 20:56 Ответить
Так будет длится до бесконечности... Вы этих ублюдков хоть тысячу поймайте, нихера не изменится. Если вы при людно пару тройку расстреляете, и покажете на всю Украину, О!!! Это будет номер, что в два три раза упырей сходу поубавится, мародерить, воровать, пытаться обмануть на бабки и т.д.!!! А до тех пор - НИ ХЕРА И НИ КОГДА НЕ ИЗМЕНИТСЯ, СОВЕСТЬ У ТАКИХ УБЛЮДКОВ ОТСУТСТВУЕТ, ИМ ЧТО ВОЙНА ЧТО МИРНОЕ ВРЕМЯ ОДИН ХРЕН!!
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27.05.2022 20:58 Ответить
А чому прізвище цього УРОДА не опрілюднули??? Країна повинна знати «своїх ХЕРОІВ»!!!…як і ВСЮ його «сім'ю»
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27.05.2022 20:59 Ответить
які йому 5-7 років? у РАСХОД суку!!!
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27.05.2022 21:04 Ответить
Пока их не будут расстреливать ничего не изменится. Этого "предпринимателя" просто расстрелять, а вот тех, кто у него что-то покупал, на эти 5-7 лет и посадить.
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27.05.2022 21:08 Ответить
Підтримую всіх хто вимагає розстрілу цієї мерзенної гидоти.
Чому у нас такої срані є, і є не мало?
Відповідь проста як двері - ми не утилізуємо цю погань а значить вона лише плодиться і розмножується.
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27.05.2022 21:16 Ответить
А що це ще за 'склади волонтерських центрів'??? Тобто замість того щоб точково адресно забезпечувати бійців в окопах все купується у склад?? Та ну нафіг таких волонтерів! Ще й незрозуміло кому безконтрольно такі дорогі речі роздають! Ведмежу послугу такі волонтери роблять всім! І бійцям і державі і тим,хто перераховує їм кошти....тьфу!
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27.05.2022 21:25 Ответить
Жах в тому, що на склади потрапляють речі військові, що надають волонтерськи організації Европи, звідти вони мусять розвозитись нашими волонтерами по частинам. Тут наші гніди і чатують. Розстріляти гада, гадів.
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27.05.2022 21:56 Ответить
Еврей устраивается в партизанский отряд, ему говорят:
- Ну так просто нельзя, давай, сперва бери листовки за красную армию, распространяй.
Он берет, уходит. День нет, два нет, через неделю приходит...
- Ну и задачку вы задали, думал не продам.
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27.05.2022 21:31 Ответить
А ті бариги що купували далі барижать.
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27.05.2022 21:40 Ответить
Я ще не зустрічав бізнесмена-патріота і чиновника при владі що має ресурс який би не намагався заробити на війні
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27.05.2022 21:43 Ответить
В Другу Світову, коли німці ввійшли в Харків, було масове мародерство з боку місцевих жителів. Німці зловили пару мародерів з награбованим добром і одразу привселюдно повісили їх. З того дня мародерство припинилось. А мішки з награбованим ще довго лежали біля шибениць...
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27.05.2022 21:44 Ответить
Та які 5-7 років такому покидьку???
Видати за Медведчука та обміняти у орків на достойних людей!!
А як ті зрозуміють що це не медведчук -- піде "на підвал" оце йому заслужена кара буде!
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27.05.2022 21:48 Ответить
Це мародерство. За пограбування житла-15 років під час війни,а за пограбування армії під час війни-7?? З дуба в пали? треба терміново міняти закон! Слуги, терміново!!
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27.05.2022 21:52 Ответить
Нехай продасть свої органи, може й краще зробить
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27.05.2022 23:06 Ответить
он, млять в фиолетовом спорткостюме на передок ездил?
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28.05.2022 01:31 Ответить
мене за цю новину Андрій Карпов заблокував на своєму телеграмканалі я там трохи "байрактарів" в нього а він мене не зрозумів мабудь та прийняв за зелену плісняву мабуть
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28.05.2022 05:00 Ответить
а я там ще "поджавелиніти" хотів
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28.05.2022 05:02 Ответить
 
 