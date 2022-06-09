В Калифорнии грузят гаубицы M777 для отправки по Украине, - Генштаб ВСУ. ФОТО
В штате Калифорния происходит загрузка гаубиц M777 в самолеты Воздушных Сил США для отправки по Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"Министерство обороны США официально сообщает, что "M777 буксированная 155-мм гаубица Корпуса морской пехоты США загружается на C-17 Globemaster III Воздушных Сил США на базе воздушного резерва "Марш", штат Калифорния как часть безопасности помощи США Украине", - говорится в сообщения.
Топ комментарии
+41 Олександр Дніпро
показать весь комментарий08.06.2022 23:38
+36 Бенина Мама
показать весь комментарий08.06.2022 23:20
+22 Dan Mipro
показать весь комментарий08.06.2022 23:27
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Закупівель такого масштабу в минулі роки не було.
На порталі держзакупівель рф у травні з'явилося багато лотів на організацію поховань у різних містах. Як правило, могили закуповують для людей без родичів або незахищених соціальних груп, при цьому кількість могил аномально велика.
У Хабаровському краї замовлено риття одразу 700 могил. Аналогічний контракт був 6 років тому - але всього на 120 могил, при цьому сильно дорожчий за нинішній. Тобто нинішні поховання організують нашвидкуруч.
Також подібні крупні замовлення є в Красноярську, Челябінській області, Карелії, Мурманську.
А в Москві підприємливі ритуальники активно зайнялись маркетинговими заходами для окремої цільової аудиторії 😈. В рекламках нагадують про соціальну допомогу на поховання, призначену «ветеранам бойових дій і чинним військовослужбовцям».
А шо по решткам «вєтєранов спєцопєрации?»
https://t.me/operativnoZSU/27902
Лови, Василь Иваныч, три топора!
Ы-ы-ы-ы-...
йоєдиная россия украла свою емблему перефарбувавши ведмедя в синій колір
=============
шайкраща новина за сьогодні.
2) У Каліфорнії вантажать гаубиці M777...
.............................................................................................
Якось з "********" невдобно получилось, нє ???
То їх ще досі не дали, а тільки вантажать?!!