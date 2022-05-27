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20 111 25

Финал операции "Z", большая денацификация, способ сберечь лицо путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Финал операции Z, большая денацификация, способ сберечь лицо путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Финал операции "Z"

Финал операции Z, большая денацификация, способ сберечь лицо путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Дайте Шарикову селедку...

Финал операции Z, большая денацификация, способ сберечь лицо путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Большая денацификация

Финал операции Z, большая денацификация, способ сберечь лицо путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Совет шамана

Финал операции Z, большая денацификация, способ сберечь лицо путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Есть способ сохранить лицо путина...

Финал операции Z, большая денацификация, способ сберечь лицо путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Так и живем ...

Финал операции Z, большая денацификация, способ сберечь лицо путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Пора...

Финал операции Z, большая денацификация, способ сберечь лицо путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Времена изменились

Финал операции Z, большая денацификация, способ сберечь лицо путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

А расскажи еще раз, откуда оно готовилось? 

Больше фотошопов смотрите здесь

Лавров Сергей (2295) Медведчук Виктор (1789) политика (6957) путин владимир (31247) фотожаба (14376) Шойгу Сергей (712)


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Топ комментарии
+41
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27.05.2022 21:25
+41
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27.05.2022 21:29
+40
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27.05.2022 21:29
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по поводу этой фотки с ******. какомуто писинджеру, прости госпаде, недавно я токо про него узнал 98 лет. до сели не слыхал. так ***** по сравнению с ним младенец. чо ему в таком случае стрелятсо?
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27.05.2022 21:22 Ответить
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27.05.2022 21:25 Ответить
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27.05.2022 21:42 Ответить
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27.05.2022 21:26 Ответить
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27.05.2022 22:05 Ответить
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27.05.2022 21:27 Ответить
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27.05.2022 21:29 Ответить
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27.05.2022 21:29 Ответить
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27.05.2022 21:30 Ответить
Суп супом, а борща все равно хочется!!!
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27.05.2022 21:32 Ответить
! і з галушками!
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27.05.2022 21:33 Ответить
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27.05.2022 21:36 Ответить
З пампушками їв не раз , згадаєш - слиною давишся ,але щоб борщ з галушками - ти якийсь садомазохіст ))
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27.05.2022 23:48 Ответить
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27.05.2022 21:39 Ответить
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27.05.2022 22:09 Ответить
тільки, почерк, чомусь, той самий
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29.05.2022 13:13 Ответить
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27.05.2022 21:44 Ответить
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27.05.2022 21:53 Ответить
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27.05.2022 22:29 Ответить

а вяликая рашка живёт своей обычной жизнью.

https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/3617



https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/3617
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27.05.2022 22:38 Ответить
Вяликая руцкая "культура" всегда на высоте.
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27.05.2022 22:50 Ответить
https://ibb.co/PzbdrQv
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28.05.2022 07:48 Ответить
як обично - через жопу
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28.05.2022 17:25 Ответить
Классная подборка фотожаб в этот раз
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28.05.2022 10:07 Ответить
 
 