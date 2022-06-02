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За сутки россияне разрушили 23 объекта гражданской инфраструктуры Николаевщины, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Повреждены шесть многоэтажек, 12 частных домов, четыре частных предприятия и другие объекты инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"Ударам подвергся Николаев и пять населенных пунктов - Очаков, Шевченково, Лупарево, Лепетиха и Галициново. Есть погибшие и пострадавшие. Правоохранители документируют последствия очередных вражеских обстрелов. Продолжаются расследования уголовных производств, начатых по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

За сутки россияне разрушили 23 объекта гражданской инфраструктуры Николаевщины, - Нацполиция 01

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За сутки россияне разрушили 23 объекта гражданской инфраструктуры Николаевщины, - Нацполиция 02
За сутки россияне разрушили 23 объекта гражданской инфраструктуры Николаевщины, - Нацполиция 03
За сутки россияне разрушили 23 объекта гражданской инфраструктуры Николаевщины, - Нацполиция 04
За сутки россияне разрушили 23 объекта гражданской инфраструктуры Николаевщины, - Нацполиция 05

Автор: 

Николаев (2149) Николаевская область (2121) обстрел (27114) Нацполиция (16458)


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Ну шо тут коментувати. Піпець. Тварюки.
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02.06.2022 11:19 Ответить
Де байрактари, свічблейди, пір ни, піони???
За три місяці вже можна було ввести в стрій і давно розроблені Громи
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02.06.2022 15:45 Ответить
 
 