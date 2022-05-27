В Одессе военнослужащий ТрО продал полученную от волонтеров помощь для армии на 700 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО
В Одессе правоохранители разоблачили военнослужащего териториальной обороны, продававшего полученную от волонтеров гуманитарную помощь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"39-летний мужчина безвозмездно получал со складов волонтерских центров для нужд армии дроны, квадрокоптеры, составляющие бронежилетов, наколенники, карематы, медицинские и другие принадлежности. Впрочем, до военных формирований гуманитарный груз не довозил, а по дороге сбывал", - говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что в течение трех месяцев фигурант выручил на гуманитарке более 700 тысяч гривен.
Правонарушителю объявлено подозрение по ч.3 ст.201-2 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований и безвозмездной помощи, совершенное в особо крупном размере во время военного положения. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.
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Чи його не можна чіпати бо антісемітизм?
Не смешите мои тапочки......
До сих пор логистика держится на волонтёрах.
А держава за 8 лет войны не смогла наладить закупки боюронников, шлемов, приб ноч видения, прицелов и много другого.
Всё время чинуши срывали закупки пытаясь запустить туда лапу. Шо при Пете что при Зеле.
Я уже не говорю что у Зеленского армия вообще была не в приоритете.
Зараз на заході "в тренді" війна України з парашею, от вам і українська амуниція.
https://www.ebay.com/usr/ukrseller_one ukrseller_one
Люди збирають, віддають кошти, ми заходи різні проводимо, шукаємо будь-яку можливість, щоб заробити копійку і закупити речі для військових, а воно, гидота, краде і перепродує.
Чому у нас такої срані є, і є не мало?
Відповідь проста як двері - ми не утилізуємо цю погань а значить вона лише плодиться і розмножується.
- Ну так просто нельзя, давай, сперва бери листовки за красную армию, распространяй.
Он берет, уходит. День нет, два нет, через неделю приходит...
- Ну и задачку вы задали, думал не продам.
Видати за Медведчука та обміняти у орків на достойних людей!!
А як ті зрозуміють що це не медведчук -- піде "на підвал" оце йому заслужена кара буде!