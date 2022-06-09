В результате вражеских обстрелов Харькова ночью погибли 2 человека, 4 ранены, - ГСЧС. ФОТО

Ночью враг нанес удар по городу Харькову, не утихали обстрелы россиян и в населенных пунктах области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.

"В результате вражеского обстрела около 23:00 пожары произошли в зданиях кафе, продовольственного магазина и школьной библиотеке в Новобаварском районе Харькова. Общая площадь пожаров составила около 500 кв.м. Частичные повреждения получило здание школы. Для ликвидации пожара было задействовано 9 единиц пожарного техники и 50 человек личного состава ГСЧС.В 03:10 все пожары были ликвидированы.

По предварительным данным 2 человека погибли, еще 4 человека получили травмы. Окончательная информация выясняется", – говорится в сообщении.

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В ГСЧС отмечают, что пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Новобаварском (2) районе Харькова, а также Чугуевском (8), Изюмском (2), Богодуховском (2) и Харьковском (2) районах области. В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, мастерская, сеновал, складские здания, гаражи и автомобили, здание кафе, магазин, школьная библиотека, а также хвойные леса.

"Аварийно-спасательные работы проводились на 4 разрушенных рашистами объектах в Салтовском, Киевском, Холодногорском и Индустриальном районах Харькова. Привлечено 30 спасателей и 8 единиц специальной техники", - добавили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.







