Мне предлагали за $300 тыс. стать нардепом от СН, я отказал, прошел Ковалев. Он не сказал "нет" ни мошенникам, ни оккупантам, - журналист Кухарчук
В 2019 году за проход в Раду от партии "Слуга народа" брали от 90 до 300 тысяч долларов. По крайней мере такие предложения озвучивались потенциальным кандидатам.
Об этом сообщил в фейсбуке журналист Руслан Кухарчук, передает Цензор.НЕТ.
"Когда в 19-м году экстренно искали кандидатов в народные депутаты от новой партии "Слуга народа", мне поступили два предложения выставиться по родной мне Херсонской области. Первое предложение стоило 90 тыс. дол. Второе – более реальное – 300 тыс. дол. Типа с гарантией", – отмечает он.
Кухарчук заметил, что от предложения он отказался.
"Я им говорю: "Нет, ребята". И тогда нардепом от округа №186 стал Алексей Ковалев. Похоже, он не смог сказать "нет" ни мошенникам в 2019-м, ни оккупантам в 2022-м", - резюмирует Кухарчук.
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Разруха, она в головах! Кто на что заточен
Это *** шо такое??? Когда же мы научимся эту шваль выжигать на своей земле?!
Вдуматься - ара полупокерный решает кому, сколько и по какой цене продать свЫнятыну украинскому фермеру
У той час мудрий і простий нарід був під кайфом від серіалу Слуги Народу і будь-які факти про партію Зе-сволоти сприймав як порохоботство
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод, Бо вам призначено скалу сесю розбить" - то може й змінилося б щось, а мовчати і казати: "а що, а ні, а не такі, а не почують", то й так і є
нынешняя власть.
а за $350 тисяч ковалев і маму розчлінує...
«Чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в неё», - Йозеф Геббельс
Какая разница, хуже не будет, хоть поржём - відповів "Мудрий нарід"
Це мій сарказм до мудрого наріда, а так згоден що все потрібно викривати.
На глубине 100 метров археологи обнаружили труп мамонта - это ещё раз доказывает что мамонты жили в норах
І підарас це ви .а не ті українці яких ви так назвали.
Да, было по другому! Во всех созывах были идиоты, которых набирали для количества: водители, охранники и кухарки. Были продажные партии. Но никогда за всю историю украинской независимости в Раде не было ни одной партии состоящей исключительно из продажных идиотов.
отлично поднялись и это только цветочки , а потом была роздача
должностей по всей стране , а там уже светились миллионы 😠
Вова , отстегни немножко на армию , не жлобись
так закалялась сталь.
Суки 73%, кого ж ви, падли, понавибирали?! І що ми в результаті вашого, тварюки, вибору сьогодні маємо?!
Пам'ятаю як у нас на Миколаївщині через ці факти деякі зебіли почали приходити до тями влітку 19-го... А більшості звичайно вже (або взагалі) було пох...