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Мне предлагали за $300 тыс. стать нардепом от СН, я отказал, прошел Ковалев. Он не сказал "нет" ни мошенникам, ни оккупантам, - журналист Кухарчук

В 2019 году за проход в Раду от партии "Слуга народа" брали от 90 до 300 тысяч долларов. По крайней мере такие предложения озвучивались потенциальным кандидатам.

Об этом сообщил в фейсбуке журналист Руслан Кухарчук, передает Цензор.НЕТ.

"Когда в 19-м году экстренно искали кандидатов в народные депутаты от новой партии "Слуга народа", мне поступили два предложения выставиться по родной мне Херсонской области. Первое предложение стоило 90 тыс. дол. Второе – более реальное – 300 тыс. дол. Типа с гарантией", – отмечает он.

Кухарчук заметил, что от предложения он отказался.

"Я им говорю: "Нет, ребята". И тогда нардепом от округа №186 стал Алексей Ковалев. Похоже, он не смог сказать "нет" ни мошенникам в 2019-м, ни оккупантам в 2022-м", - резюмирует Кухарчук.

Читайте: Фракция "Слуга народа" хочет лишить мандата Ковалева - против него уже возбуждено уголовное производство

Мне предлагали за $300 тыс. стать нардепом от СН, я отказал, прошел Ковалев. Он не сказал нет ни мошенникам, ни оккупантам, - журналист Кухарчук 01

оккупация (10135) Слуга народа (2630) Ковалев Алексей (29) Херсонская область (4760)


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Топ комментарии
+53
Які консерви. Притомні українці приблизно розуміють як в Україні стають депутатами і хто стає. І більшість мудрого наріту це підтримуєш, голосуючи на виборах за них.
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09.06.2022 09:41
+44
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09.06.2022 10:25
+33
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09.06.2022 09:42
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опа... пошли консервы взрываться...
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09.06.2022 09:38 Ответить
Які консерви. Притомні українці приблизно розуміють як в Україні стають депутатами і хто стає. І більшість мудрого наріту це підтримуєш, голосуючи на виборах за них.
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09.06.2022 09:41 Ответить
Почему я не хочу стать депутатом, имея гипотетически такую суму? Я бы лучше эту суму вложил в кабанов, рыбу или олийныцю...ну или высадил 500 орехов, яблонь и так далее

Разруха, она в головах! Кто на что заточен
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09.06.2022 10:03 Ответить
Когда в Херсонской области Репилевский через своих корешей в СН и в ОПе решил подмять под себя весь бизнес бизнесмена Колыхаева, тому не оставалось ничего другого, как вложить несколько десятков лимонов в создание партии и в выборы в ВР, чтобы защитить свой бизнес. И упасть под крылышко Бени. Такова была реальность.
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09.06.2022 11:14 Ответить
Такая реальность не сходится с моей реальностью! Я знаю реальности, когда продать зерно в другой области было нельзя, а также реальность продажи свинины...когда скупщики говорят - у вас там армянский "вор в законе" регулирует торговлю свининой, реализуйте ему (по факту, его кубышкам).

Это *** шо такое??? Когда же мы научимся эту шваль выжигать на своей земле?!

Вдуматься - ара полупокерный решает кому, сколько и по какой цене продать свЫнятыну украинскому фермеру
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09.06.2022 11:57 Ответить
вопрос не в заточке а в законах и безнаказанности , если бы в стране был орган который принципиально устраивает сафари на взяточников, коррупционеров, наркоторговцев, судей которые отмазывают бандитов, прокуроров которые сажают патриотов, таможенников которые берут мзду и тд, тогда бы у них был страх, страх однажды не проснутся , выпасть из окна, утонуть в ванной , упасть с моста и тд , тогда и не было бы такого ******** которое сейчас по всей стране.
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09.06.2022 12:42 Ответить
При чому тут нарід до законодавства? Нарід не приймає закони їх приймає ВР. А які у нас були скликання ВР ми всі пам'ятаємо.
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09.06.2022 10:40 Ответить
При 73%, а так да - не причому...
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09.06.2022 10:43 Ответить
А да! Депутати ж космосу прилітають. Ні-ні! Ніяка гречка! Та ви що?! Які такі продуктові набори?!!! 😲 А вам, яа виборцю, "який не винпн" відомо, що потім цю гречку ваші депутати у вас з м'ясом виривають? Що стосується СН, то їхні ******** таки чесно виграли, тобт їх підтримали справді не надто розумні і цілковито безвідповідальні виборці. Чому не розумні і безвідповідальні? Бо за ОЦЕ розумні і аідповідальні не голосували б. Саме виборці свїм вибором принесли у країну війну. Але найгірше, що вони цього не розуміють досі, не каються і не змінюються.
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09.06.2022 10:55 Ответить
Так, принесли війну, але, що більш катастрофічно, вони цього не розуміють. Тому буде гірше, ніж навіть є зараз
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09.06.2022 11:25 Ответить
ВР - 1000% отражение умственных способностей нашего населения. "Очі бачили, що купували. Тож їжте..."
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09.06.2022 11:24 Ответить
Вам еще раз рассказать как продавали места? Как тот-же Одарченко от Юли торговал целыми районными ячейками. Или за сколько продавали городские ячейки ОПЗЖ или СН в 2019 году и на местных выборах?
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09.06.2022 11:09 Ответить
И ты молчал? 300К- это хорошая сумма хранить секреты, даже 90К - тоже не так плохо. Но тут ведь статьей пахнет о сокрытии. Но тут будет все бесплатно, уж извини. Хоть расскажи, кто на кассе и вільна ли она еще?
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09.06.2022 09:41 Ответить
так там всю фракцію можна саджати "за сокритіє"
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09.06.2022 09:47 Ответить
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09.06.2022 10:25 Ответить
Для них це норма. Тому і не розуміють.
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09.06.2022 11:27 Ответить
ви копійками оперуюте...
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09.06.2022 10:00 Ответить
ну якби навіть розповів - що змінилося б?

У той час мудрий і простий нарід був під кайфом від серіалу Слуги Народу і будь-які факти про партію Зе-сволоти сприймав як порохоботство
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09.06.2022 10:01 Ответить
то не має значення, що змінилося б чи ні. Він не виконав свій обов'язок, як чесного громадянина, як особи відповідної політичної спрямованості і як журналіста. Він мав це зробити, а там уже як буде, І І І І якби так робили усі, то може було б в цій країні по іншому, а то занадто багато конформізму, особливо коли кажуть - "а щось би змінилося?" А ви пробували? особливо усі ті, котрі мовчать, а потім як Гриць з конопель - а тут була корупція.

"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод, Бо вам призначено скалу сесю розбить" - то може й змінилося б щось, а мовчати і казати: "а що, а ні, а не такі, а не почують", то й так і є
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09.06.2022 12:36 Ответить
Три роки мовчав. Оце сила волі у людини.
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09.06.2022 11:15 Ответить
Аххх-ха-ха-ха! Здав зелень з потрохами.
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09.06.2022 09:41 Ответить
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09.06.2022 09:42 Ответить
Україна не є вкрай корумпованою, але українські олігархи інша справа, які олігархи мають вплив і на економіку і на політику країни...
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09.06.2022 10:49 Ответить
Не є вкрай корумпованою... якщо хабарі беруть та дають починаючи з лікарні, поілційного відділку, ВНЗ і закінчуючи органами центральної влади, то який рівень корупції ви спостерігаєте?
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09.06.2022 11:10 Ответить
українські олігархи, без корумпованих українців ,здохли б від голоду дуже.а дуже скоро.
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09.06.2022 11:28 Ответить
В цій новині нове тільки розцінки. Причому треба сказати що нова партія мала вегетаріанські розцінки. Як гутарили злі язики, у інших доходило і до 15 лимонів, залежно від місця в списку. Треба ще раз різко запитати у Європи, чому ми не в НАТО, чому не в ЄС?
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09.06.2022 09:43 Ответить
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09.06.2022 10:45 Ответить
коломойський - скупердяй, жодного літака військового не купив.
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09.06.2022 10:50 Ответить
Ну один ларьок же він покрасив.
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09.06.2022 11:09 Ответить
А в Киеве -- дороже , от 500 до 1млн. Вот чьи интересы защищает
нынешняя власть.
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09.06.2022 09:44 Ответить
інтереси олігархів, а в інтересах олігархів - слабкий народ, а краще бидло як в рашці.
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09.06.2022 10:51 Ответить
а ви ще згодом узнаєте як в Україні стають і за скільки прокурорами судьями отримують хлєбниє посади в інших силових та державних структурах
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09.06.2022 09:45 Ответить
Тю! И так знаем. Если идут такие зарплаты плюс хабари, то такие места стоят огого скоко. Но они окупаются с лихвой
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09.06.2022 10:31 Ответить
повна ковалевська жопа..
а за $350 тисяч ковалев і маму розчлінує...
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09.06.2022 09:46 Ответить
Угу...А якщо накинути ще тисяч 30-то іще живою.
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09.06.2022 11:11 Ответить
Кристально честный Боневтик. Он никогда ничего не воровал. Почему же кристально честный журналист не заявил о преступлении во время избирательной кампании? подобные заявления могли хоть что-то изменить к лучшему.
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09.06.2022 09:46 Ответить
Как изменить к лучшему?Быдло бы проголосовало за других? После запихнутых в одно место с единственной извилиной многочисленных сериалов и быдлошуточек?
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09.06.2022 10:05 Ответить
ну кожного хто не був в захваті від Зеленського мішали з гівном в соцмережах, але на вибори з"явилася рекорда меньшість, з чого випливає що працювала фабрика тролів.
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09.06.2022 10:53 Ответить
Тролі ні до чого. Судячи з того, яка "попєрдоліло" багатьох моїх знайомих, які до цього були начебто притомні, нарід дісно щиро і демократично обрав всю цю наволоч.
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09.06.2022 11:11 Ответить
Нажаль так і є. Телевізор переміг мізки.
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09.06.2022 13:05 Ответить
Після того як він відмовив. Прийшла друга пропозиція, мовчати.
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09.06.2022 19:30 Ответить
а чого це журнастутко мовчало аж до цього часу? бо мурло продажне? принципи журналістики так давили на мізки, що відкрити громади ці факти не виходило? А ж зараз розродилося, коли друге бидло вже просто показало себе ворогом
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09.06.2022 09:46 Ответить
а ти чо мовчало? не знало? так вже років 20 всі списки так набираються окрім Свободи
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09.06.2022 09:49 Ответить
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09.06.2022 09:56 Ответить
Святая, я бы даже сказал призвезденная на всю голову вера в партию свобода, сотворенную по указке кремля , как жупел для всего мира- вот страшные украинские националисты типа! И где они теперь????? Я про единицы БЫВШИХ свободовцев на фронте слышал. А вот где сейчас тягнибык, мирошниченко и прочие вЯликие националисты? ? Ну кгбистка фарионша продолжает иногда громко киздеть херней. Вот ну не слышал про их волонтерство, не слышал про потоки воинов из партии в ВСУ и т.д. и т.п. Как этим продажным ***** перестали платить из кремля, так их псевдопатриотизм с национализмом и закончились. Они враги Украины такие же, как и зеленожопые.
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09.06.2022 10:23 Ответить
Судя по бреду который здесь пишешь, ты бот или с той части скудоумного лектората которые верят в фейки распространяемые кремлёвской пропагандой.

«Чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в неё», - Йозеф Геббельс
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09.06.2022 10:51 Ответить
В партії свобода люди різні. Дехто справді сповідував проголошені нею цінності. А верхівка- переважно для себе працює. За чиї кошти - сказати не можу, бо не маю доказів.
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09.06.2022 11:07 Ответить
я мовчало, бо таких, як ти мудачок дрючком ганяв і по хребту мантачив, щоб хоча б трішки мізків вбити в вашу тупу макітру.
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09.06.2022 10:48 Ответить
я знав, як тягнибок торгував лісом, коли ти ще й не знало, що такий існує. патріотка липова.
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09.06.2022 10:50 Ответить
Ти в нього касиром був? (корисний ідіот)
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09.06.2022 10:55 Ответить
був-не був, ти на мене тему не переводь. тут розмова про журналісто (буцімто), який мовчало про корупцію. тобі ясно? Так що мовчи, корисний ідіоте.
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09.06.2022 10:58 Ответить
Одна справа "ну всі ж знають", а інша - конкретні імена, дати і суми.
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09.06.2022 11:12 Ответить
предатель и трус обоссаный кто тебе предлагал? назови фамилию...
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09.06.2022 09:55 Ответить
Сказав "А", говори і "Б"! Хто пропонував конкретно? А так- виходить, що просто ла-ла-ла: політичне замовлення на "актуальну" тему. Так може заявити кожен і не тільки від названої партії
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09.06.2022 09:55 Ответить
Ну допустимо що він скаже що Агрохімія чи брат Єрмака, що це змінить?

Какая разница, хуже не будет, хоть поржём - відповів "Мудрий нарід"
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09.06.2022 11:05 Ответить
так ви ж самі підтримуєте тезу "какая разніца", тобто стаєте такими ж брехунами і маніпуляторами, як ця зелена наволоч. Треба викривати - а там будемо бачити, "зроби крок"...
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09.06.2022 12:41 Ответить
Скажіть, чим закінчилось звинувачення брата Єрмака в продажу посад в кабміні, викриття Гео Лероса корупції у фракції слуга народа, а то я щось пропустив. Памятаю покійного Полякова який розповідав про гроші в конвертах.

Це мій сарказм до мудрого наріда, а так згоден що все потрібно викривати.
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09.06.2022 13:03 Ответить
кстати с начала войны как то Тимошенко с Коломойским где то притихли и не вявкают
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09.06.2022 09:56 Ответить
В норах сидят суки....

На глубине 100 метров археологи обнаружили труп мамонта - это ещё раз доказывает что мамонты жили в норах
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09.06.2022 11:10 Ответить
І нічого нікому не буде. Зелені шмарклі або промовчать, або щось промукають.
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09.06.2022 10:00 Ответить
При Жулькиной фракции нужно было 1 миллион это только в пригороде Киева возглавить, на ВР не хватило бы. И это когда у нее было почти половина парламента. Вроде Коля Котлета 4 ляма ей платил. Это такое у всех фракциях всех созывов было. Можно смело всех депутатов за 30 лет сажать сразу.
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09.06.2022 10:01 Ответить
Журналіст розумів без доказів нічого не доведе.а звертатись в поліцію теж не мало сенсу.Про брата єрмака всі пам'ятають.А що довели?Та і кому скаржитись при 73% які б не повірили.
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09.06.2022 10:05 Ответить
Підари, після війни будете робиратися. Або як що робити нєкуй, то іди в військомат і воюй, а не *****
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09.06.2022 10:06 Ответить
А чому ви женете в "військомат і воювать"?Не всім треба "воювать".треба і в тилу працювати.Після війни.а зараз дати блазням ще "поруліть"
І підарас це ви .а не ті українці яких ви так назвали.
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09.06.2022 10:21 Ответить
Воплощєніє корупції, порахувати скільки лише на кандидатах заробили не важко, друге питання, за 3 роки вони так прибарахлились що повинні за свої не людським трудом зароблені зелені купувати для країни й винищувачі й ракети.
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09.06.2022 10:06 Ответить
Я не буду здивований навіть якщо стане відомо, що хтось взяв гроші у путлера за здачу України, але не разраховував на такий народний спротив. Дуже багато факторів вкузують на це.
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09.06.2022 10:09 Ответить
Что заслужили , то и имеем! Хотели стабильность - получили стабильную коррупцию , хотели закончить войну за две недели , получили Порошенко и войну на 5 лет и ту же коррупцию , хотели смены власти , сменили , пришли еще большие подонки! Потому что голосовать надо не за тех кто обещает , а за тех кто делает! Я сегодня верю только ВСУ ! Только те кто воюют за Украину достойны быть во власти ! А все Подоляки , Зеленские и Дерьмаки - на хер за русским кораблем!
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09.06.2022 10:09 Ответить
все верно. западная демократия в Украине не работает, сплошной карго культ. нужна военная диктатура. как в Южной Корее, Чили или Сингапуре. Вопрос только, где найти такого диктатора?
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09.06.2022 10:23 Ответить
та у них є і смертна кара. За зраду, за підозру в зраді. Тебе б повісили або розстрляли тільки за читання цього ресурсу. А за пости тут ще б конфіскували все майно родини, а родину на рудніки - видобувати кайлом ресурси та надихатись любов'ю до влади
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09.06.2022 10:47 Ответить
Саме головне, що ти в своєму висері не забув Порошенка.
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09.06.2022 11:15 Ответить
Ці "тарифи" були відомі й у 2019, але хто слухав? Потім були конверти в ВР для "зєпутатів", плівки Єрмака, ще багато чого. Але мудрий нарід затулив вуха й волав; посадиииииити Порошеееенка, барииииига, все вкраааав...
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09.06.2022 10:21 Ответить
а при святом гетьмане что то было по другому, при янычаре, при пасечнике или кучме?
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09.06.2022 10:24 Ответить
Ты полагаешь, что Джемилев, или Забродский, или Кривонос платили деньги, чтобы попасть в Раду? Вопрос риторический.
Да, было по другому! Во всех созывах были идиоты, которых набирали для количества: водители, охранники и кухарки. Были продажные партии. Но никогда за всю историю украинской независимости в Раде не было ни одной партии состоящей исключительно из продажных идиотов.
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09.06.2022 21:11 Ответить
Ну как же можно не верить такому святому человеку, как беглый Онищенко, транслирующему свои басни из какого-то зарубежного далёка!!!!!!
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09.06.2022 11:16 Ответить
Маловато цитат, і чому тільки Онищенко, де Медведчук, Ківа, Мураєв Рабінович...?
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09.06.2022 11:22 Ответить
Люди які тут пишуть коментарі, просто не розуміють, що в реалі торг іде на любих виборах, і в любих партіях ВР, а не тільки СН. Якщо сильний місцевий кандидат, що дасть бонус партії, то він отримує гроші, якщо слабкий (а СН була сильною партією за рейтингами) то кандидат плате гроші. Ще можуть брати технічного кандидата. щоб була можливість брати участь в комісіях (після жеребкування) бо таке у нас законодавство, і роблять це щоб слідкувати за чесністю виборів. Якщо у вас немає ваших представників від вашої партії на дільницях, то ваша партія отримає там менше всього голосів. Ну таке законодавтво, такі реалії нашого пореформованого суспільства. Не даром по Polity IV ми гібридний авторитарний режим, і демократією у нас за версією міжнародних інституцій і не пахне.
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09.06.2022 10:36 Ответить
Це мафія на державному рівні. Мафію потрібно кінчати фізично. Починати з олігархів і їх холуїв.
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09.06.2022 10:50 Ответить
Згоден, але починати з себе, для цього потрібно вбити в собі раба.
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09.06.2022 11:28 Ответить
У нас так сложилось исторически. Все хлебные должности продаются и покупаются. Поэтому вся власть должна принадлежать военным
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09.06.2022 10:37 Ответить
лучше бы вооруженному народу. выше я упомянул удачные примеры диктатур. но есть и другие, например Египет.
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09.06.2022 10:41 Ответить
Ну выбирали же с народа, свадебные фотографы, нянечки, безработные, мелкие воришки - но и что?. А если их вооружить - страшно становится.
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09.06.2022 11:36 Ответить
- Меня царицей соблазняли, но не поддался я! (с) Иван Васильевич меняет профессию
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09.06.2022 10:41 Ответить
стає просте питання ***** нам такі партії? після війни має відбутися повна перезагрузка політ життя в Україні, а усі рішали тіпа Хламідій, та інших сісти надовго і подумати. з конфіскацією майна зрозуміло.
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09.06.2022 10:47 Ответить
Хто каССІр, хламідія чи ванятка бакланов? Навряд чи Бубочка або дерьмак. Їм відстЬогують відсоток.
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09.06.2022 10:47 Ответить
Чому шахраям,таки пропозиції "З гарантією" могли бути озвучені особами з оп,прізвища звісно він не називатиме,нажаль
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09.06.2022 11:08 Ответить
Шобла из Банковой , вовремя выборов , ( я вам друзья скажу),
отлично поднялись и это только цветочки , а потом была роздача
должностей по всей стране , а там уже светились миллионы 😠
Вова , отстегни немножко на армию , не жлобись
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09.06.2022 11:22 Ответить
"Я їм кажу: "Нє, хлопці""

так закалялась сталь.
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09.06.2022 11:28 Ответить
всі зрадники і продажні шкіри , починаючи від Юди ,є "слугами лукавого" Враховуючи, що сам рашистський лукавий(куйло він ) веде війну з українським народом, його слуги видадуть себе обовязково своїм йому і його інтересам служінням,чи то здачею Півдня України ,чи то розмінуванням Чонгару,чи то здачею в полон захисників України, чи то пропонуванням нейтрального статусу для України ,або територіальні уступкм рашистському лукавому ,
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09.06.2022 11:34 Ответить
Ключові слова: "Коли у 19-му році екстрено шукали кандидатів у народні депутати від нової партії "Слуга народу", мені надійшли дві пропозиції виставитися по рідній мені Херсонській області. Перша пропозиція коштувала 90 тис. дол. Друга - більш реальна - 300 тис. дол. Типу з гарантією" Джерело:
Суки 73%, кого ж ви, падли, понавибирали?! І що ми в результаті вашого, тварюки, вибору сьогодні маємо?!
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09.06.2022 11:44 Ответить
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09.06.2022 12:03 Ответить
Я і то таких історій декілька знаю...
Пам'ятаю як у нас на Миколаївщині через ці факти деякі зебіли почали приходити до тями влітку 19-го... А більшості звичайно вже (або взагалі) було пох...
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09.06.2022 12:32 Ответить
ни хрина себе какой илья муромец..мне б предложили чумодан долярив-я б даже китлерцам сдался...не люблю я эти иголки под ногти.
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09.06.2022 12:55 Ответить
То что слуги барыжат депутатскими местами, не для кого не новость
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09.06.2022 13:12 Ответить
Цікаво, а чому саме Кухарчуку запропонували? Мабуть ідейно близьким виявився
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09.06.2022 13:33 Ответить
"Єта тє чта нє варують, єта тє що все вкрадуть і Батьківщину здадуть". Вони бариги-космополіти, але цк важко пояснити тупим 73%, вони законані у голобородько.
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09.06.2022 18:05 Ответить
 
 