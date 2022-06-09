Мне предлагали за $300 тыс. стать нардепом от СН, я отказал, прошел Ковалев. Он не сказал "нет" ни мошенникам, ни оккупантам, - журналист Кухарчук

В 2019 году за проход в Раду от партии "Слуга народа" брали от 90 до 300 тысяч долларов. По крайней мере такие предложения озвучивались потенциальным кандидатам.

Об этом сообщил в фейсбуке журналист Руслан Кухарчук, передает Цензор.НЕТ.

"Когда в 19-м году экстренно искали кандидатов в народные депутаты от новой партии "Слуга народа", мне поступили два предложения выставиться по родной мне Херсонской области. Первое предложение стоило 90 тыс. дол. Второе – более реальное – 300 тыс. дол. Типа с гарантией", – отмечает он.

Кухарчук заметил, что от предложения он отказался.

"Я им говорю: "Нет, ребята". И тогда нардепом от округа №186 стал Алексей Ковалев. Похоже, он не смог сказать "нет" ни мошенникам в 2019-м, ни оккупантам в 2022-м", - резюмирует Кухарчук.

Читайте: Фракция "Слуга народа" хочет лишить мандата Ковалева - против него уже возбуждено уголовное производство