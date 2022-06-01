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Павших защитников Украины Игоря Ракулина, Александра Кишко и Юрия Баранца проводили в последний путь на Полтавщине. ФОТОрепортаж

У Свято-Успенского собора в Полтаве архиепископ Харьковский и Полтавский владыка Федор провел панихиду по двум воинам, которые погибли в борьбе с российскими оккупантами. Еще с одним простились в Глобинской громаде.

Об этом сообщает Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки, передает Цензор.НЕТ.

Сержант Ракулин Игорь Николаевич погиб 25 мая в боях за город Северодонецк Луганской области.

Солдат Кишко Александр Иванович скончался 29 мая в госпитале от полученных огнестрельных ранений.

Вместе с тем в Глобинской громаде прощались с сержантом Баранцем Юрием Васильевичем, погибшим 17 мая в результате ракетных обстрелов поселка Десна Черниговской области.

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"Светлая память украинским воинам, погибшим в результате российского вторжения. Искренние соболезнования родным и близким павших защитников", - говорится в сообщении Центра.

Павших защитников Украины Игоря Ракулина, Александра Кишко и Юрия Баранца проводили в последний путь на Полтавщине 01
Павших защитников Украины Игоря Ракулина, Александра Кишко и Юрия Баранца проводили в последний путь на Полтавщине 02
Павших защитников Украины Игоря Ракулина, Александра Кишко и Юрия Баранца проводили в последний путь на Полтавщине 03
Павших защитников Украины Игоря Ракулина, Александра Кишко и Юрия Баранца проводили в последний путь на Полтавщине 04
Павших защитников Украины Игоря Ракулина, Александра Кишко и Юрия Баранца проводили в последний путь на Полтавщине 05
Павших защитников Украины Игоря Ракулина, Александра Кишко и Юрия Баранца проводили в последний путь на Полтавщине 06
Павших защитников Украины Игоря Ракулина, Александра Кишко и Юрия Баранца проводили в последний путь на Полтавщине 07
Павших защитников Украины Игоря Ракулина, Александра Кишко и Юрия Баранца проводили в последний путь на Полтавщине 08
Павших защитников Украины Игоря Ракулина, Александра Кишко и Юрия Баранца проводили в последний путь на Полтавщине 09

панихида (66) Тахтаулове (764) похороны (1528) смерть (9218) потери (4381) Полтавская область (1150)


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01.06.2022 16:34 Ответить
Слава Героям !
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01.06.2022 16:35 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
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01.06.2022 16:47 Ответить
спочивайте у мирі хлопці...
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01.06.2022 17:20 Ответить
Боляче і сумно 😪😪😪
Вічна Пам'ять Героям !!
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01.06.2022 17:28 Ответить
Знову Полтавщина ...
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01.06.2022 17:39 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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01.06.2022 18:07 Ответить
це війна ..хоть на Полтавщині мирне небо ...в травні 8 захисників тільки за один день ховали .....
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01.06.2022 19:56 Ответить
 
 