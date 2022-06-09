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В результате вражеских обстрелов Харькова ночью погибли 2 человека, 4 ранены, - ГСЧС. ФОТО

Ночью враг нанес удар по городу Харькову, не утихали обстрелы россиян и в населенных пунктах области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.

В результате вражеских обстрелов Харькова ночью погибли 2 человека, 4 ранены, - ГСЧС 01

"В результате вражеского обстрела около 23:00 пожары произошли в зданиях кафе, продовольственного магазина и школьной библиотеке в Новобаварском районе Харькова. Общая площадь пожаров составила около 500 кв.м. Частичные повреждения получило здание школы. Для ликвидации пожара было задействовано 9 единиц пожарного техники и 50 человек личного состава ГСЧС.В 03:10 все пожары были ликвидированы.

По предварительным данным 2 человека погибли, еще 4 человека получили травмы. Окончательная информация выясняется", – говорится в сообщении.

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В ГСЧС отмечают, что пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Новобаварском (2) районе Харькова, а также Чугуевском (8), Изюмском (2), Богодуховском (2) и Харьковском (2) районах области. В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, мастерская, сеновал, складские здания, гаражи и автомобили, здание кафе, магазин, школьная библиотека, а также хвойные леса.

В результате вражеских обстрелов Харькова ночью погибли 2 человека, 4 ранены, - ГСЧС 02

"Аварийно-спасательные работы проводились на 4 разрушенных рашистами объектах в Салтовском, Киевском, Холодногорском и Индустриальном районах Харькова. Привлечено 30 спасателей и 8 единиц специальной техники", - добавили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате вражеских обстрелов Харькова ночью погибли 2 человека, 4 ранены, - ГСЧС 03
В результате вражеских обстрелов Харькова ночью погибли 2 человека, 4 ранены, - ГСЧС 04
В результате вражеских обстрелов Харькова ночью погибли 2 человека, 4 ранены, - ГСЧС 05
В результате вражеских обстрелов Харькова ночью погибли 2 человека, 4 ранены, - ГСЧС 06

обстрел (27114) Харьков (7475) Харьковщина (5577) ГСЧС (4966)


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Ну суки кацапські варвари для чого ви вбиваєте мирне населення і руйнуєте місто ,чи це так ви "защищаете русскоязичное население" ? так роблять тільки варвари і підлі боягузи.
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09.06.2022 08:55 Ответить
Все буде Україна.Оце я звертаюся до колаборантів,явних та під прикриттям.Вбивати не можна ,хай довічно сидять.Громадянам треба бути пильними,не надіятись на полицию та СБУ.СБУшніки затіяли ,,Велике будівництво,"в поймі річки Нємишля.Останній день живуть,не нахапаються.Вони не на службі,вони там. Так і снують,так і снують.Кому війна ,та горе,а кому мати рідна!Терєхов,латентний риг, в теме.Дефіцитні ресурси на вітер..
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09.06.2022 09:31 Ответить
Де ППО?!?
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09.06.2022 09:51 Ответить
А щоб вам так у пеклі під котлом весело палало та полихало
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09.06.2022 09:51 Ответить
Вы когда-нибудь задумывались - в чём смысл обстрела Расией жилмассивов Харькова кассетными снарядами?
Так вот - для усиления пророссийских настроений.
Не усекли?
"В этих обстрелах виновата Украина, потому что нужно было сдаться, и ничего этого небыло бы!"
Такова реальность, девочки и мальчики.
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09.06.2022 10:04 Ответить
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09.06.2022 10:37 Ответить
Бубочка не віддає накази про отвєтку на расію, бо .....
Хто знає, допіщіть, бо мізків не вистачає це зрозуміти
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09.06.2022 13:55 Ответить
 
 