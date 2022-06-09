Войска РФ обстреляли цех производства аммиака на северодонецком "Азоте", в направлении Екатериновки враг понес потери и отступил, - Гайдай. ФОТО

Войска РФ обстреляли территорию цеха производства аммиака на северодонецком "Азоте", по области есть четыре погибших.

Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты продолжают безуспешные поиски слабых мест в обороне Северодонецка, в то же время расстреливая мирные кварталы и объекты промышленности Луганщины.

"8 июня вечером они дважды попали по северодонецкому объединению "Азот". Повреждены по меньшей мере два цеха в разных концах химического предприятия. Один из них - цех производства аммиака. О последствиях обстрелов сообщим отдельно", - подчеркнул Гайдай.

Он сообщил о минимум четырех погибших жителях области. Один из них – северодончанин, которому россияне нанесли смертельное ранение еще 6 июня. Враг отнял жизнь и у трех лисичан – мужчины и двух женщин.

За последние двое суток ранения разной степени тяжести получили шесть лисичан. Четверо из них были сразу госпитализированы в областную клиническую больницу в Днепре, - отмечает глава Луганщины.

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Несчастье произошло в одной семье - в результате артиллерийского обстрела Лисичанска была убита женщина и ранена ее дочь.

Из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня 8 июня российской армией обстреляны Северодонецк, Лисичанск, Привольное, Орехово, Устиновка, Горское, Екатериновка, Белогоровка, Николаевка, Камышеваха, Павлоград, что под Северодонецком.

































По Тошковке оккупанты нанесли авиаудар и неудачно провели штурм. В направлении Катериновки украинские воины также нанесли противнику потери. Враг отошел.

Кроме того, россияне нанесли ракетно-авиационные удары по Верхнекаменке и Золотому.

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Где более или менее безопасно, местность успели осмотреть и зафиксировать разрушения, отмечает Гайдай.

Так, в Горском повреждено 10 домов, в Орехове – восемь, в Лисичанске – четыре.

Также глава региона напоминает, что за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены три танка, две боевые бронированные машины и четыре единицы автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".