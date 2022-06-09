Сорван план противника ударить во фланг украинским подразделениям в Донецкой области, уничтожены два вражеских танка и МТ-ЛБ, - Генштаб. ФОТО

В Донецкой области, благодаря четким и слаженным действиям разведки и артиллерии, был сорван очередной план противника, который пытался ударить во фланг украинским подразделениям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

В частности, разведчики вовремя обнаружили продвижение вражеских танков и передали координаты артиллеристам, оперативно "накрывшим" вражескую бронегруппу.

"Бой был недолгий, но результативный - украинские воины уничтожили два танка и МТ-ЛБ российских оккупантов. Остальные танковые экипажи в панике отступили и отказались от дальнейших действий. В тот же день артиллерийские подразделения уничтожили огневые позиции, которые захватчики обустроили в здании. По данным разведки, ликвидировано более десяти российских оккупантов", - говорится в сообщении.

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