В Одессе военнослужащий ТрО продал полученную от волонтеров помощь для армии на 700 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

В Одессе правоохранители разоблачили военнослужащего териториальной обороны, продававшего полученную от волонтеров гуманитарную помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"39-летний мужчина безвозмездно получал со складов волонтерских центров для нужд армии дроны, квадрокоптеры, составляющие бронежилетов, наколенники, карематы, медицинские и другие принадлежности. Впрочем, до военных формирований гуманитарный груз не довозил, а по дороге сбывал", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что в течение трех месяцев фигурант выручил на гуманитарке более 700 тысяч гривен.

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Правонарушителю объявлено подозрение по ч.3 ст.201-2 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований и безвозмездной помощи, совершенное в особо крупном размере во время военного положения. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.