За сутки россияне разрушили 23 объекта гражданской инфраструктуры Николаевщины, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Повреждены шесть многоэтажек, 12 частных домов, четыре частных предприятия и другие объекты инфраструктуры.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.
"Ударам подвергся Николаев и пять населенных пунктов - Очаков, Шевченково, Лупарево, Лепетиха и Галициново. Есть погибшие и пострадавшие. Правоохранители документируют последствия очередных вражеских обстрелов. Продолжаются расследования уголовных производств, начатых по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За три місяці вже можна було ввести в стрій і давно розроблені Громи