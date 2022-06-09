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Новости Фото Война
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Сорван план противника ударить во фланг украинским подразделениям в Донецкой области, уничтожены два вражеских танка и МТ-ЛБ, - Генштаб. ФОТО

В Донецкой области, благодаря четким и слаженным действиям разведки и артиллерии, был сорван очередной план противника, который пытался ударить во фланг украинским подразделениям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

В частности, разведчики вовремя обнаружили продвижение вражеских танков и передали координаты артиллеристам, оперативно "накрывшим" вражескую бронегруппу.

"Бой был недолгий, но результативный - украинские воины уничтожили два танка и МТ-ЛБ российских оккупантов. Остальные танковые экипажи в панике отступили и отказались от дальнейших действий. В тот же день артиллерийские подразделения уничтожили огневые позиции, которые захватчики обустроили в здании. По данным разведки, ликвидировано более десяти российских оккупантов", - говорится в сообщении.

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Сорван план противника ударить во фланг украинским подразделениям в Донецкой области, уничтожены два вражеских танка и МТ-ЛБ, - Генштаб 01
Сорван план противника ударить во фланг украинским подразделениям в Донецкой области, уничтожены два вражеских танка и МТ-ЛБ, - Генштаб 02
Сорван план противника ударить во фланг украинским подразделениям в Донецкой области, уничтожены два вражеских танка и МТ-ЛБ, - Генштаб 03
Сорван план противника ударить во фланг украинским подразделениям в Донецкой области, уничтожены два вражеских танка и МТ-ЛБ, - Генштаб 04

армия РФ (19197) уничтожение (6909) Донецкая область (9636) Десантно-штурмовые войска (218)


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Знов безбашенна бронетехніка. Мабуть жарко в середині.
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09.06.2022 10:30 Ответить
Це танк-кабріолет.
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09.06.2022 13:40 Ответить
Всім виконавцям-респект...
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09.06.2022 10:33 Ответить
Бережи та допомагай вам Господь, рідненькі
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09.06.2022 10:52 Ответить
Они что, прямо верхом на этом БМП ездили, что ли?
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09.06.2022 10:57 Ответить
Поленились лезть внутрь, а тут вдруг нежданчик прилетел, вот и пришлось всем в рай...
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09.06.2022 11:26 Ответить
думали що то кінь)
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09.06.2022 11:09 Ответить
Йой, як то файно!
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09.06.2022 11:56 Ответить
щось знову засмерділо...
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09.06.2022 13:05 Ответить
 
 