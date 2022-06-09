В Калифорнии грузят гаубицы M777 для отправки по Украине, - Генштаб ВСУ. ФОТО

В штате Калифорния происходит загрузка гаубиц M777 в самолеты Воздушных Сил США для отправки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Министерство обороны США официально сообщает, что "M777 буксированная 155-мм гаубица Корпуса морской пехоты США загружается на C-17 Globemaster III Воздушных Сил США на базе воздушного резерва "Марш", штат Калифорния как часть безопасности помощи США Украине", - говорится в сообщения.

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