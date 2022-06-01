Павших защитников Украины Игоря Ракулина, Александра Кишко и Юрия Баранца проводили в последний путь на Полтавщине. ФОТОрепортаж
У Свято-Успенского собора в Полтаве архиепископ Харьковский и Полтавский владыка Федор провел панихиду по двум воинам, которые погибли в борьбе с российскими оккупантами. Еще с одним простились в Глобинской громаде.
Об этом сообщает Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки, передает Цензор.НЕТ.
Сержант Ракулин Игорь Николаевич погиб 25 мая в боях за город Северодонецк Луганской области.
Солдат Кишко Александр Иванович скончался 29 мая в госпитале от полученных огнестрельных ранений.
Вместе с тем в Глобинской громаде прощались с сержантом Баранцем Юрием Васильевичем, погибшим 17 мая в результате ракетных обстрелов поселка Десна Черниговской области.
"Светлая память украинским воинам, погибшим в результате российского вторжения. Искренние соболезнования родным и близким павших защитников", - говорится в сообщении Центра.
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