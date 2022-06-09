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Россияне в течение суток били по Донетчине из тяжелого вооружения. Есть погибшие, – Нацполиция. ФОТО

За сутки россияне обстреляли 14 населенных пунктов. Были авиацией, ракетами "Искандер", РСЗО "Ураган" и "Смерч", артиллерией, танками. Есть погибшие гражданские жители.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции Украины.

"Российские войска ударили по населенным пунктам – Бахмут, Угледар, Железное, Авдеевка, Курахово, Славянск, Клищиевка, Андреевка, Новоселовка 1, Желанне, Опытное, Орловка, Звановка, Курдюмовка. Разрушения получили 37 гражданских объектов, 26 жилых домов, две школы, ферма, склады с зерном, железнодорожная станция, админздание и т.д.", - говорится в сообщении.

Россияне в течение суток били по Донетчине из тяжелого вооружения. Есть погибшие, – Нацполиция 01

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Россияне в течение суток били по Донетчине из тяжелого вооружения. Есть погибшие, – Нацполиция 02
Россияне в течение суток били по Донетчине из тяжелого вооружения. Есть погибшие, – Нацполиция 03
Россияне в течение суток били по Донетчине из тяжелого вооружения. Есть погибшие, – Нацполиция 04

На месте обстрелов работали полицейские. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

обстрел (27114) Нацполиция (16458) Донецкая область (9636)


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Розтрощуть той Домбас на ухналь.
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09.06.2022 10:39 Ответить
На площади сЛенина в Донецке в марте 2014 года под рабZeянскими тряпками орали...путлер введи...
Ввел...
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09.06.2022 10:42 Ответить
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09.06.2022 10:53 Ответить
 
 