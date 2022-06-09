Россияне в течение суток били по Донетчине из тяжелого вооружения. Есть погибшие, – Нацполиция. ФОТО

За сутки россияне обстреляли 14 населенных пунктов. Были авиацией, ракетами "Искандер", РСЗО "Ураган" и "Смерч", артиллерией, танками. Есть погибшие гражданские жители.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции Украины.

"Российские войска ударили по населенным пунктам – Бахмут, Угледар, Железное, Авдеевка, Курахово, Славянск, Клищиевка, Андреевка, Новоселовка 1, Желанне, Опытное, Орловка, Звановка, Курдюмовка. Разрушения получили 37 гражданских объектов, 26 жилых домов, две школы, ферма, склады с зерном, железнодорожная станция, админздание и т.д.", - говорится в сообщении.

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На месте обстрелов работали полицейские. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.